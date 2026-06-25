Política

Sergio Uñac contó cómo fue la charla con Cristina Kirchner: “Quiero ser el candidato de todos, tengo buena relación con ella”

El senador nacional por San Juan aseguró que no pertenece al círculo cercano de la ex presidenta. Además, analizó el caso de Manuel Adorni

Guardar
Google icon
El sanador nacional ratificó sus intenciones de competir por la Presidencia el año próximo. También analizó la gestión de Javier Milei y el caso de Manuel Adorni

A un poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales y en medio de la interna dentro del peronismo, el senador naciona Sergio Uñac habló de su candidatura de cara a los próximos comicios y contó detalles de la charla que mantuvo con Cristina Kirchner. “Quiero ser el candidato de todos”, dijo.

El actual legislador confirmó a principios de mayo sus intenciones de competir por la Presidencia el año entrante. En ese momento, aseguró que “hay gente de peso que acompaña la decisión”. Sin embargo, su idea de presentarse ya se había concido en finales de marzo, cuando envió una carta a la sede central del PJ, en las que solicitaba que el espacio vaya a una interna partidaria cerrada para definir a un candidato. Fue la propia ex presidenta quien se comunicó con él para felicitarlo.

PUBLICIDAD

Ahora, en un diálogo con Luis Novaresio al aire de A24, el ex gobernador planteó que el próximo mandatario “vendrá el interior” del país. “Debe haber PASO, hoy es lo rige”, sostuvo.

CFK con Wado de Pedro, Juan Manzur y Sergio Uñac
La ex presidenta Cristina Kirchner, junto a Sergio Uñac

Consultado sobre su relación con Cristina Kirchner, el ex gobernador sanjuanino afirmó: “Tengo una buena relación con ella, la visité en su casa pero no soy del círculo cercano. Ella tiene relevancia, un peso específico en el espacio al que pertenezco y me dijo que siguiera adelante con mi candidatura”.

PUBLICIDAD

Con respecto al presente del peronismo y de cara a un nuevo año electoral, Uñac pidió aceptar los errores que se cometieron, por lo que sostuvo: “Debemos reconocer las cosas que nos faltaron y sobre esa base, hacer una lectura de lo que nos pasa, lo que le pasa al país y generar una propuesta electoral para captar a los argentinos que permita ilusionarnos que otro país es posible. Lo de Kuka no nos tiene que condicionar. Hay que proponer un programa de gobierno para adelante“.

Y añadió: “Tenemos que lograr un equilibrio social más allá de lo económico. El peronismo tiene que entender a la sociedad y al capital y nosotros ser moderadores. Si como oposición sabemos resolver el liderazgo, el próximo gobierno es peronista pero la mesa de acuerdo está complicada. El peor error del peronismo en el gobierno fue no ponernos de acuerdo. No se debe discutir una inflación controlada, un equilibrio fiscal serio y el cumplimiento de contratos internacionales".

Axel Kicillof Estela Díaz Cristina Álvarez Rodríguez, acto mujeres y diversidades
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

De esta manera, Uñac se posicionó como el principal contrincante de Axel Kicillof dentro del partido, quien desde hace tiempo aspira a una candidatura presidencial. Al ser consutlado sobre el gobernador bonaerense, el senador aseguró que mantiene una “relación razonable”, pero ideológicamente se siente más cerca de lo que fue su trabajo en San Juan.

Por otro lado,también se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner. “Ella es una presa injustamente condenada. No tengo duda, ella está presa por indicios“. ”El caso Libra no son indicios, tiene pruebas concretas y no se avanzó nada”, ejemplificó.

En relación con el caso Adorni, el ex gobernador reflexionó: “Es una vergüenza y repudiable que no haya presentado la renuncia. Lo que nosotros sabemos ahora es que no irá al Senado pero hay distintas voces sobre ello en el mismo oficialismo. No sé por qué el Gobierno se abrazó a Adorni pero deberá ser para tapar problemas de la economia, no tengo dudas, para ser una pantalla de humo. Creo que la distracción en el país, con esta economía no es un mecanismo utilizable".

Manuel Adorni - jefe de Gabinete
Sobre el caso Adorni: “Es una vergüenza y repudiable que no haya presentado la renuncia.

En otra orden de temas, al ser consultado sobre un ranking de las presidencias desde el regreso de la demcoracia a hoy, Uñac aseguró: "Primero el de Néstor Kirchner por lo que recibió de De la Rúa complicado, por recuperar la imagen presidencial y valora la producción nacional, luego la de Raúl Alfonsín porque había que gobernar después del gobierno de facto, si como empezó pero no como terminó y tercera la de Cristina Kirchner, porque más allá de reconocer las cosas que deja Néstor, pone en valor a las minorías que se sientan representadas y la peor por lo que pasa y pasará será el de Milei”.

