La plataforma de streaming StarzPlay ahora se llama Lionsgate+

STARZ anunció hoy que su servicio de streaming internacional premium Starzplay, cambiará su nombre a Lionsgate+ en 35 países; acompañado de una nueva imagen de marca que se lanzará globalmente mañana 29 de septiembre de 2022. Para quienes no conozcan la marca, la plataforma tiene títulos destacados como The Great, Gaslit, The Act, P-Valley y la aclamada por la crítica Gangs of London.

El nuevo aspecto de la marca con paquete de gráficos, paleta de colores y elementos de diseño comenzará su implementación y seguirá su despliegue en la mayoría de países donde tiene presencia STARZ. Sin embargo, en EE.UU. y Canadá seguirá llamándose STARZ.

Elle Fanning en the Great

“Identificamos a tiempo el potencial del mercado OTT (servicio de transmisión libre) global y en los últimos años, hemos creado un increíble servicio de streaming a nivel mundial, que se ha convertido en un destino para las audiencias que buscan programación provocativa y premium”, dijo Jeffrey Hirsch, presidente y director ejecutivo de STARZ.

Continuó expresando que “Operar bajo Lionsgate+ a nivel internacional brinda una identidad distinta y diferenciada en un mercado cada vez más concurrido, y se basa en el valor que tiene la marca Lionsgate y que nuestra extensa investigación ha demostrado lo fuerte que es en todo el mundo.”

Keyart - PSD

De igual manera, Superna Kalle, presidenta de canales internacionales para STARZ, dio a conocer que su compromiso como servicio de streaming es el de ofrecer historias audaces y seleccionadas en las que traspasen los límites y desafíen las expectativas. “Hemos construido relaciones sólidas con nuestros espectadores y esperamos continuar brindándoles narraciones de primera calidad como Lionsgate+”; añadió.

STARZ se establece como uno de los primeros canales lineales de EE.UU. en ingresar al mercado global al lanzaren 2018 su servicio SVOD global, ahora Lionsgate+. “Este ofrece al público acceso a narraciones atrevidas y seleccionadas”. Desde su lanzamiento inicial, junto con su empresa conjunta STARZPLAY Arabia, la huella global de STARZ se ha expandido a 63 países en Asia, Canadá, Europa, América Latina, MENA y el sur y el sudeste de Asia.

Con el cambio de marca en vigor, a continuación se muestra el desglose de los países con el mercado de la marca Lionsgate+:

En Europa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.

En América Latina: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela. Y en APAC (Asia-Pacífico): Australia y Japón. Otros mercados con marca de servicio único son Asia meridional y sudoriental como Lionsgate Play, y en EEUU y Canadá como STARZ.

STARZPLAY ahora es LIONSGATE+. (Lionsgate+)





