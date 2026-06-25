Sergio Uñac contó cómo fue la charla con Cristina Kirchner: “Quiero ser el candidato de todos, tengo buena relación con ella”

El sanador nacional ratificó sus intenciones de competir por la Presidencia el año próximo. También analizó la gestión de Javier Milei y el caso de Manuel Adorni

A un poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales y en medio de la interna dentro del peronismo, el senador naciona Sergio Uñac habló de su candidatura de cara a los próximos comicios y contó detalles de la charla que mantuvo con Cristina Kirchner. “Quiero ser el candidato de todos”, dijo.

El actual legislador confirmó a principios de mayo sus intenciones de competir por la Presidencia el año entrante. En ese momento, aseguró que “hay gente de peso que acompaña la decisión”. Sin embargo, su idea de presentarse ya se había concido en finales de marzo, cuando envió una carta a la sede central del PJ, en las que solicitaba que el espacio vaya a una interna partidaria cerrada para definir a un candidato. Fue la propia ex presidenta quien se comunicó con él para felicitarlo.

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Ahora, en un diálogo con Luis Novaresio al aire de A24, el ex gobernador planteó que el próximo mandatario “vendrá el interior” del país. “Debe haber PASO, hoy es lo rige”, sostuvo.

La ex presidenta Cristina Kirchner, junto a Sergio Uñac

Consultado sobre su relación con Cristina Kirchner, el ex gobernador sanjuanino afirmó: “Tengo una buena relación con ella, la visité en su casa pero no soy del círculo cercano. Ella tiene relevancia, un peso específico en el espacio al que pertenezco y me dijo que siguiera adelante con mi candidatura”.

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Con respecto al presente del peronismo y de cara a un nuevo año electoral, Uñac pidió aceptar los errores que se cometieron, por lo que sostuvo: “Debemos reconocer las cosas que nos faltaron y sobre esa base, hacer una lectura de lo que nos pasa, lo que le pasa al país y generar una propuesta electoral para captar a los argentinos que permita ilusionarnos que otro país es posible. Lo de Kuka no nos tiene que condicionar. Hay que proponer un programa de gobierno para adelante“.

Y añadió: “Tenemos que lograr un equilibrio social más allá de lo económico. El peronismo tiene que entender a la sociedad y al capital y nosotros ser moderadores. Si como oposición sabemos resolver el liderazgo, el próximo gobierno es peronista pero la mesa de acuerdo está complicada. El peor error del peronismo en el gobierno fue no ponernos de acuerdo. No se debe discutir una inflación controlada, un equilibrio fiscal serio y el cumplimiento de contratos internacionales".

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El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

De esta manera, Uñac se posicionó como el principal contrincante de Axel Kicillof dentro del partido, quien desde hace tiempo aspira a una candidatura presidencial. Al ser consutlado sobre el gobernador bonaerense, el senador aseguró que mantiene una “relación razonable”, pero ideológicamente se siente más cerca de lo que fue su trabajo en San Juan.

Por otro lado,también se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner. “Ella es una presa injustamente condenada. No tengo duda, ella está presa por indicios“. ”El caso Libra no son indicios, tiene pruebas concretas y no se avanzó nada”, ejemplificó.

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En relación con el caso Adorni, el ex gobernador reflexionó: “Es una vergüenza y repudiable que no haya presentado la renuncia. Lo que nosotros sabemos ahora es que no irá al Senado pero hay distintas voces sobre ello en el mismo oficialismo. No sé por qué el Gobierno se abrazó a Adorni pero deberá ser para tapar problemas de la economia, no tengo dudas, para ser una pantalla de humo. Creo que la distracción en el país, con esta economía no es un mecanismo utilizable".

Sobre el caso Adorni: “Es una vergüenza y repudiable que no haya presentado la renuncia.

En otra orden de temas, al ser consultado sobre un ranking de las presidencias desde el regreso de la demcoracia a hoy, Uñac aseguró: "Primero el de Néstor Kirchner por lo que recibió de De la Rúa complicado, por recuperar la imagen presidencial y valora la producción nacional, luego la de Raúl Alfonsín porque había que gobernar después del gobierno de facto, si como empezó pero no como terminó y tercera la de Cristina Kirchner, porque más allá de reconocer las cosas que deja Néstor, pone en valor a las minorías que se sientan representadas y la peor por lo que pasa y pasará será el de Milei”.

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De su provincia San Juan, expresó: “La situación en la provincia es delicada. Se habla de la minería y el 90 % viene de la inversión extranjera. El turismo cayó, se deben promocionar el deporte y la cultura y mucha infraestructura para turismo de eventos. Todo cayó a la nada. La gente no tiene plata, el poder adquisitivo está devaludao y se compra en Chile. El empleado público con el sueldo acotado.....Sólo esta bien la minería pero no alcanza”.