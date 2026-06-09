Política

Karina Milei cenó con el bloque de diputados de LLA: bajada de línea y armados provinciales

La hermana del Presidente estuvo anoche con los legisladores. Planificaron la estrategia parlamentaria y la agenda de recorridas territoriales. Movimientos internos con la mira puesta en las próximas candidaturas

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Acto Karina Milei en CABA - La Libertad Avanza
Karina Milei participó anoche de una cena con el bloque de LLA

El mundo libertario de la Cámara de Diputados tendrá esta semana un cronograma de actividades intenso. Mientras en la Casa Rosada presionan para avanzar con la agenda que marcó la mesa política, los legisladores quieren empezar a marcar territorio en sus distritos de cara a las elecciones del año que viene.

El lunes por la noche, mientras se conocía la noticia de la muerte de un socio y amigo de Martín Menem, buena parte de los diputados del bloque de LLA ingresaba a un restaurante de sushi ubicado en Olazabal al 4.600, dando inicio a una semana de eventos propios.

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La figura principal del encuentro fue la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien cenó con el bloque de los diputados libertarios y tomó la palabra para marcar los lineamientos de la Casa Rosada.

En la cena se conversó animadamente sobre el estado de situación de los proyectos, las estrategias, y hubo risas respecto de situaciones de la Cámara y un pedido para que nadie viaje al Mundial 2026.

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La agenda parlamentaria en la Cámara de Diputados incluye reuniones de comisión hasta el jueves, pero igual los diputados libertarios siguen con los convites y eventos en sus distritos con el fin de posicionarse de cara a lo que viene.

foro libertario patagónia

En este esquema, circula por estas horas en los despachos de La Libertad Avanza una invitación del legislador salteño Carlos Zapata a sus colegas libertarios para realizar un almuerzo en su provincia este próximo fin de semana.

El legislador que ahora es libertario pero que llegó a la Cámara de la mano del espacio de Alfredo Olmedo ya compitió por la gobernación y en la provincia aseguran que busca posicionarse en esa carrera de cara a las elecciones del año que viene.

Pero mientras el diputado salteño que levantó su perfil antikirchnerista desde su ingreso al bloque libertario enviaba su invitación a los despachos de LLA, al mismo tiempo llegaba otra invitación de parte de otro legislador libertario para otro evento pero en la otra punta del país.

El diputado Jairo Guzmán de Santa Cruz organizó para este fin de semana el lanzamiento del "Foro austral de la Libertad" con fecha el 26 de junio.

El diputado patagónico de La Libertad Avanza, que ya comenzó las recorridas por diferentes localidades de Santa Cruz, ya anunció que va a competir por la gobernación en las elecciones del 2027.

Cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Guzmán organiza este primer foro con una mezcla de viaje de trabajo y de turismo.

foro libertario patagónia

El lugar en el que se realizará el evento que iniciará con un almuerzo de camaradería entre “legisladores nacionales, autoridades e invitados especiales” en el Hotel Patagonia en la ciudad de Río Gallegos, un establecimiento que supo ser utilizado por Néstor y Cristina Kirchner para realizar actos hace años atrás.

La agenda de trabajo ocupa toda la jornada del viernes -se vuela desde Buenos Aires el jueves por la noche, se llega el viernes a la madrugada- pero la organización ofrece que el viaje no sea solo de trabajo sino que ofrece un “programa especial opcional de extensión turística” con un viaje a El Calafate con visita al Glaciar Perito Moreno durante el sábado, dormir en la ciudad turística y que el vuelo de regreso sea el domingo desde el aeropuerto de El Calafate con destino al aeroparque porteño.

“Los que ya saben o entienden que serán los candidatos en las provincias están acelerando sus posicionamientos. Los que no lo saben -es decir, Karina no los ungió- aceleran para posicionarse en la carrera a la candidatura a gobernador. Todos están apresurando las decisiones", explicó un legislador del bloque libertario que ya adelantó que no viajará ni al norte al almuerzo con Zapata ni al sur al evento de Guzmán.

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