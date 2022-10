[EXCLUSIVO] Primer adelanto de “Creed 3″ con el debut como director de Michael B. Jordan

Michael B. Jordan regresa al universo Rocky no solo en el papel de Adonis Creed sino como director de "Creed III".

Luego del retraso al 2023, la expectativa por ver nuevamente a Adonis Creed (Michael B. Jordan), hijo de Apollo y alumno de Rocky, crecieron considerablemente. Condimentos sobran: Michael B. Jordan, con el respaldo de Ryan Coogler (Creed I, Pantera Negra) como productor, se sentará en la silla del director para llevar adelante Creed III, la tercera entrega que forma parte de la franquicia Rocky, esta vez sin Sylvester Stallone. En el primer adelanto, Jonathan Majors (Kang en el Universo Cinematográfico de Marvel) se muestra como una gran amenaza.

Pasaron cuatro años desde que se estrenó Creed II en cines y la ahora trilogía que pertenece a la saga de Rocky ayer presentó los primeros posters y la fecha de estreno en salas para el 2 de marzo del 2023. Con su protagonista de regreso, Michael B. Jordan, la novedad no pasa solo porque será él el director del film sino por su rival, en este caso, la figura en ascenso Jonathan Majors como un viejo amigo de la infancia que lo hace responsable por su estadía en la cárcel y quiere arrebatarle todo lo construido hasta el momento.

C3_19200_RC Michael B. Jordan stars as Adonis Creed and Jonathan Majors as Damian Anderson in CREED III A Metro Goldwyn Mayer Pictures film Photo credit: Eli Ade © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Sobre la elección de Majors, quien fue el villano en la serie de Disney+ Loki y lo será durante los próximos tres años en el Universo Cinematográfico de Marvel, Jordan no tiene más que palabras de elogio ante su compañero y dirigido en Creed III: “Me siento muy bendecido y afortunado de que él sea parte de esta historia. Es extremadamente talentoso y finalmente está obteniendo los apoyos que se le debían”.

Las imágenes mostradas en los posters no dan mucho detalle de la trama, ya que mientras en una de las fotos se ve a Jordan en la esquina de un ring, en la otra aparece Jonathan Majors, quien dará vida a Damien Anderson. En la misma posición, ambos mostrándose retadores y preparados para la pelea en la ficción y en la taquilla, Creed III presentará este duelo entre viejos amigos y actuales rivales. El primer adelanto lo confirma.

C3_23974_R Jonathan Majors stars as Damian Anderson in CREED III A Metro Goldwyn Mayer Pictures film Photo credit: Ser Baffo © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved CREED is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

La tercera entrega evidencia cambios importantes, el más significativo de ellos es la partida de Sylvester Stallone, quien ya no estará más como Rocky Balboa. Quien fue protagonista de las primeras dos Creed y que en ambas películas fungió como mentor y entrenador de Adonis, no entró en el proyecto y pese a esa baja, bastante pronunciada, Michael decidió que esta era su oportunidad: “Estaba hablando con Ryan Coogler cuando estábamos haciendo Creed I, y él me decía ‘nunca están dadas las condiciones ideales así que hazlo. Solo tienes que saltar e ir por eso, ¿sabes?’ Y me dio muchos ánimos. Así que sentí que era el momento adecuado.

Aunque Stallone no regrese como Rocky, quien si estará de vuelta es la actriz Tessa Thompson (Thor: Love and Thunder) como la esposa de Creed, Bianca Creed, así como también estará Phylicia Rashad (Soul) como su madre Mary Anne. El reparto lo completan Selanis Leyva (Spider-Man: Homecoming), Spence Moore II (We Are Who We Are) y Thaddeus J. Mixson (South of Heaven). También regresan los dos boxeadores principales con los que Adonis peleó en las dos películas anteriores, ambos atletas de boxeo de la vida real, Tony “Bomber” Bellew (Creed) como “Pretty” Ricky Conlan de la primera película y Florian Munteanu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) como Viktor Drago de la segunda.

C3_26196_R Tessa Thompson stars as Bianca and Michael B. Jordan as Adonis Creed in CREED III A Metro Goldwyn Mayer Pictures film Photo credit: Eli Ade © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Otras figuras reconocidas del boxeo de la vida real también serán parte de la película, incluido el legendario cutman Jacob “Stitch” Duran , quien también regresa de las dos películas anteriores, además de presentar al campeón mundial de boxeo Canelo Álvarez como Saul, haciendo su debut como actor.

Creed II contará con el director de fotografía Kramer Morgenthau (The Many Saints of Newark) y la diseñadora de vestuario Lizz Wolf (Júpiter’s Legacy) y el resto del equipo se completa con el editor Tyler Nelson (The Batman), el diseñador de producción Jahmin Assa (Mid90s) y directora de castingAlexa L. Fogel (Judas y el Mesías Negro). Metro Goldwyn Mayer Pictures es quien presenta esta producción de Chartoff-Winkler y será distribuida en Norteamérica por MGM e internacionalmente por Warner Bros. Pictures.

C3_18091_R Director Michael B. Jordan on the set of his film CREED III A Metro Goldwyn Mayer Pictures film Photo credit: Eli Ade © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Creed III se estrenará el 2 de marzo del 2023 en toda América Latina.

