“Stranger Things”: el notorio error de la nueva temporada que fue admitido por sus creadores

Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras tanto, los protagonistas están separados y tienen que lidiar con múltiples problemas. (Netflix)

Hubo un detalle en la cuarta temporada de Stranger Things que llamó la atención de los fanáticos y dio pie a una teoría. Eleven, Mike, Jonathan e incluso, la propia Joyce, olvidaron el cumpleaños de Will (interpretado por Noah Schnapp) y es por esa razón que se le ve muy triste en el día que llega de viaje su mejor amigo a California durante las vacaciones. La fecha que aparece en el video filmado en la pista de patinaje es el 22 de marzo, la misma que mencionó su madre en la segunda entrega. ¿Fue intencional o realmente un error de los hermanos Duffer cuando escribieron los nuevos episodios?

“ La respuesta honesta es, claramente como los personajes del programa, también nos olvidamos del cumpleaños de Will . Entonces, el debate ahora es si ajustamos el cumpleaños de Will o simplemente dejamos que sea realmente triste”, dijo Matt y Ross se defendió: “¡Hace seis años que escribí esa fecha!”.

El cumpleaños de Will Byers fue olvidado en la cuarta temporada de "Stranger Things". (Netflix)

En realidad, existe un trabajo para una o más personas que está dedicado a llevar la cuenta de estos detalles, grandes escritores como George R.R. Martin y Stephen King reciben ese apoyo al contar con extensos universos literarios. Ahora, las mentes detrás de la exitosa serie de Netflix aseguran que también necesitan a alguien que pueda ayudarlos, porque no recuerdan por completo todo lo que han escrito en las temporadas anteriores y pueden caer en este tipo de confusiones.

Matt Duffer admitió que su memoria no es buena, pero aman a Will y “no quiero que la gente piense que no amamos a Will porque lo olvidamos”, sostuvo. Pero la idea de su hermano es arreglarlo al mismo estilo de George Lucas. “ Estamos pensando que su nuevo cumpleaños será el 22 de mayo , porque ‘mayo’ puede caber en la boca de Winona [en la escena de la temporada dos donde Joyce dice la fecha del cumpleaños de Will]”, es la solución que proponen.

Ambos guionistas de Stranger Things terminaron por pedir disculpas a los espectadores y al mismo personaje: “¡Por supuesto que eso significaría que su mamá se olvidó de su cumpleaños! Es demasiado malo. Obviamente fue un error, y lo sentimos. Pedimos disculpas a los fans. ¡Y especialmente a Will! Es injusto”.

Matt y Ross Duffer propusieron cambiar la fecha del onomástico del personaje para que no sea tan triste. (Netflix)

Stranger Things aún tiene mucho por contar antes del final

Hace unos días, Netflix trajo de vuelta uno de sus títulos más queridos y nuevamente invadió los hogares de la audiencia con la historia de estos jóvenes que enfrentan un poder sobrenatural que no pertenece a su realidad. Stranger Things se convirtió en un fenómeno en 2016 y, seis años después, aún mantiene su reinado con el lanzamiento del primer volumen de la cuarta tanda de capítulos.

Durante los primeros tres días de su estreno, marcó un récord con 286 millones de horas vistas y superó con creces a la segunda temporada de Bridgerton (193 millones de horas vistas registradas en el mismo periodo de tiempo). Sin embargo, la temporada ni siquiera ha llegado a su final, porque el segundo volumen –compuesto por dos episodios de larga duración– aterrizará el 1 de julio en la plataforma .

El segundo volumen de "Stranger Things 4" llegará el 1 de julio. (Netflix)

Previo el retorno de la ficción televisiva, Matt y Ross Duffer confirmaron que la historia culminará en la quinta temporada, por lo que, habrá más contar sobre Eleven, su grupo de amigos y el misterio del Upside Down.

