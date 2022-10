“El ángel de la muerte”, “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro” y “The White Lotus”, entre los estrenos del 24 al 30 de octubre

El maestro del terror Guillermo del Toro presenta una colección insólita de cuentos que van a desafiar nuestro concepto del terror.

El mes está a punto de terminar, pero eso no significa que estrenos fuerte lleguen estos últimos días de octubre a los servicios de streaming. Algunas de las producciones más esperadas del mes debutan esta semana, ya sea películas, series o segundas temporadas de éxitos televisivos.

Los siguientes días llegan a las plataformas proyectos cargados de suspenso y terror, previo a Halloween, pero también habrá lanzamientos llenos de acción, algunas de ficción, sin olvidar los estrenos como The Devil’s Hour, serie que une el suspenso con lo paranormal y el drama bélico Sin novedad al frente. Repasa a continuación lo que se lanzará en Netflix, Prime Video, Star+, Paramount+ y Disney+.





El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro

A pocos días de Halloween, será lanzada la serie de antología de terror que ha sido supervisada personalmente por el oscarizado cineasta, con ocho directores cuidadosamente seleccionados quienes serán los encargados de un nuevo cuento aterrador en cada episodio. Algunas son historias originales y otras adaptaciones. Además, todos los episodios contarán con repartos distintos y llenos de estrellas.

El lanzamiento de esta serie de antología inicia a partir del 25 de octubre, el cual llegarán al gigante del streaming de dos episodios al día. Al respecto, te actualizamos sobre la guía completa de cada uno de ellos. Del Toro presentará cada uno de los episodios, siguiendo la tradición de Alfred Hitchcock (Pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y el thriller psicológico). Se estrena en Netflix.

El realizador mexicano no dirigió ninguno de los episodios. (Netflilx)





Fugitivo: el curioso caso de Carlos Ghosn

El 26 de octubre llegará al servicio este nuevo documental en el que se retratará la vida del empresario brasileño Carlos Ghosn, desde su ascenso como magnate de los negocios hasta perder su fama internacional. El documental sobre crímenes analiza la historia de Ghosn”, quien fue presidente y CEO de Nissan Motors. Se estrena en Netflix.

Documental sobre el ex CEO de Nissan Motors. (CNBC)





El ángel de la muerte

El nuevo proyecto de Netflix que estrena el 26 de octubre, reúne en su reparto a dos grandes figuras dentro de la industria del entretenimiento: Jessica Chastain y Eddie Redmayne y se basa en el libro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder (El enfermero bueno: una historia real de medicina, locura y asesinato), de Charles Graeber.

Cuenta la historia de Charles Cullen (Redmayne), uno de los más temibles asesinos seriales de los Estados Unidos. Se estima que mató al menos a 300 pacientes durante sus 16 años como enfermero, por lo cual se ganó el apodo de “El ángel de la muerte”. Llevó a cabo sus crímenes en diferentes hospitales de localidades de Nueva Jersey y Pensilvania, mientras ejercía su profesión y se mostraba como un gran padre de familia. Se estrena en Netflix.

Una enfermera se apoya en su nuevo compañero, tanto en el trabajo como en casa, hasta que la inesperada muerte de un paciente lo pone en evidencia. (Netflix)





Sin novedad al frente

Esta esperada película llegará al servicio el 28 de octubre y se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial y sigue al soldado alemán de 17 años Paul Bäumer (Felix Kammerer), quien miente sobre su edad junto con sus amigos para poder luchar en la batalla y alcanzar la fama y la gloria prometidas por la propaganda.

Seguros de la victoria, los ingenuos nuevos reclutas ignoran que innumerables soldados ya han muerto antes que ellos y que serán brutalmente asesinados o apenas escaparán con vida. Esta épica película contra la guerra dirigida por Edward Berger está basada en la novela del mismo nombre de Erich Maria Remarque, publicada en 1929 y adaptada en dos películas, una de las cuales ganó un Oscar a la mejor película y mejor director para Lewis Milestone en 1930. Se estrena en Netflix.

En la Alemania de 1917, Paul Baumer miente sobre su edad para poder alistarse con sus amigos en la Primera Guerra Mundial. (Netflix)





Mi encuentro con el mal

El 28 de octubre llega esta producción en la que a través de espeluznantes testimonios reales, tres mujeres revelan cómo se enfrentaron al mal por medio de posesiones, infestaciones y exorcismos. Filmada en Colombia y con una fuerte apuesta hacia el terror, es la primera serie de terror creada en Latinoamérica para la plataforma y en ella participa el cineasta mexicana Carlos Meléndez. Se estrena en Netflix.

Serie antológica de terror creada en América Latina. (Netflix)





Yo acoso

Esta serie documental estará disponible a partir del 28 de octubre y presenta los perfiles de acosadores que cuentan, en sus propias palabras, cómo el “amor” que sentían por alguna de sus parejas, amigos o familiares, se terminó convirtiendo en una obsesión mortal, que en algunos casos terminó en tragedia. Se estrena en Netflix.

Acosadores condenados y sobrevivientes comparten historias de hostigamiento, abuso y otros crímenes. (Netflix)





Wendell y Wild

Esta podría ser esa película que en unos años también se vuelva un clásico. El proyecto que estrenará el 28 de octubre está a cargo del creador de Jack Skellington, Sally, el Doctor Finklestein y todos los habitantes de Halloween Town, es decir Henry Selick, quien ahora se une a Jordan Peele (¡Nop!) para esta nueva y terrorífica aventura infantil.

Selick y Peele crearon este nuevo proyecto, cuyo adalento acaba de ser dado a conocer y en donde Jordan y su amigo, el también actor Keegan-Michael Key (Friends from College), darán voz a los protagonistas Wendell y Wild, respectivamente, dos hermanos demonios que solicitan la ayuda de una joven, Kat (Lyric Ross de This Is Us), para convocarlos a la Tierra de los Vivos. Se estrena en Netflix.

Dos hermanos demonios, Wendell y Wild, deben enfrentarse a su archienemigo, la monja cazademonios Sor Helly. (Netflix)





¡García!

La historia que estrena el 28 de octubre sigue a una obstinada reportera de investigación, Antonia (Veki Velilla), que se topa con una conspiración de décadas de antigüedad: la existencia de un agente congelado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en la década de 1950 por los servicios secretos fascistas del general Franco.

La serie está basada en la novela gráfica del mismo nombre creada por Santiago García y Luis Bustos, y está ambientada en España en la época actual, que en la ficción se encuentra dividida y al borde del caos político. Se estrena en HBO Max.

Película basada en la novela del mismo nombre sobre el superhéroe franquista. (HBO Max)





The White Lotus

La esperada segunda temporada de este drama llegará el 30 de octubre. Esta ficción se mudará de locación para la nueva entrega ya que dejarán las playas paradisíacas de Hawai, para llegar al sur de Italia, a Sicilia. El elenco lo componen Michael Imperioli, F. Murray Abraham, Tom Hollander, Jennifer Coolidge, Theo James, Meghann Fahy y Leo Woodall entre otros.

Al igual que en la primera temporada, en esta continuación, la serie ahondará en un grupo de adinerados que se hospedarán en el White Lotus. El show hace un retrato de la clase más alta de Estados Unidos a través de una sátira, y establece los contrastes entre los que mandan (los huéspedes) y quienes les sirven (los trabajadores del hotel). Se estrena en HBO Max.

La popular serie llega con una segunda temporada que se desarrolla en Italia. (HBO Max)





El norte sobre el vacío

Esta drama mexicano estrena el 28 de octubre y está basado en hechos reales centrado en un hombre de nombre Reynaldo, un reconocido cazador en declive. Cuando aparece la amenaza de perder su patrimonio y el legado de su padre; la dinámica con su familia, con sus trabajadores y con la tierra, será alterada de la manera más peligrosa. Se estrena en Prime Video.

Este drama mexicano compitió en Berlín antes de su estreno en Prime Video. (Prime Video)





The Devil’s Hour

Programada para estrenarse el 28 de octubre, la serie creada por los productores de Sherlock juega con el concepto de la llamada “Hora del diablo”, es decir aquella hora cuando alguien se despierta entre las 03:00 a. m. y las 04:00 a. m. y experimenta sucesos inexplicablemente extraños. Peter Capaldi se convierte en el objetivo principal de una persecución policial debido a su fijación homicida. Su personaje, Gideon un hombre solitario que está obsesionado con el asesinato, quien afirma ser un viajero en el tiempo y un adivino.

La serie de drama y suspenso británico de seis episodios llamada incluye en su elenco a Nikesh Patel (Cuatro bodas y un funeral) y Alex Ferns (Andor) como dos policías que investigan un homicidio. Otros miembros del reparto también incluyen a Phil Dunster de Ted Lasso, Cecilia Blair, Thomas Dominique, Rhiannon Harper-Rafferty, Benjamin Chivers, Talia Walker e Isaac Money , entre otros. Se estrena en Prime Video.

Serie thriller que sigue la historia del hijo de Lucy Chambers de ocho años que no tiene ninguna emoción y es bastante retraído. (Prime Video)





El peso del talento

Nicolas Cage se interpreta a sí mismo en esta loca comedia de acción que llega al servicio el 28 de octubre. La versión ficticia de Cage es un actor sin dinero que se ve obligado a aceptar una oferta de un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un “súper fan” excéntrico y multimillonario. Pero la situación da un giro inesperado cuando Cage es reclutado por una agente de la CIA y obligado a estar a la altura de su propia leyenda para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos. Con una carrera construida para este preciso momento, el actor ganador de premios debe asumir el papel de su vida: Nick Cage. Se estrena en Prime Video.

Nicolas Cage, con problemas de liquidez, acepta hacer una aparición pagada en la fiesta de cumpleaños de un súper fanático multimillonario, pero en realidad es un informante de la CIA. (Corazon Films)





Star Wars: historias de los Jedi

Un evento con 6 episodios con parábolas construidas alrededor de los Jedi desde la era de la precuela. La nueva serie animada es un viaje que nos adentra en la vida de dos Jedi claramente diferentes, Ahsoka Tano y el Conde Dooku. Cada uno será puesto a prueba mientras toman decisiones que definirán sus destinos. Estrena el 26 de octubre.

El show es producida por Lucasfilm Animation, con Dave Filoni como guionista y supervisor. Filoni es un director de animación estadounidense, actor de voz, escritor de televisión, productor de televisión, director de cine y animador. Es conocido por su trabajo en Avatar: la leyenda de Aang y Star Wars: The Clone Wars. El animador comenzó a escribir esta serie mientras trabajaba en Star Wars: The Mandalorian, la cual consta de una historia dividida en 6 capítulos que llevan a dos caminos. Todos los episodios serán lanzados el mismo día, el próximo 26 de octubre de 2022 y tendrán una duración aproximada de 15 minutos cada uno. Se estrena en Disney+.

Serán seis Cortos Originales los que componen este nuevo proyecto. (Disney Plus)





Pantanal

El 24 de octubre llega la nueva versión de la telenovela brasileña de los años 90 estrenada en su país de origen el 28 de marzo pasado y que tuvo una audiencia promedio de 35.8 millones de personas por día. A 32 años del estreno de la original, esta adaptación ha tenido como realizador a Bruno Luperi, nieto del creador de la historia, Benedito Ruy Barbosa (Terra nostra), y como director al ganador del Emmy Internacional, Rogério Gomes (Imperio).

La renovada historia trata sobre las relaciones humanas de tres generaciones de una misma familia, que mantiene la estructura de la original estrenada en 1990, y también la locación, el Pantanal, un ecosistema ubicado al este de la Amazonia, ha logrado seducir tanto a la antigua audiencia que quería saber si la recreación respetaba la telenovela clásica (la saga de los Leoncio y los Marruá) y a un nuevo público, mucho más joven que desconocía la primera versión. Se estrena en Paramount+.

Este proyecto es un remake de las telenovela brasileña de los 90. (Paramount Plus)





El Capo

Esta producción colombiana que estará disponible a partir del 27 de octubre es protagonizada por Marlon Moreno, quien da vida a Pedro Pablo León Jaramillo, alias El Capo, es uno de los mayores narcotraficantes de Colombia. Después de 25 años en el anonimato, es descubierto por Manchola, un periodista que lo expuso como uno de los hombres con mayor fortuna y el más grande exportador de drogas.

La revelación provoca la muerte del reportero y despierta la sed de venganza de Marcela Liévano, su prometida, quien logra insertarse en el círculo cercano del narcotraficante. El ejército despliega un operativo de captura y el Capo se ve obligado a esconderse con su esposa, su amante y sus aliados en un búnker, una caverna, o donde haga falta para sobrevivir. Las tensiones inesperadas o el más mínimo descuido pueden costarle la vida. Se estrena en Paramount+.

La serie es protagonizada por Marlon Moreno. (Paramount Plus)





Star Trek: Prodigy

Es el noveno spin-off de Star Trek y la tercera serie animada de la franquicia, después de Star Trek: The Animated Series y Star Trek: Lower Decks. A diferencia de la serie animada anterior, esta es la primera que se renderiza completamente con imágenes por computadora y modelado 3D. Previamente, el episodio de Star Trek: Short Treks, “La chica que hizo las estrellas " fue producido de manera similar.

Prodigy estará en el servicio a partir del 28 de octubre y sigue a un grupo de adolescentes que utilizan una nave espacial abandonada para buscar aventuras, concretamente sus personajes principales del programa serán Gwyn, Rok-Tahk y Dal. La serie es dirigida a un público más joven que las series anteriores de la franquicia. Se estrena en Paramount+.

Es el noveno spin-off de Star Trek. (Paramount Plus)





Cerdita

La ópera prima de Carlota Pereda inspirado en su cortometraje homónimo, que tras su estreno en la sección Midnight, en el festival de Sundance, empezaron a llegar las críticas de esta película llena de tensión, venganza, miedo, polvo y sudor, rodado íntegramente en Extremadura, España. Estrena el próximo 29 de octubre.

Está protagonizada por Laura Galán, quien también protagonizó el corto que inspiró el largometraje. En el film la actriz da vida a Sara, para quien el verano solo significa tener que soportar las continuas burlas de las otras chicas de su pequeño pueblo. Pero todo terminará cuando un desconocido llegue al pueblo y secuestre a sus acosadoras. Sara sabe más de lo que dice, y tendrá que decidir entre hablar y salvar a las chicas, o no decir nada para proteger al extraño hombre que la ha salvado. Se estrena en Paramount+.

Para Sara, el verano significa tener que soportar las burlas de chicas de su pequeño pueblo, pero todo cambia cuando un desconocido llegue al pueblo y secuestre a sus acosadoras. (Paramount Plus)

