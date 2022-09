Emmy 2022: conoce a las actrices nominadas como mejor actriz en una miniserie y dónde verlas

El próximo lunes 12 de septiembre se entregan los Emmy. Se trata de la entrega número 74 de estos galardones donde la industria premia a las mejores series de la televisión y de las plataformas. La ceremonia será transmitida en vivo a través de TNT (doblado al español) y TNT Series (idioma original), desde las 19.00 (COL / MEX) /21.00 (ARG / CHI) con un pre-show que comenzará a las 18.00 (COL / MEX) /20.00 (ARG / CHI) horas.

Pero no solo se premiaran a las series de temporadas largas sino también a las denominadas limited series o miniseries en castellano que remiten a ficciones con una temporada y con pocos episodios (no más de 10 en total). Les presentamos cuáles son las actrices nominadas a mejores actrices en una miniserie. ¡Hagan sus apuestas!

Toni Collette (La escalera - HBO Max)

La actriz australiana le dio vida a Kathleen Peterson en esta serie que puede verse en HBO Max. La ficción recrea el caso de asesinato de esta mujer que sucedió en la casa que compartía con su esposo Michael Peterson en la serie interpretado por Colin Firth (El discurso del Rey) quien también está nominado a un Emmy por su actuación. Kathleen apareció muerta luego de que supuestamente, y según su esposo, se habría caído por la escalera. The Staircase recorre este caso en el que se demuestra que el culpable sería su marido. Esta producción está basada en la docuserie que se puede ver en Netflix que lleva el mismo nombre y fue realizada por el francés Jean-Xavier de Lestrade.

Colin Firth y Toni Colette en La escalera (HBO Max)





Julia Garner (Inventing Anna - Netflix)

Se trata de una miniserie salida de la factoría de Shonda Rhimes una de las showrunners más populares de la industria que cuenta en su haber con una de las producciones más longevas como Grey´s Anatomy y la actual Bridgerton. En Inventing Anna, Julia Garner (que alcanzó la fama gracias la serie Ozark) interpreta justamente a Anna Delvey, una mujer que engañó a la elite de Nueva York haciéndoles creer que era una heredera alemana y una gran empresaria. Pero no era más que una estafadora. Garner le otorga su interpretación todos esos matices que atraviesa su personaje y es por eso que logró su lugar entre las nominadas a llevarse este lunes el premio a mejor actriz en una miniserie.

Julia Garner en la serie Inventing Anna (Netflix)





Lily James (Pam & Tommy - Star+)

La actriz nacida en Inglaterra se tomó muy en serio este rol de Pamela Anderson. La serie Pam & Tommy muestra la relación entre la actriz de la serie Baywatch y su marido de ese momento el baterista Tommy Lee, encarnado por Sebastian Stan, quien también logró una nominación como mejor actor por esta miniserie. Lily James logró uno de las mejores actuaciones de su carrera que cuenta en su haber con participaciones en Downton Abbey y los protagónicos en los films La Cenicienta y en Yesterday. La miniserie cuenta con 8 episodios que se pueden ver en Star+.

Lilly James como Pamela Anderson Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group





Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story - Star+)

La actriz de American Horror Story, le dio vida a Linda Tripp en esta miniserie que contó el caso del affaire de Bill Clinton (Clive Owen) con Monica Lewinsky (Beanie Feldstein). Paulson, que fue criticada y no por no haber elegido a una actriz con sobrepeso para interpretarla, interpretó a la mujer que se decidió destapar el caso y avalar la versión de Lewinsky de quien se hizo muy amiga. Linda había trabajado en la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush y brevemente en la propia administración de Clinton, trasladándose al Pentágono en 1994. Tripp fue quien entregó las grabaciones de las charlas telefónicas entre Clinton y Lewinsky.

Sarah Paulson junto a Beanie Feldstein en American Crime Story: Impeachment (Star Plus)





Margaret Qualley (Maid - Netflix)

Aplausos de pie para este primer protagónico de Margaret Qualley (Érase una vez en Hollywood) que logró en esta serie una actuación conmovedora. La actriz (hija de Andie MacDowell que también hace de su madre en la serie) interpreta a Alex una muchacha que tiene una hija y vive con su novio en una especie de casa rodante. Luego de un suceso de violencia, decide irse con su pequeña y comenzar a trabajar como mucama en diferentes lugares para lograr mantenerse económicamente a ella y a su pequeña hija. Una gran actuación regala Qualley en esta serie que tuvo las mejores críticas.

Margaret Qualley en el papel que podría darle su primer Emmy Cr. RICARDO HUBBS/NETFLIX © 2021





Amanda Seyfried (The Dropout - Star+)

La actriz de Mamma Mia! se puso esta historia al hombro basada en un caso real y logró colarse entre las actrices nominadas al Emmy 2022. Acá interpreta a Elizabeth Holmes, una mujer que propuso un avance tecnológico único para el diagnóstico médico. Pero no todo sale como ella lo pergeñó y lo que parecía una innovación dentro del mundo de la ciencia termina siendo un fiasco. Seyfried estuvo dos años detrás de este proyecto y le dedicó mucho tiempo a copiar la voz exacta de Holmes. En declaraciones a Los Ángeles Times, la actriz dijo: “La gente siempre habla de la voz. Es lo primero que menciona la gente (acerca de Holmes). En segundo lugar, el cuello alto; en tercer lugar, no parpadear. Pero la voz es la número uno. La voz es la base. Si no [lo haces bien], es como si te estuvieras perdiendo toda la cosa”.

Amanda Seyfried nominada por su papel en The Dropout (Star Plus)

SEGUIR LEYENDO: