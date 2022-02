14 películas para ver el 14 de febrero: elige tu favorita para la noche de San Valentín entre las mejores en streaming

"Mujer bonita" es una comedia romántica, perfecta para ver en San Valentín. (Hulton Archive)

Aunque el lunes no es el día más romántico de la semana, este San Valentín se puede terminar por todo lo alto con un clásico: película de amor en casa. Los enamorados que disfruten del cine en la comodidad del hogar pueden acomodar las flores, acercar los chocolates que quedaron y terminar así su día, abrazados mirando alguno de estos títulos para reír, para llorar y para distintos amores.

Mujer bonita (Pretty Woman) - Disney+

Julia Roberts y Richard Gere brillaron en "Mujer bonita".

Esta película de 1990 fue mucho más allá de actualizar la Cenicienta, como se le suele reconocer, para contar la historia de amor entre un empresario, Edward (Richard Gere), que en un viaje de negocios a Los Angeles paga a una trabajadora sexual, Vivian (Julia Roberts), para que lo acompañe el fin de semana, sólo para encontrarse ambos tan enamorados como alejados del otro por las diferencias sociales. Fue un clásico instantáneo.

De Garry Marshall, con Julia Roberts y Richard Gere.

Sintonía de amor (Sleepless in Seattle) - Prime Video

Tom Hanks y Meg Ryan, la pareja más icónica de la rom-com, en esta inolvidable película de Nora Ephron.

Tom Hanks y Meg Ryan fueron los reyes de la comedia romántica de los noventas, y este título posiblemente sea el más destacado que hicieron. Luego de la muerte de su esposa, Sam se muda a Seattle con su hijo, Jonah, que llama a un talk-show de la radio para buscarle nueva esposa. Annie Reed, una periodista de Baltimore, escucha a Sam hablar sobre sus sentimientos. Se enamora de él. Pero ella está comprometida. Como quien echa una botella al mar, le escribe una carta para citarlo en el Empire State de Nueva York el día de San Valentín.

De Nora Ephron, con Tom Hanks y Meg Ryan.





Realmente amor (Love Actually) - Peacock, YouTube

Un elenco de estrellas para estas historias entrelazadas sobre distintas versiones del amor.

Esta película de 2003 presenta nueve historias que se vinculan entre sí a la vez que examinan el amor, la emoción que las define a todas. Toda clase de amor: el de pareja, el de amigos, el de padres e hijos.

De Richard Curtis, con Hugh Grant, Laura Linney, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman y Bill Nighy, entre otros.





Secreto en la montaña (Brokeback Mountain) - Netflix

Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en una obra sobre el amor entre dos rancheros de Wyoming. (Shutterstock)

Una historia hermosa y triste entre dos trabajadores de ranchos en Wyoming, Jack y Ennis, que luchan contra sus sentimientos por el otro hasta que un día los aceptan. Pero la sociedad no podría tolerar el amor entre dos hombres, y Jack se casa con una estrella de rodeo, mientras que Ennis hace lo mismo con su novia de la escuela. Pero a lo largo de 20 años y en el más estricto secreto, se siguen amando.

De Ang Lee, basado en una historia de Annie Proulx. Con Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Anne Hathaway y Michelle Williams.





Casablanca - HBO Max

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en un triángulo amoroso con fondo de la Segunda Guerra Mundial.

Un clásico que cumple 80 años, sin que el tiempo lo marque. Un americano, Rick, se instala en Casablanca, donde abre un bar. Son los años de la Segunda Guerra Mundial y una noche Ilsa, un viejo amor, llega a verlo para pedirle que la ayude a salvar a su esposo, miembro de la resistencia checa contra los nazis, a escapar. Un triángulo amoroso sin el cual no existiría el cine romántico tal como lo conocemos hoy.

De Michael Curtiz, con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt y Peter Lorre.





Malcolm & Marie - Netflix

Las actuaciones de Zendaya como Marie y John David Washington como Malcolm fueron muy celebradas. (NETFLIX)

Zendaya estaba en plena producción de Euphoria, la serie de HBO Max, cuando pidió al director Sam Levinson que escribiera esta historia sobre un cineasta que ha celebrado el estreno de una película y regresa a su casa con su novia, sólo para enfrentar revelaciones que pondrán a prueba la relación. Filmada en plena pandemia durante dos semanas, en completo aislamiento en una casa de California.

De Sam Levinson, con John David Washington y Zendaya.





10 Things I Hate About You - Disney+

Shakespeare en una escuela secundaria estadounidense: Julia Stiles y Heath Ledger en "10 Things I Hate About You".

Esta versión muy libre de La fierecilla domada, de William Shakespeare, le dio reconocimiento inmediato a Julia Stiles y Heath Ledger. Ambientada en una escuela secundaria, es una comedia adolescente sobre una chica con un carácter que la hace poco popular a la que su hermana necesita encontrarle un novio urgente, para poder ella salir con el chico que le gusta.

