“Rápidos y furiosos 10” eligió a su nuevo director en reemplazo de Justin Lin

Louis Leterrier dirigirá la décima entrega de la franquicia de acción. (Universal Pictures/IMDb)

El panorama para Rápidos y furiosos 10 (Fast X) estuvo brevemente varado ante la inesperada salida de Justin Lin, pero Universal Pictures ya seleccionó un nuevo director. Louis Leterrier (El increíble Hulk y las dos entregas de El transportador) asumirá el liderazgo de la producción para la décima entrega de la exitosa franquicia. Lin continuará acreditado como guionista junto a Dan Mazeau.

La compañía emprendió la búsqueda de un otro cineasta al conocerse que el realizador taiwanés sorpresivamente dio un paso al costado del proyecto. Esta no iba ser la primera vez que colaboraría con la serie cinematográfica, de hecho, ya lo hizo en múltiples ocasiones entre los años 2006 y 2021 con el lanzamiento de The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6 y F9.

Justin Lin estuvo a cargo de la dirección de la más reciente entrega estrenada en 2021, "Rápidos y Furiosos 9". (Universal Pictures)

La decisión de Universal para fichar a Leterrier sobre otros candidatos podría deberse a su experiencia de trabajo en el campo de la acción para la pantalla grande. En 2005, estuvo a cargo de la dirección de Unleashed y, más tarde, estuvo detrás de la saga de El transportador . Otros títulos que componen su filmografía son El increíble Hulk, Furia de titanes, Los ilusionistas: nada es lo que parece y la serie original para Netflix, El cristal encantado: la era de la resistencia.

¿Cuándo se estrena la décima película de Rápidos y furiosos?

Rápidos y furiosos 10, escrita por Dan Mazeau y Justin Lin, es la cinta número diez de la franquicia de acción y carreras callejeras de automóviles. Vin Diesel, quien también es productor, continuará en su rol como Dominic Toretto y será acompañado por otras estrellas del elenco original. Los nuevos actores que debutarán en este universo ficticio serán Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson y Daniela Melchior.

Vin Diesel volverá al protagónico en las dos próximas películas de la saga cinematográfica. (REUTERS/Hannibal Hanschke)

En febrero de este año, Diesel confirmó que el rodaje empezaría pronto. “Todos tenemos esa mentalidad de carrera ahora que estamos a minutos del comienzo de la fotografía principal en Fast 10″, había dicho a través de su perfil de Instagram y agregó estar emocionado por las estrellas invitadas a la primera parte de esta conclusión: “Y tenemos grandes adiciones al elenco que van a hacer que este episodio sea muy, muy, muy emocionante”.

Hasta el momento, no se tiene claro cómo será el fin del camino de Rápidos y furiosos que inició hace más de dos décadas, pero se sabe que el último capítulo de esta historia se dividirá en las siguientes dos películas que serán filmadas en simultáneo y serán lanzadas en los siguientes años. La décima entrega está programada para estrenarse el 19 de mayo de 2023 en Estados Unidos.

