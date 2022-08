Estrenos de HBO Max de agosto: “House of the Dragon” es la gran estrella del mes

"House of the Dragon" es lo más esperado del mes en la plataforma streaming. (HBO Max)

Sin duda, esta es una de las mejores épocas del año para disfrutar de los nuevos contenidos que HBO Max traerá en agosto y que van desde esperadas secuelas hasta clásicos de la televisión que ya se encontrarán disponibles en el servicio.

Entre los más esperados este mes está House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que ya hizo su especial Avant Premiere y en el mundo muchos ya comentan sobre su debut. Y como complemente van a debutar con la serie completa de Juego de tronos en 4K exclusiva para HBO Max.

Llegan todas las temporadas de "Game of Thrones" en 4k.(HBO)

Juego de tronos- 1 de agosto

Aunque esta serie basada en las novelas de George R. R. Martín ya estaba en la plataforma, será a partir de agosto que las ocho temporadas de este show están disponibles en formato 4k, para que se viva la lucha por el Trono de Hierro en alta resolución antes del estreno de la precuela que contará varios de los eventos que fueron abordados en la serie madre.

Pretty Little Liars: un nuevo pecado - 4 de agosto

Un grupo de chicas adolescentes se encuentran atormentadas por un asaltante desconocido y obligadas a pagar por el pecado secreto cometido por sus padres hace dos décadas, así como los suyos también. Este es el spin-off de la serie Pretty Little Liars. La serie estrenó sus tres primeros episodios el 28 de julio, pero el 4 y 11 de agosto se verán dos nuevos capítulos mientras que los tres últimos se lanzarán el 18 de agosto.

Regresa a HBO Max un nuevo grupo de pequeñas mentirosas con otro misterio. (HBO Max)

Viajeros perdidos en el tiempo - 5 de agosto

La historia sigue a Leo, un niño que utilizará el ingenio para salvar a su padre que quedó atrapado en el pasado.

Tráiler de "Viajeros perdidos en el tiempo". (HBO Max)

Nadie sabe nada - 6 de agosto

El exitoso formato de improvisación y humor, uno de los programas de radio y podcast más escuchados de España, según Spotify, con nueve temporadas a sus espaldas, evoluciona para convertirse en show televisivo.

House of the Dragon- 22 de agosto

Uno de los estrenos más esperados de todo el año llega este mes al servicio streaming. (HBO Max)

Este es el estreno más esperado en la plataforma y llegará casi a final de mes para contar la historia de un período turbulento para la Casa Targaryen, uno que enfrentó a hermano contra hermano y dragón contra dragón. El punto de discordia: quién debería gobernar en el Trono de Hierro. Está ambientada 300 años antes de los eventos de Game of Thrones y está protagonizada por Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen y Olivia Cooke.

