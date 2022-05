¿“Moon Knight” tendrá una segunda temporada en Disney+?

El final de temporada de "Moon Knight" se estrenó el pasado 4 de mayo. (Disney Plus)

La primera temporada de Moon Knight llegó a su fin hace unos días, pero dejó abierta una interrogante sobre si volveremos a ver o no al antihéroe interpretado por Oscar Issac. La serie original de Disney+ pertenece al catálogo de producciones televisivas de Marvel Studios que se lanzan paralelamente a las películas en el cine. El propósito de estas nuevas ficciones basadas en los cómics es profundizar en las historias de algunos personajes o introducir rostros nunca antes vistos en el universo cinematográfico, y el caso del Caballero Luna es este último.

Después del episodio final, surgieron dudas sobre si Isaac regresaría en una segunda entrega, puesto que la renovación no fue confirmada previamente a su estreno global. En una reciente entrevista con Radio Times, el actor guatemalteco-estadounidense aclaró que el proyecto pretendió, desde un comienzo, desenvolverse en los capítulos que vimos. No obstante, no descartó la posibilidad de una continuación.

Marvel Studios aún no ha anunciado la renovación oficial de la serie. (Disney Plus)

“Creo que lo abordamos como: ‘esta es la historia’. Y pongamos todo sobre la mesa en esta historia. Definitivamente no hay planes oficiales para continuar. Creo que dependería de cuál sea la histori a”, sostuvo la estrella latina de 43 años. Por otro lado, su coestrella, May Calamawy (Layla El-Faouly en la ficción), aseguró no haber oído nada: “Si hay (planes), todavía tengo que saberlo […] Si los hay, lo haría. Sí, consideraría regresar”.

Ethan Hawke, quien dio vida al antagonista Arthur Harrow en Moon Knight, también compartió algunos comentarios al respecto. “¿Quieres interpretar al mismo personaje durante largos períodos de tiempo?”, se preguntó. “La mayoría de los actores no lo haría. Pero si estás haciendo feliz al público, tu opinión cambia”, admitió. En ese sentido, se desconoce si existe la posibilidad de que el villano marque su retorno después de lo que se vio en las escenas poscréditos del sexto episodio.

Oscar Isaac dio vida Steven Grant, Marc Spector y Jack Lockley, las tres personalidades que pueden hacer uso de los poderes del Caballero Luna. (Disney Plus)

El final de Moon Knight y una posible continuación

¡Atención, spoilers más adelante! Por más que el universo de Marvel en live-action sea uno de los más rentables en la industria del cine y la televisión, ningún título está libre de una repentina cancelación. El pasado 4 de mayo, Moon Knight terminó de emitirse en Disney+ con una explosiva conclusión que se centró en la batalla final de Steven Grant y Marc Spector contra Arthur, mientras que Konshu enfrentó a Ammit. Además, se dejó ver a Layla como el avatar de la diosa Tueris.

La escena poscréditos mostró que finalmente Jack Lockley había tomado partido como avatar de Konshu y es el único que accede a seguir estando bajo su control. Él acude al hospital psiquiátrico en el que estaba Arthur, quien se había convertido en el recipiente de Ammit, y lo lleva a una limusina. Allí lo espera Konshu y lo último que se ve es cómo Jack le dispara al villano. ¿Podrá ser que esté realmente muerto? ¿Qué harán Steven y Marc cuando conozcan la verdad acerca de su tercera personalidad? Nada está dicho... por ahora.

"No hay planes oficiales para continuar", indicó el protagonista acerca del futuro del personaje en el UCM. (Disney Plus)

Toda la temporada de Moon Knight está disponible para ver en Disney+ .

