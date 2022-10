10 películas de boxeo que puedes ver en plataformas streaming

Películas de boxeo para maratonear en las plataformas de streaming.

No hay otro deporte que haya producido más películas que el género del boxeo. A lo largo del siglo XX, a medida que el deporte crecía en popularidad también lo hacían sus películas, que se remonta a la primera película de boxeo, Corbett y Courtney Before The Kinetograph, filmada en 1894.

La lucha por la gloria y contra todo pronóstico desfavorable es la narrativa habitual de las películas de boxeadores como, por ejemplo muestran Michael B. Jordan en Creed, Hilary Swank en Million Dollar Baby (Golpes del destino); Ali protagonizado por Will Smith y la premiada actuación de Robert De Niro en Toro salvaje; entre muchas más. Conoce las mejores a continuación para ver en streaming.

Toro salvaje

Drama biográfico de 1980, protagonizado por Robert De Niro. Con este film, el actor ganó el Oscar a mejor actor, interpretando a Jake LaMotta, cuyo salvajismo trascendió más allá del ring. Disponible en Prime Video.

"Toro salvaje" es una película en torno al boxeo, dirigida por Martin Scorsese. (United Artists)





Creed: corazón de campeón

“Adonis Johnson no llegó a conocer a su padre, el campeón del mundo de los pesos pesados Apollo Creed, que falleció antes de que él naciera. Sin embargo, nadie puede negar que lleva el boxeo en la sangre, por lo que pone rumbo a Philadelphia, el lugar en el que se celebró el legendario combate entre su padre y Rocky Balboa. Una vez allí, Adonis busca a Rocky y le pide que sea su entrenador. A pesar de que este insiste en que ya ha dejado ese mundo para siempre, Rocky ve en Adonis la fuerza y determinación que tenía su enconado rival, y que terminó por convertirse en su mejor amigo. Finalmente, acepta entrenarle a pesar de estar librando su propio combate contra un rival más letal que cualquiera a los que se enfrentó en el cuadrilátero”. Película de 2015, disponible en Prime Video.

Michael B. Jordan es Adonis Johnson en "Creed I". (New Line Cinema)





Creed: Defendiendo el legado

En esta continuación de la historia, Adonis Creed se debate entre las obligaciones personales y el entrenamiento para su próxima gran pelea, con el desafío de su vida por delante. Enfrentarse a un oponente que tiene vínculos con el pasado de su familia solo intensifica su inminente batalla en el ring. Afortunadamente Rocky Balboa está a su lado a lo largo de todo el camino, y juntos se cuestionarán por lo que vale la pena luchar y descubrirán que nada es más importante que la familia. Secuela de Creed I, de 2018. Disponible también en Prime Video.

Película de 2018, secuela de "Creed I". (New Line Cinema)

La leyenda: la historia del verdadero Rocky Balboa

Drama inspirado en la biografía del boxeador Chuck Wepner, el hombre que inspiró el personaje de Rocky Balboa. Película de 2016, disponible en Prime Video.

Drama biográfico de boxeo protagonizada por Liev Schreiber. Mile Tollin Productions)





Manos de piedra

Biopic sobre el boxeador panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán, quien es mundialmente reconocido como el mejor peso ligero de todos los tiempos, y también catalogado por muchos como uno de los más grandes boxeadores latinoamericanos. Además de uno de los mejores libra por libra de la historia del boxeo. Película de 2016, disponible en HBO Max.

"Manos de piedra" es protagonizada por el venezolano Edgar Ramirez. (The Weinstein Company)





Revancha

Pese a haber gozado de gloria y de premios en su pasado, un luchador ha caído en desgracia. Sin embargo, no se rinde y toma la decisión de mejorar su imagen por el bien de su mujer (Rachel McAdams) y su hija. Película de 2015 disponible en HBO Max.

Jake Gyllenhaal protagoniza "Revancha". (Fuqua Films)





Ajuste de cuentas

Treinta años después de su última pelea, Billy ‘El niño’ McDonnen y Henry ‘Navaja’ Sharp, dos boxeadores rivales, se dejan persuadir para postergar su jubilación y volver a enfrentarse en un nuevo combate. Película de drama con toques de comedia de 2013. Protagonizada por Robert De Niro y Sylvester Stallone. Disponible en HBO Max.

Robert De Niro y Sylvester Stallone protagonizan "Ajuste de cuentas". (Warner Bros.)





Ali

Will Smith encarna a la leyenda del boxeo Mohamed Alí en un film biográfico que recorre su carrera desde sus comienzos hasta su ascenso a la fama, como figura deportiva y política. Película de 2001, disponible en HBO Max.

Will Smith es Mohamed Alí en "Ali". (Columbia Pictures)

Million Dollar Baby

Después de haber entrenado y representado a los mejores púgiles, Frankie Dunn (Clint Eastwood) regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap (Morgan Freeman), un ex-boxeador que es además su único amigo. Frankie es un hombre solitario y adusto que se refugia desde hace años en la religión buscando una redención que no llega. Un día, entra en su gimnasio Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), una voluntariosa chica que quiere boxear y que está dispuesta a luchar denodadamente para conseguirlo. Frankie la rechaza alegando que él no entrena chicas y que, además, es demasiado mayor. Pero Maggie no se rinde y se machaca cada día en el gimnasio, con el único apoyo de Scrap. Film de 2004 y ganadora al Óscar a Mejor película; entre otras nominaciones. Disponible en HBO Max.

Clint Eastwood, Hilary Swank y Morgan Freeman son los actores protagónicos de este drama de boxeo. (Warner Bros.)





Gladiator: el desafío comienza

Drama de acción y aventura que relata la vida de un chico de clase media que se traslada a la dura zona sur de Chicago, donde se meterá como luchador en el mundo ilegal de las peleas de boxeo no autorizadas. Película de 1992, protagonizada por Cuba Gooding Jr. Disponible en Netflix.

Emocionante película de boxeo dirigida por Rowdy Herrington. (Columbia Pictures)





Contragolpe

Película documental que cuenta que, la popularidad del boxeo decrece pero el sacrificio une a tres luchadores en tres etapas diferentes de su carrera con un sueño en común: convertirse en campeones. Inspiradora producción de 2017, disponible en Netflix.

"Contragolpe", película documental escrita y dirigida por Jay Bulger. (Netflix)





