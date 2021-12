La exconejita de Playboy Holly Madison contó su traumática primera visita a la mansión de Hugh Hefner

Holly Madison y Hugh Hefner durante el tiempo que fueron pareja

Holly Madison, una de las estrellas del reality Girls Next Door, que contaba la vida de las tres parejas del fundador de Playboy Hugh Hefner, habló en un podcast publicado recientemente sobre su relación con el difunto ícono de la industria de la pronografía.

La exconejita dijo que su primera noche en la famosa mansión de Hefner había sido “traumática” y que durante ese encuentro Hefner “literalmente se tiró encima mío”.

Madison estuvo en una relación con Hefner, que murió en 2017 a la edad de 91 años, entre 2001 y 2008, pero esta no comenzó de la mejor manera.

Ella contó que aceptó salir con el fundador de Playboy cuando se “abrió un lugar” después de que una de sus novias dejara la mansión. Y aunque admite que no esperaba una primera cita “muy tradicional”, pensó que por lo menos hablarían de sus vidas y de los términos de la relación con el magnate, no ser empujada inmediatamente al sexo.

“Realmente no sabía qué pasaba con ellos sexualmente (las parejas de Hefner). Pensé que había algo (de sexo), y estaba preparado para eso. No estaba preparado para lo que eventualmente sucedería. No necesariamente esperaba tener sexo esa noche. Pensé que sería más una primera cita”, dijo Madison Hablando en el podcast Power: Hugh Hefner.

Holly Madison, Hugh Hefner, Bridget Marquardt and Kendra Wilkinson en la premier de The House Bunny'.

“(Pensé que) sería más del tipo de casos en el que primero vería lo que sucede, lo que estaba pasando, y si no me sentía cómoda con eso, no tendría que hacer nada”, agregó

Sin embargo, todo se movió mucho más rápido de lo que esperaba Holly y la estrella de Vegas Diaries quedó “mortificada y avergonzada” por los eventos de su primera cita.

“Literalmente se tiró encima mío. Y después de que sucedió, me sentí mortificada y avergonzada y tuvo un impacto emocional mucho mayor en mí de lo que pensé”, contó Madison

“No era que la idea de posiblemente tener sexo con él me repugnaba tanto”, continuó Holly. “Fue más el aspecto grupal que estaba realmente fuera de mi zona de confort y simplemente la sensación de, ‘Wow. Eso sucedió. Todo el mundo sabe que sucedió”, agregó.

“De repente, sentí que todos iban a saber de mí y me horroricé”, dijo Holly.

Pero la exconejita de 41 años insistió en que “siempre había admirado a Hef”, que “realmente lo admiraba” antes de convertirse en una de sus novias, y que no sentía que debería “huir” después de su primera cita.

Holly Madison protagonizó un reality durante su tiempo en la mansión Playboy.

“Sentí que eso no podía retroceder, así que también podría obtener lo que vine a buscar”, dijo Madison.

En sus casi 8 años de vivir como una de las parejas de Hefner, Holly Madison ascendió a ser la conejita principal de toda la Mansión y a protagonizar el reality de E! Entertainment que terminaría de consolidar su fama.

