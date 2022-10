“Star Wars” tendrá una nueva película: un guionista de “Lost” y otro de la excelente “Counterpart” trabajan en el proyecto

Imagen de "El ascenso de Skywalker". (Walt Disney Pictures)

Hace poco se dio a conocer que el cineasta Damon Lindelof se encuentra en el proceso de creación y producción de un nuevo largometraje de Star Wars, el cual estará a cargo en su dirección por Sharmeen Obaid-Chinoy, directora de Ms. Marvel. The Hollywood Reporter fue uno de los primeros medios que reveló esta información y aseguró que este nuevo proyecto sería una película independiente. Sin embargo, podría traer de regreso a personajes de la trilogía de secuelas.

La nueva historia se ambientaría después de los eventos de Star Wars: el Ascenso de Skywalker de 2019. Aunque, cabe mencionar, esta película no continuaría la historia de la Saga Skywalker, sino que se conformaría por una trama totalmente diferente de la cual no hay detalles aún. Lo que sí es seguro es que las posibilidades de Lindelof serán infinitas en cuanto a la construcción del guion.

Daisy Ridley, una de las protagonistas de "El ascenso de Skywalker". (Disney)

Además de Lindelof, el guion estará coescrito por Justin Britt-Gibson, con un curriculum notable en televisión: The Strain, Into The Badlands y Counterpart. Ahora ambos se encuentran en el proceso de escritura de esta historia que, por primera vez sacará a Star Wars de lo que se conoce como la era Skywalker.

La trilogía de secuelas de Star Wars comienza décadas después del final de Star Wars: Episodio VI El Retorno del Jedi (1983) y se centra en un conflicto con La primera orden. Esta triada se compone de El despertar de la fuerza (episodio 7), Los últimos Jedi (episodio 8) y El ascenso de Skywalker (episodio IX).

Damon L. Lindelof es un productor ejecutivo y guionista de cine y televisión estadounidense. Es uno de los co-creadores, productores y guionistas principales de la serie Lost.

Dicho trío de películas mencionadas anteriormente presenta el regreso de los personajes clásicos de Star Wars, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, Chewbacca, R2-D2 y C-3PO. Así como también una serie de personajes nuevos, centrados principalmente en la carroñera sensible a la Fuerza Rey, el soldado de asalto desertor de la Primera Orden Finn y Kylo Ren, el hijo de Leia Organa y Han Solo, entre otros.

Hasta el momento no podría decirse cuál será su fecha de estreno aproximada, pero sí que planea ser un episodio independiente a todo lo conocido similar a Rogue One: Una historia de Star Wars y estará dirigido por la responsable de Ms. Marvel, Sharmeen Obaid-Chinoy.

Imagen de "Star Wars: el despertar de la fuerza". (Disney)

Todo el catálogo de Star Wars está disponible en Disney+.

