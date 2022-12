La película que cambió a Hugh Jackman como padre y lo llevó a superar una pérdida

Hugh Jackman interpreta a Peter, cuya ajetreada vida con su nueva pareja se ve truncada cuando su ex esposa Kate llega con su problemático y distante hijo adolescente, poniendo a la familia en rumbo a una situación peligrosa. (Diamond Films)

Aunque en su carrera Hugh Kackman es reconocido como uno de los actores más populares del cine de acción y superhéroes, lo cierto es que su trabajo en proyectos más dramáticos también le ha conseguido buenas críticas. Incluso, ha sido nominado al Óscar y al Globo de Oro. El actor australiano ahora regresa a la pantalla grande con El hijo (The son), donde demostrará otra faceta para el público.

Datos y curiosidades sobre “Glass Onion”, la segunda película de “Knives Out” La comedia de intriga protagonizada por Daniel Craig se ubica actualmente entre las producciones más vistas de Netflix VER NOTA

Este largometraje es la tercera y última entrega de la aclamada trilogía de obras de teatro del escritor y director francés Florian Zeller sobre valores familiares en conflicto y crisis permanente. En 2020, presentó El padre (The Father) con Anthony Hopkins y Olivia Colman. Ahora esta nueva producción es descrita por algunos especialistas como una película audaz, desgarradora e inquebrantablemente aleccionadora, una pieza cinematográfica inevitablemente inteligente para espectadores maduros.

"El padre" pertenece a una serie cinematográfica de Florian Zeller. (Diamond Films)

Si bien Peter Bradshaw, de The Guardian, elogió el “drama bellamente compuesto y literato”, no todos han sido halagos para esta película que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia. Por su parte, David Rooney, de The Hollywood Reporter, dijo que era “una película deprimente sobre la depresión, mientras que Kevin Maher, de The Times, la descartó como “una grande y pesada losa bastante predecible llena de tonterías de valores familiares”.

Protagonistas de “That ‘70s Show” regresan en el nuevo avance de la serie secuela de Netflix La producción de Netflix, “That ‘90s Show”, se estrenará el próximo 19 de enero VER NOTA

En una reciente entrevista con la CBS, Jackman confesó que tras leer el guion de la película su intuición le dijo que necesitaba interpretar al protagonista, un padre que lucha por reconectar con su hijo, quien padece problemas de salud mental. El interprete de Wolverine es padre de dos adolescentes y detalló que el papel cambió su forma de ser padre. “Aprendí que está bien no saber. Está bien liderar con vulnerabilidad”, dijo.

La película llegará a los cines el 2 de febrero de 2023. (Diamonds Films)

“Como padre, ahora les digo cosas a mis hijos como: ‘No sé. De hecho, no estoy seguro. Dame un segundo’”, explicó Jackman. “Es un cambio respecto al pasado, cuando decía que buscaba transmitir confianza, fuerza y estabilidad”. See-Saw films, que produjo El hijo, trabajó con Film and TV Charity, iniciativa que funciona como un recurso gratuito para toda la industria con el fin de desestigmatizar la salud mental en el cine y la televisión.

3 recomendaciones de Marvel para disfrutar en Navidad Historias de familia, amor, acción y muchas peleas de por medio en estas producciones de superhéroes que puedes ver en streaming VER NOTA

La película sigue a Peter, un exitoso abogado de Nueva York que ha sobrevivido un doloroso divorcio para redescubrir la felicidad familiar con su cálida y amable nueva pareja, Beth (Vanessa Kirby), y su primer bebé juntos. La euforia se desmorona cuando Kate (Laura Dern), su ex esposa está preocupada por su hijo adolescente, Nicholas (Zen McGrath), quien muestra signos de problemas mentales.

El actor perdió a su padre mientras filmaba esta película. (Diamonds Films)

Así el protagonista ve interrumpida su felicidad para hacer frente a la nueva crisis. La película busca explorar desde varios ángulos la desesperación mental con una compasión y una perspicacia desgarradora, explorando dolorosamente los problemas contemporáneos del divorcio, el suicidio y la segregación social.

La pérdida de Hugh Jackman en la pandemia

La actuación de Jackman en El hijo le valió una nominación al Globo de Oro a la mejor interpretación de un actor en una película de drama. Jackman estaba filmando esta película cuando perdió a su propio padre por complicaciones de la COVID-19, dijo que realizar este proyecto mientras lloraba a su padre lo ayudó a sanar.

En medio de su regreso como Wolverine, Hugh Jackman promete conmover al público en "El padre". (REUTERS/Mark Blinch)

“Cuando filmé una escena tan emotiva, recuerdo que pensé que necesitaba apoyarme en todos aquí”, expresó. “A menudo, en el pasado, cuando tenía una escena muy emotiva, simplemente entraba en mi propio mundo. Y decía: ‘Oh, no, necesito sanar, necesito, como, el equipo, la cámara, el sonido, el gente, todos. Necesitaba confiar en ellos. Sentí la presencia de mi padre”.

La película que la precedió fue El padre, por la que Anthony Hopkins ganó un Óscar. De hecho, el actor regresó con el mismo personaje, pero ahora en un papel mucho más pequeño. Los roles más importantes recaen en Jackman y Laura Dern. El elenco lo completan Vanessa Kirby, Hugh Quarshie, William Hope, Akie Kotabe, Zen McGrath, Isaura Barbé-Brown, Danielle Lewis. El guion fue coescrito entre Florian Zeller y Christopher Hampton. La música corrió a cargo del reconocido Hans Zimmer.

El film también conocido como The Father está disponible para ver Paramount+. Mientras tanto, El hijo llegará a los cines de América Latina el 2 de febrero de 2023.

Seguir leyendo: