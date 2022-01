“The First Shot”: todo lo que se sabe de la serie sobre la vacuna contra el COVID-19

Adam McKay dirigirá la serie "The First Shot", sobre la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19. EFE/Felipe Trueba/Archivo

El 2020 fue un año para el olvido en el mundo entero. La explosión de un nuevo coronavirus, el COVID-19, impactó en al vida de cada uno de los habitantes. Ningún país quedó exento de este virus letal que dejó incontable cantidad de muertos. El 2021 termina con un saldo un poco más alentador aunque muchas comunidades están atravesando nuevos rebotes de la enfermedad empujados por una nueva mutación del virus, la variante ómicron. El cine y la televisión no iban a pasar por alto este flagelo que afectó al planeta.

Comenzaron a surgir algunos proyectos: en China ya se estrenó una película sobre el surgimiento del virus en Wuhan, llamada Chinese Doctors, y también Hollywood tiene un as bajo la manga. Se trata de una producción con el sello de Adam McKay, director del reciente éxito de Netflix, No mires arriba (Don’t Look Up). En los últimos años McKay se convirtió en uno de los artistas del cine más interesantes de la industria, a quien los proyectos no dejan de llegarle a sus manos.

La búsqueda de la vacuna en plena pandemia, tanto desde la ciencia como desde las empresas farmacéuticas, serán el centro de esta serie de McKay. (Frank Rumpenhorst/dpa)

La serie estará basada en el ensayo The First Shot, de Brendan Borrell, donde se recopilaron distintos testimonios de inversores y trabajadores de farmacéuticas, investigadores y otros agentes implicados en la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus. La ficción tomaría en principio el mismo nombre del ensayo, aunque aun no fue confirmado. La información se conoció por la publicación estadounidense Deadline, que no ofreció mayores datos sobre este proyecto que verá la luz en HBO.

Se sabe que la producción se meterá de lleno en los distintos factores que afectan a la ciencia aplicada, entre los cuales muchas veces se contraponen la búsqueda de una solución sanitaria y los intereses económicos de las grandes empresas.

McKay no sólo está detrás de este proyecto: también está próximo a estrenar otro en Netflix, la miniserie Kings of America. Allí vuelve a dirigir a Amy Adams, con quien ya coincidió en otro de sus grandes films, El vicepresidente: más allá del poder (Vice), en el cual la actriz interpretó a la esposa del ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney.

McKay también está próximo a estrenar otra producción en Netflix, "Kings of America", en la que vuelve a dirigir a Amy Adams, como hizo en "Vice". (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Kings of America se centra en las historias de tres mujeres poderosas cuyas vidas estaban entrelazadas con la compañía más grande del mundo: una heredera de Walmart, una empresaria inconformista y una vendedora que se atrevió a luchar contra el gigante minorista en la mayor demanda colectiva en la historia de Estados Unidos”, resume la plataforma el argumento de esta nueva apuesta.

A su vez el director tiene en pre producción una serie sobre Los Angeles Lakers, una ficción sobre Jeffrey Epstein y la super anunciada (y esperada) versión en serie para HBO de Parasite, película ganó el Oscar.

SEGUIR LEYENDO: