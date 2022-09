Primer vistazo de la precuela de “Bridgerton” sobre la reina Charlotte

Mira el avance exclusivo de “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, presentado hoy en TUDUM. (Netflix)

Queen Charlotte: A Bridgerton Story es el spin-off de la serie creada por Shonda Rhimes en base a los libros de Julia Quinn. La precuela explora los orígenes de la reina Charlotte, cuya versión joven será interpretada por India Amarteifio. Durante la presentación de TUDUM, el evento de Netflix, se dio a conocer el primer vistazo a lo que será la nueva propuesta que se suma al universo televisivo de Bridgerton.

La trama se centra en el ascenso al poder de Charlotte y cómo se convirtió en una joven reina cuando se casó con el rey Jorge. La unión de ambos, bajo sagrado matrimonio, provocó un enorme cambio social y dio pie a una de las más grandes historias de amor en la alta sociedad de Londres. Años más tarde, su imponente figura en la monarquía tendrá un enorme impacto en la nobleza.

El adelanto revelado muestra el primer encuentro de Charlotte y Jorge, quienes se conocen de la forma más inesperada. Ella está intentando escalar para escapar del jardín real y no enfrentarse un posible rechazo frente a todas las candidatas que podrían ganar fácilmente el corazón del monarca. Lo cierto es que él se enamorará de ella a primera vista, así empieza el camino de una reina de origen africano que se abrió paso en el Reino Unido.

Además de Amarteifio en el protagónico, el elenco cuenta con la participación de Golda Rosheuvel, la estrella que da vida a la reina Charlotte en la ficción original. Junto a ella, aparecerán Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) y Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), quienes también repetirán sus roles. Los nuevos rostros que se integrarán a este universo son Michelle Fairley como la princesa Augusta, Corey Mylchreest como el joven rey George, Arsema Thomas como la joven Agatha, Sam Clemmett como el joven Brimsley, Feddie Dennis como Reynolds, Richard Cunningham como Lord Bute, Tunji Kasim como Adolphus, Rob Maloney como el Doctor Real, Cyril Nri como Lord Danbury, y Hugh Sachs como la versión mayor de Brimsley.

En mayo de 2021, el proyecto de Queen Charlotte: A Bridgerton Story fue anunciado oficialmente por Shondaland con el objetivo de profundizar en la vida de la reina Charlotte. ¿Qué la hizo convertirse en una mujer tan admirada y –a su vez– temida por todos? El propósito de la nueva producción será responder a esta interrogante y, para lograrlo, tendrá que llevarnos por un viaje a lo largo de su juventud y transición a la adultez.

El fenómeno de Bridgerton en Netflix

Shonda Rhimes, la creadora de Grey’s Anatomy y How To Get Away with Murder, adaptó en 2020 el primer libro de la exitosa saga literaria de Julia Quinn. Bajo el nombre de Bridgerton, el mundo conoció un drama de época británico con todos los elementos necesarios para enamorar a más de uno. Poco después, el gigante de la “N” la renovó por una segunda temporada, que se estrenó con éxito este año y aseguró la llegada de una tercera junto a un título derivado sobre la reina Charlotte.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story aún no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento. Mientras tanto, puede ver las dos primeras temporadas de la serie original en el catálogo de Netflix.