De Gil Junger, con Julia Stiles, Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt, Andrew Keegan, David Krumholtz, Larisa Oleynik y Larry Miller.





Retrato de una mujer en llamas (Portrait de la jeune fille en feu) - Hulu

Héloïse se va a casar, porque para eso la sacaron del convento, pero antes conocerá el amor con Marianne.

En la década de 1770, una joven pintora, Marianne, que recibió el oficio de su padre llega a una propiedad alejada junto al mar para hacer el retrato de boda de Héloïse, una muchacha que acaba de salir de un convento para casarse. Como Héloïse no quiere escuchar siquiera de los planes de su boda, Marianne debe pintarla sin que ella lo sospeche. Al observarla todo el tiempo, una fuerte relación se insinúa entre ellas.

De Céline Sciamma, con Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami y Valeria Golino.





Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) - Netflix

El amor tiene sus propios caminos en "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos".

¿Qué pasaría si dos personas quisieran olvidarse pero sus destinos se mantuvieran unidos para siempre debido a la magnitud de sus sentimientos? Esa es la historia que plantea esta película basada en un guión de Charlie Kaufman, en la cual Clementine se somete a un procedimiento para eliminar el recuerdo de su ex novio, Joel, mientras que Joel hace lo mismo. Pero no importan sus planes: el amor parece tener sus propios caminos.

De Michel Gondry, con Kate Winslet, Jim Carrey, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo y Elijah Wood.





Tienes un e-mail (You’ve Got Mail) - HBO Max

Meg Ryan y Tom Hanks son enemigos íntimos en "Tienes un e-mail". (The Grosby Group)

Otra película de Nora Ephron con la dupla rom-com por excelencia: Meg Ryan y Tom Hanks. Ella es Kathleen Kelly, dueña de una pequeña librería a la que el gigante corporativo Foxbooks está a punto de llevar a la quiebra. Él ex Joe Fox, el dueño de esa compañía. En línea, sin conocer la identidad del otro, comienzan un romance apasionado.

De Nora Ephron, con Meg Ryan y Tom Hanks.





Lo que el viento se llevó (Gone With the Wind) - HBO Max

Este drama épico de 1939 drama habla de amor sobre el fondo de la esclavitud, la Guerra de Secesión y la Reconstrucción.

Este clásico de 1939 fue recientemente criticado por algunos de los temas, como la esclavitud, que trata. Es un drama épico ambientado en los años de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos y centrado en la hermosa sureña Scarlett O’Hara. Con el fondo de la muerte y los años de la Reconstrucción, la historia la sigue en su camino por sobrevivir y sus amores con Ashley Wilkes y Rhett Butler.

De Victor Fleming, con Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland y Thomas Mitchell.





El diario de Bridget Jones (Bridget Jones’ Diary) - Amazon Prime

Renée Zellweger hizo una hilarante versión de la novela de Helen Fielding.

Basada en el libro de Helen Fielding, esta película sigue a Bridget Jones, una londinense de 32 años que se siente presionada por no haberse casado, y practica los consejos de autoayuda que le recomiendan sus amigos para conocer al amor de su vida. De muy mala gana va a una fiesta de año nuevo en casa de sus padres, el peor lugar para las presiones que la atormentan, donde su madre le quiere presentar a un abogado divorciado. Mientras tanto, en su empleo cae seducida por un jefe que, en realidad, quiere usarla con otros fines. Se forma así un triángulo condimentado con las hilarantes torpezas de Bridget, que llega a un final ultra romántico con beso en el medio de la calle.

De Sharon Maguire, con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Sally Phillips, Shirley Henderson y James Callis.





La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 2017) - Disney+

Imagen real, animación CGI y un elenco encabezado por Emma Watson revivieron "La bella y la bestia".

Imagen real y animación CGI renuevan esta historia sobre el príncipe frío y arrogante al que una hechicera ha echado una maldición: será una bestia horrible —y su personal se convertirá en objetos de la casa— hasta que aprenda a amar.

De Bill Condon, con Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen y Emma Thompson.





Historia de un matrimonio (Marriage Story) - Netflix

Grandes actuaciones de Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern en "Marriage Story". (Netflix via AP)

Dos de los actores más importantes del momento, Scarlett Johansson y Adam Driver, protagonizan una historia que les permite lucirse en magníficos trabajos como un director de teatro y una actriz que se amaron, se divorcian y luchan para aprender a seguir adelante, en tanto padres separados de un hijo al que ambos aman, y recuperar la alegría personal y la capacidad creativa.

De Noah Baumbach, con Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda y Ray Liotta.

SEGUIR LEYENDO: