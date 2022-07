“Bridgerton”: más detalles del spin-off sobre la reina Charlotte

La reina Charlotte obtendrá finalmente su propia serie derivada de "Bridgerton". (Netflix)

En épocas de spin-off, precuelas, secuelas, nuevas versiones y remakes, Bridgerton no se podía quedar atrás. La ficción salida de la factoría de Shonda Rhimes se convirtió en uno de los títulos más populares dentro de Netflix y el fenómeno no deja de crecer. Con varias temporadas confirmadas, surgió la idea de generar un spin-off sobre la reina Charlotte, quien en las dos temporadas de Bridgerton fue interpretada por Golda Rosheuvel.

De a poco se van revelando detalles sobre esta nueva ficción, pero ahora se acaba de incorporar un nuevo personaje. Se trata de la joven Violet Ledger que será interpretada por Connie Jenkins-Greigen (Mr Selfridge, The Take Down) en la serie que se estrenará en 2023. Violet es la hija en la ficción de Vivian y Lord Ledger, quienes serán interpretados por Katie Brayben y Keir Charles, respectivamente. Su personaje ha sido descrito por la producción como una adolescente amable y curiosa que aún no se encuentra en la clásica búsqueda de marido como las chicas de alta sociedad de la época. Es decir, que aún no ha conocido al señor Bridgerton con quien se desposará.

Shonda Rhimes, creadora de "Bridgerton". (REUTERS/May James)

Esta historia de la reina Charlotte no figuraba dentro de las obras de Quinn, pero fue tan fuerte el impacto que tuvo su personaje, que fue la misma Shonda Rhimes la que se puso a escribir el guion con su historia pasada. Rhimes, además de guionista, será productora ejecutiva de la serie junto a Betsy Beers y Tom Verica.

Con respecto a la joven Charlotte, ya había sido seleccionada la actriz India Amarteifio (Line of Duty), quien dará vida a la reina en los ocho episodios que durará este spin-off. La serie se centrará básicamente en el matrimonio de Charlotte con el rey Jorge, una unión por amor que generó un gran cambio social en la época. Charlotte estaba comprometida con el rey de Inglaterra sin estar de acuerdo, y a su llegada a Londres descubre que la familia real deja mucho que desear. Pero así y todo aprende a manejarse, y se gana el respeto de toda la realeza europea.

"Bridgerton" es una de las series más populares de la plataforma. (Netflix)

Golda Rosheuvek también será parte del elenco, ya que la serie avanzará hasta que Charlotte se convierta en la máxima regente. También nos cruzaremos con otros personajes de Bridgerton como Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh) y Lady Violet Bridgerton de adulta (Ruth Gemmell). Para el resto de los papeles fueron elegidos Michelle Fairley, Corey Mylchreest, Arsema Thomas, Sam Clemmett, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney, Cyril Nri y Hugh Sachs.

Fairley (Game of Thrones) interpretará a Augusta, princesa viuda y madre del rey de Inglaterra, mientras que Mylchreest (Sandman) será el joven rey Jorge, un miembro de la realeza muy obediente que cambiará su visión del mundo cuando conozca a Charlotte. Thomas le dará vida a Agatha Danbury en su juventud, Clemmett será Brimsley, mientras que Sachs repite el personaje que interpretó en Bridgerton. Cunningham será Lord Bute; Kasim por su parte interpretará a Adolfo, y Maloney y Nri serán un médico y el marido de Agatha, respectivamente.

