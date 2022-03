Milo Ventimiglia: del sensible padre de “This Is Us” a un gran estafador en la nueva serie que lo tiene como protagonista

Milo Ventimiglia se despide de su rol más emblemático de Jack Pearson de "This is Us". (REUTERS/Danny Moloshok)

Nuevos caminos le aguardan a la estrella de This Is Us, Milo Ventimiglia. La serie creada por Dan Fogelman llegará a su fin el próximo 24 de mayo. Y los actores protagonistas, que encontraron en esta ficción la ventana para darse a conocer en el mundo entero, ya tienen varias propuestas laborales como era de esperarse.

Ventimiglia, que no hizo su debut en esta serie sino que ya había comenzado hace varios su carrera como actor, logró conmover a una nueva audiencia que buscaba una historia conmovedora como la de This is Us. Ahora se cruza de vereda y se aleja de su personaje: deja este hombre sensible, esposo ideal y padre casi perfecto que conocimos a través de su Jack Pearson, y lo veremos como un estafador. Estos cambios de timón suelen ser muy eficaces para los actores que quedan muy identificados con un rol.

Ventimiglia viene trabajando en la industria desde hace muchos años, pero encontró la fama con la serie “This Is Us”. (Star Plus)

La serie se llamará The Company You Keep y se verá en principio por la señal ABC en Estados Unidos (aún sin confirmación de fecha, ni canal de transmisión para América Latina, aunque se estima que pueda verse por Star Plus, ya que el piloto fue encargado por Disney, compañía que comparte intereses con Star).

La serie está basada en el formato coreano My Fellow Citizens (que contó con más de 30 episodios en la señal KBS2), que toma como punto de partida el drama escrito por Julia Cohen (The Royals, A Million Little Things). La ficción contará cómo el estafador Charlie (Ventimiglia), luego de una noche de pasión con una oficial encubierta de la CIA llamada Emma, terminará vinculado con ella sin saber que sus intereses profesionales se oponen. Así, mientras Charlie continúa con su turbio negocio familiar, Emma se acercará al criminal. Milo será también productor ejecutivo de esta ficción que aún no tiene fecha de lanzamiento.

La temporada final de “This Is Us” aún se está emitiendo. (Star Plus)

Pero no solo los caminos de Ventimiglia se van a diversificar luego del final de This is Us. Sterling K. Brown (Randall Pearson en la serie) fue tal vez quien más proyectos tuvo en paralelo a la emisión de la serie. De hecho, forma parte del Universo de Marvel con su personaje N’Jobu en la saga de Black Panther, mientras que su hija en la ficción, Deja (Lyric Ross), formará parte de la nueva serie de Disney Plus llamada Ironheart. Allí interpretará a la mejor amiga de Riri Williams (Dominique Thorne), una chica con habilidades para la ingeniería que usará un traje similar al de Iron Man.

Por su parte, Justin Hartley (Kevin Pearson en la historia) será protagonista y productor ejecutivo del drama que prepara CBS llamado The Never Game.

