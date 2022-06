Maya Rudolph sobre su rol en “Loot”: “Es la primera vez que me siento como un personaje central”

Con "Loot", la ganadora del Emmy Maya Rudolph marca su primer protagónico en una comedia de televisión. Conversamos con ella, el elenco secundario y los creadores de esta nueva serie original de Apple TV .

Apple TV+ lanzó los tres primeros episodios de Loot, una agradable comedia con la actriz y comediante Maya Rudolph. En su larga trayectoria, destaca su participación en el elenco del programa Saturday Night Live y en películas cómicas como Damas en guerra y Son como niños. Pero nunca antes había protagonizado una historia, ella asegura que por primera vez se siente como un “personaje central”. Infobae conversó con la estrella principal, otros actores del reparto y los creadores de esta serie que satiriza la vida de una multimillonaria en Estados Unidos.

“Supongo que es la primera vez que me siento como un personaje central de la historia, no sé, no he tenido esto antes. También siento que, de esta manera, como parte de un elenco, este concepto de multimillonario y vivir la vida de una multimillonaria se siente casi mágico. Como cualquier cosa puede pasar”, sostiene la ganadora del Emmy sobre su rol en este proyecto, el cual describe también como: “Wow, vamos a ver algo más grande”.

Rudolph presenta su primer protagónico en el rol de Molly Novak, una multimillonaria divorciada que encuentra su propósito en ayudar a otros. (Apple TV Plus)

A su lado, vemos a Michaela Jaé Rodriguez, a quien se le atribuye la histórica nominación a los premios Emmy en 2021 por su papel como Blanca Evangelista en Pose. La actriz transgénero se dio a conocer por la aclamada ficción LGBTQ+ de FX y, recientemente, sorprendió con un rol menor en Tick, Tick... Boom! Es en esta última y en Loot que sus pares ficticios no aluden a su identidad de género, sino que explotan otros atributos de ella dentro de la actuación.

“Me gustó que Sofia sea diferente a cualquier rol que he interpretado antes, y eso realmente me atrajo hacia ella”, confiesa. “También fue inspirador ver lo motivada que está y lo centrada que es cuando se trata de hacer lo que ama. Resoné con eso y había cosas con las que no resoné y que quería aprender a arreglar para poder ser más segura de mí misma y ella era esa persona”.

Sofia Salinas, la directora de la fundación benéfica de Molly, es interpretada por Michaela Jaé Rodriguez ("Pose"). (Apple TV Plus)

La trama nos presenta a Molly Novak (Rudolph), una multimillonaria que tiene la vida soñada. De pronto, todo se desmorona cuando descubre la infidelidad de su esposo con una joven. El matrimonio que compartieron 20 años llega a su fin y ella se convierte en el tema del momento para la prensa sensacionalista. Como si llegara a rescatarla de este hoyo, recibe una llamada de Sofia Salinas (Rodriguez), la directora de su fundación benéfica que pide reunirse con ella para conversar sobre este “escándalo” que hace mala publicidad al trabajo de su equipo. Así es como esta mujer que lo tiene todo, aprende a convivir en un espacio de trabajo y a cultivar amistades mientras intenta ayudar al mundo.

Ron Funches y Nat Faxon integran también la producción en los roles de Howard y Arthur, respectivamente. Ellos también nos compartieron un poco acerca de sus personajes y la dinámica que va creciendo en pantalla, puesto que ambos son muy diferentes y tienen pocas cosas en común en un inicio.

El comediante Ron Funches da vida a Howard, uno de los trabajadores de la fundación que se convierte en el nexo entre diversos personajes. (Apple TV Plus)

“Howard siempre está tratando de ponerse al día con Arthur. Han sido compañeros de cubículo durante tanto tiempo, pero en realidad no saben mucho el uno del otro hasta que Molly llega a sus vidas. Por una vez, Howard está realmente interesado en algo, pues nunca miró más allá de la superficie con Arthur, creo”, opina Funches, a lo que su co-estrella agrega: “Pienso que Arthur es un poco torpe y solitario, pero creo que a lo largo de la serie lo vemos apoyarse en Howard y Nicholas para pedir consejo, una especie de conexión y orientación”.