De su provincia San Juan, expresó: “La situación en la provincia es delicada. Se habla de la minería y el 90 % viene de la inversión extranjera. El turismo cayó, se deben promocionar el deporte y la cultura y mucha infraestructura para turismo de eventos. Todo cayó a la nada. La gente no tiene plata, el poder adquisitivo está devaludao y se compra en Chile. El empleado público con el sueldo acotado.....Sólo esta bien la minería pero no alcanza”.

Temas Relacionados

Sergio UñacCristina KirchnercandidatopresidenteSan Juan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno ofreció asistencia sanitaria a Venezuela luego de que se registraran los dos terremotos

Javier Milei extendió un mensaje oficial de acompañamiento al pueblo venezolano, comprometió ayuda ante la emergencia y resaltó la importancia del trabajo conjunto frente a la catástrofe natural

El Gobierno ofreció asistencia sanitaria a Venezuela luego de que se registraran los dos terremotos

Diputados dio media sanción al Super RIGI, un régimen para atraer inversiones en las “industrias del futuro”

Los proyectos deberán superar los USD 1.000 millones. Apunta a industrias y tecnologías de frontera que actualmente no existen en el país, como desarrollos de Inteligencia Artificial, electromovilidad, minería avanzada y energías renovables

Diputados dio media sanción al Super RIGI, un régimen para atraer inversiones en las “industrias del futuro”

El oficialismo obtuvo media sanción para el Super RIGI ante la presencia de Karina Milei

Tras haber bloqueado el intento opositor de interpelar a Manuel Adorni, el Gobierno avanzó en una sesión clave para su agenda económica. La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto para atraer grandes inversiones

El oficialismo obtuvo media sanción para el Super RIGI ante la presencia de Karina Milei

“Es insostenible y le dio en el corazón al discurso de Milei”: la senadora Florencia López cuestionó la permanencia de Adorni

La legisladora justicialista advirtió en Infobae al Regreso que la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete expone una crisis interna en el oficialismo y profundiza la tensión en el Senado por el debate sobre su eventual interpelación

“Es insostenible y le dio en el corazón al discurso de Milei”: la senadora Florencia López cuestionó la permanencia de Adorni

Julio Bárbaro: “El peronismo es una etapa del pasado, ahora hay que recuperar el patriotismo”

El histórico dirigente justicialista habló en Infobae al Regreso sobre la crisis de identidad del movimiento, las internas entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof y la fragmentación de la política argentina

Julio Bárbaro: “El peronismo es una etapa del pasado, ahora hay que recuperar el patriotismo”

DEPORTES

Los videos de la celebridad de la música internacional que alentó a Brasil en la goleada 3-0 ante Escocia por el Mundial

Los videos de la celebridad de la música internacional que alentó a Brasil en la goleada 3-0 ante Escocia por el Mundial

Un ícono del cine de acción de Hollywood fue filmado enojado por la derrota de Escocia ante Brasil: las reacciones en redes

Quién es Udi Neco, el fanático de Turquía que es furor en el Mundial por su look

Tras la clasificación de Brasil y México como líderes, así están los cruces de 16avos de final del Mundial 2026

La desafiante revelación del brujo que “hechizó” a Harry Kane en el Inglaterra-Ghana del Mundial

TELESHOW

Marcelo Tinelli homenajeó a Messi en su cumpleaños: el recuerdo del día que Leo pateó penales en ShowMatch

Marcelo Tinelli homenajeó a Messi en su cumpleaños: el recuerdo del día que Leo pateó penales en ShowMatch

Quién son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada de esta semana

Jorgelina Aruzzi recordó su primer trabajo como repositora de un supermercado antes ser actriz: “Me despidieron al mes”

La fuerte caída de Yanina Zilli en plena gala de Gran Hermano: tuvo que ser atendida por los médicos tras el golpe

La angustia de Camilota al ser eliminada de Cuestión de Peso en un delicado momento familiar: “No estoy bien”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: MEIC detecta incumplimientos en el 100 % de los outlets inspeccionados en operativo nacional

Costa Rica: MEIC detecta incumplimientos en el 100 % de los outlets inspeccionados en operativo nacional

Honduras: Encuentran a la tercera víctima del derrumbe en el Anillo Periférico tras 36 horas de búsqueda

Panamá y Serbia acuerdan supresión de visas oficiales y cooperación académica

Presidentes centroamericanos expresan solidaridad y ofrecen apoyo a Venezuela tras los terremotos

Gobierno propone trasladar atribuciones de la SIGET al Ministerio de Economía de El Salvador