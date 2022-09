“Bridgerton”: más detalles sobre la tercera temporada

La nueva temporada se encuentra en pleno proceso de grabación, y así lo anunciaron los actores. (Netflix)

Bridgerton forma parte de una de las series más populares de Netflix que arrojó números de visualización impactantes. Con dos temporadas ya emitidas, la ficción salida de la factoría de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, Inventing Anna) se encuentra en pleno proceso de grabación de lo que serán los nuevos episodios de la próxima entrega.

La temporada número tres tiene como protagonistas a la señorita Penélope Featherington (interpretada por la actriz inglesa Nicola Coughlan) y el señorito Colin Bridgerton (encarnado por Luke Newton), quienes ya adquirieron un tierno sobrenombre: Polin, que reúne los nombres de ambos personajes.

Nicola Coughlan como Penélope Featherington y Luke Newton como Colin Bridgerton en la nueva temporada de "Bridgerton". (Liam Daniel/Netflix)

Esta tanda de capítulos se saltará el orden que venía respetando Rhimes con respecto a las novelas de Quinn, y en vez de adaptar el tercer libro (Te doy mi corazón, An Offer from a Gentleman), avanzó hasta la cuarta novela titulada Seduciendo a Mr. Bridgerton. Ya fueron adaptados los dos primeros ejemplares de la vasta obra de Julia. Estos fueron El duque y yo, en el cual se relataba el romance entre el Duque de Hastings, Simon Basset, y la señorita Daphne Bridgerton; y El Vizconde que me amó, que contaba la historia de amor entre el hermano de Daphne, Anthony Bridgerton, y Kate Sharma.

La tercera temporada se situará cuando Colin regresa de un largo viaje por el extranjero y comienza a conectarse con su amiga de siempre, Penélope . Pero de la amistad al amor a veces hay un solo paso y empezará un romance entre ambos.

Martins Imhangbe como Will Mondrich y Luke Newton en el rol de Colin Bridgerton, quien será el protagonista de "Bridgerton 3". (Liam Daniel/Netflix)

Recordemos que Penélope finalmente ha renunciado a su enamoramiento de Colin después de escuchar sus palabras despectivas sobre ella en la última temporada. Sin embargo en esta nueva entrega, la joven ha decidido que es hora de tomar un marido, preferiblemente uno que le brinde la suficiente independencia para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y sus hermanas.

Pero al carecer de confianza, los intentos de Penélope en el mercado del matrimonio fracasan. Mientras tanto, Colin ha regresado de sus viajes de verano con una nueva apariencia y un serio sentido de la arrogancia. Pero se desanima al darse cuenta de que Penélope, la única persona que siempre lo apreció tal como era, le está dando la espalda. Ansioso por recuperar su amistad, Colin se ofrece a guiar a Penélope en los caminos de la confianza para ayudarla a encontrar marido. Pero cuando sus lecciones comienzan a funcionar demasiado bien, Colin debe lidiar con sus sentimientos hacia ella.

Penelope Featherington, en busca de un marido en la tercera temporada. (Liam Daniel/Netflix)

El detalle más interesante es que regresaría Daphne (en la segunda temporada tuvo una aparición muy corta), ya que circularon imágenes desde la cuenta de Bridgerton en las que se la vía en el set. No sabemos si será una mini participación o si formará parte de alguna trama más extensa. Por ahora tendremos que esperar a su estreno que sería seguramente en 2023.

Completarán el elenco de la tercera temporada de Bridgerton, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Claudia Jesse, Luke Thompson, Polly Walker. Y también se sumará la flamante pareja de Anthony y Kate interpretados por Jonathan Bailey y Simone Ashley, respectivamente. Pero también se sumarán nuevos actores y actrices a la tercera temporada como Daniel Francis, Sam Phillips y James Phoon, que darán vida a tres caballeros, y también se sumará Hannah Dodd en lugar de Ruby Stokes (quien abandonó la serie para irse a un nuevo proyecto), que le dará vida a Francesca Bridgerton.