Para Faxon, el propósito de su personaje tiene que ver también con empezar de nuevo y tal vez encontrar a otro amor tras divorciarse de la madre de su hija, algo que lo acerca a Molly al haber pasado algo similar. “Él está tratando de salir un poco de esa zona de confort, especialmente en lo que se refiere a Molly”, cuenta y sobre las escenas con su compañero de elenco, piensa que “es una dulce amistad que se forma”.

Nat Faxon es Arthur, un contador de la oficina que desarrolla una amistad muy cercana con Molly porque ambos son divorciados. (Apple TV Plus)

En el caso de Maya Rudolph y Michaela Jaé Rodriguez, hay un vínculo muy estrecho que funciona como el corazón de Loot. ¿Cómo forjaron esta química frente a las cámaras que hace reír o emocionar al espectador? “Creo que fue un tipo de ocurrencia natural, no hubo pensamiento ni nada. Solo pasó”, considera MJ. En cuanto a la famosa actriz de comedias, está de acuerdo con su colega, ya que “no es algo que puedas crear”.

“Simplemente existe y somos muy afortunadas y es por eso que siento que es tan importante encontrar personas con las que actuar que tengan química, porque hay algo tan intangible en eso que no puedes expresarlo con palabras, pero se siente correcto y se siente bien. Y ese es el lugar más afortunado para trabajar y puedes sentirte casi en el mismo camino juntos”, ahonda más en esta idea. Y sobre Michaela Jaé, asegura que “tiene tanto corazón que sabíamos lo importante que era para Sofia”.

“Y estoy tan feliz de que sea entre dos mujeres que realmente se cuidan entre sí, ya sea que se den cuenta de que no se están ayudando mutuamente y luego realmente crezcan unas de otras. Es una historia maravillosa para contar”, concluye.

Más allá de mostrarnos la pomposa vida de una multimillonaria, "Loot" concentra su argumento en el vínculo entre dos mujeres muy distintas. (Apple TV Plus)

Las influencias de otras icónicas comedias en Loot

“Hicimos otra serie con Maya Rudolph y nos encantó trabajar con ella […] Tratamos de pensar en un buen rol para que ella lo interpreta, y ponerla en el centro de una comedia”, cuenta Matt Hubbard (30 Rock) sobre los inicios del desarrollo de esta producción televisiva. Para entonces, él y Alan Yang (Parks and Recreation y Master of None) estuvieron leyendo mucho sobre multimillonarios, y tomaron un poco de eso con el imaginario de cómo se sentiría una mujer divorciada que busca reconstruir su vida. “Infundimos muchas de las características de Maya. Nos divertimos mucho”, comenta este último.

Ambos guionistas experimentados en comedias estadounidenses son las mentes creativas detrás de Loot, un programa que describen como una versión “evolucionada” de estas icónicas series de televisión que se centraron en ambientes laborales y que, a su vez, se sostienen en situaciones ridículas, emotivas o de mucho aprendizaje.

Maya Rudolph en la premier de "Loot". (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Es solo la idea de un lugar de trabajo divertido que surge de todos estos personajes diferentes en una habitación y se ven obligados a permanecer allí durante ocho o diez horas al día”, apunta Yang, pero establece una diferencia: “Esos programas que amamos comenzaron hace diez años. [Ahora vemos] cómo cambió la televisión, las comunicaciones, la sociedad y queríamos fusionar las dos ideas. Hay algunos aspectos menos tradicionales de la serie donde es un poco más cinematográfica, un poco más satírica o un poco más expandida y exagerada”.

Los tres primeros episodios de Loot están disponibles desde este 24 de junio en Apple TV+.

