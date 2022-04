“Pachinko” tendrá una segunda temporada tras ser renovada por Apple TV+

Con un alcance épico y un tono íntimo, la historia comienza con un amor prohibido y culmina en una saga arrolladora que viaja entre Corea, Japón y Estados Unidos. (Apple TV Plus)

¡Es oficial! Pachinko tendrá más episodios en Apple TV+ , así lo confirmó el servicio streaming en el día del estreno del final de temporada . Basada en la novela homónima Min Jin Lee, la serie retrata la historia familiar que rodea a Sunja, una mujer surcoreana que sacrificó el apego a sus orígenes para migrar a Japón y perseguir una mejor calidad de vida a principios del siglo XX. A lo largo de cuatro generaciones vemos a esta familia en su lucha por sobrevivir y prosperar en contextos históricos y sociales muy duros.

La adaptación televisiva es una creación de Soo Hugh y debutó en la plataforma el mes pasado con una gran acogida por la crítica especializada y el público. En conversación con Infobae, la guionista ya había adelantado que el propósito de lanzar este título era que se pudiera desarrollar en más de una entrega.

Lee Min-ho integra el elenco de la aclamada adaptación de la novela del mismo nombre. (Apple TV Plus)

“Las palabras no pueden expresar mi alegría de poder continuar contando la extraordinaria historia de esta familia indomable,” dijo la creadora, escritora y productora ejecutiva en declaraciones difundidas por Apple TV+. “Estoy agradecida con el increíble equipo de Apple y el estudio Media Res por creer y apoyar este programa y a nuestros apasionados fans que nos han animado. Es un honor poder continuar trabajando con este increíble elenco y equipo”.

Mediante un tono íntimo y una cercanía a lo que verdaderamente vivieron muchas familias migrantes, Pachinko relata “ una historia inolvidable de guerra y paz, amor y pérdida, triunfo y ajuste de cuentas ”. Al ambientarse en Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, la producción se filmó en tres idiomas distintos. En la segunda temporada, la fascinante travesía de esta familia de inmigrantes continuará emocionado a la audiencia a nivel global.

La segunda temporada promete continuar la historia de la matriarca Sunja y sus descendientes. (Apple TV Plus)

El brillante reparto cuenta con las actuaciones de Min-ha Kim como Sunja adolescente; Lee Min-ho como Hansu; Yuh-Jung Youn (ganadora del Oscar por Minari) como Sunja anciana; Jin Ha como Solomon; Soji Arai como Mozasu; Inji Jeong como Yangjin; Kaho Minami como Etsuko; Steve Sanghyun Noh como Isak; Anna Sawai como Naomi; Junwoo Han como Yoseb; Eunchae Jung como Kyunghee joven; Jimmi Simpson como Tom Andrews; y Yu-na Jeon como Sunja niña.

La ficción original de Apple TV+ está escrita y producida por Soo Hugh (The Terror y The Killing). La temporada fue dirigida por los cineastas Kogonada y Justin Chon. En la producción ejecutiva figuran los ya mencionados junto a Michael Ellenberg y Lindsey Springer de Media Res; Theresa Kang-Lowe para Blue Marble Pictures; y el coproductor ejecutivo Dani Gorin, de Media Res, y Richard Middleton. Este no es el único proyecto de Hugh para la plataforma, puesto que recientemente se anunció que estará a cargo de The White Darkness.

Este viernes 29 de abril, "Pachinko" lanzó el octavo y último capítulo de su primera temporada. (Apple TV Plus)

Pachinko llegó a su final de temporada en Apple TV+

El episodio final de la primera temporada de Pachinko está disponible para ver desde hoy, viernes 29 de abril . En compañía de su pequeño hijo, Sunja acude a la policía, porque su esposo, Isak, ha sido arrestado por participar en reuniones políticos que desaprueban el mandato del emperador. Todo pinta mal nuevamente en la vida de la joven. Mientras tanto, de regreso a la década de los 80 en Japón, Solomon, el nieto de Sunja, intenta resarcir sus errores.

