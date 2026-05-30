Milei se esfuerza por mostrar un Gobierno activo: releección en la mira y alivio por el freno en la caída de su imagen

Javier Milei se mostró hiperactivo (AFP)

En una jornada inusualmente hiperquinética en la Casa Rosada, Javier Milei protagonizó este viernes una seguidilla de encuentros oficiales y dos de sus funcionarios anunciaron medidas. El rally de encuentros y llamados estuvo motivado, en parte, por los deseos de evitar todo lo posible asistir a la sede del gobierno nacional, una actividad que al Presidente no le gusta. Pero al mismo tiempo, por la intención de mostrar gestión en medio de los cuestionamientos por una virtual paralización de la administración nacional.

A Milei no le agrada ir a la Casa Rosada y prefiere trabajar desde Olivos, dicen, porque no quiere perder tiempo en viajar y se concentra mejor (aunque esa dinámica le permite, también, evitar que se haga público a quiénes recibe, al menos de manera inmediata). Justamente, el motivo del amontonamiento de encuentros de distintos tipos en un solo día fue evitar pasar tiempo en Balcarce 50. “Viene a Rosada y mata todo de un tiro”, resumió -y se sinceró- un funcionario de su entorno.

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La agenda de la jornada no había sido anunciada previamente. El jefe de Estado gestiona de manera personal muchos encuentros, en general, sin avisarle a su equipo sobre sus planes. Por lo que es habitual que sus voceros no tengan registro sobre los encuentros que estaba gestionando o los motivos. “Agenda suya”, responden ante las consultas periodísticas. En otras ocasiones prefieren mantener los planes ocultos por si hay alguna modificación. Las actividades se produjeron a puertas cerradas, sin cobertura de la prensa y en general, sin ahondar en información posteriormente.

Con un poco de aire después del freno en la caída de su imagen según las encuestas, el Presidente había dicho esta semana, en una entrevista con radio Mitre después del feriado del 25 de Mayo, que su permanencia depende de él y de una buena administración. “Si hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección", fueron sus palabras exactas. Y, según cuentan en su entorno, está decidido a mostrar que el Gobierno no está paralizado, a pesar de que la oposición y varias voces en la propia administración diagnostican lo contrario.

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Javier Milei junto a la delegación del Congreso de los Estados Unidos

Sólo uno de los encuentros del viernes representó un anuncio concreto: la inversión de 8000 millones de dólares para investigación médica, que se reveló a partir de una reunión del primer mandatario junto al ministro de Salud, Mario Lugones, con una delegación de empresarios farmacéuticos de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.

Las actividades en el rally fueron disímiles e incluyeron una llamada telefónica con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, que lo había cuestionado con dureza antes de asumir. Un encuentro presencial, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, con Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La recepción del rabino Yehuda Kaploun, de Jacob Daniel Ashendof y de Haydee Rojas. Y una charla presencial con el empresario gemólogo Maurice Ostro, que posee el topacio azul más grande del mundo y estaría interesado en invertir en el país.

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Después, Manuel Adorni tuiteó que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley General de Sociedades (el viernes pasado había hecho lo propio con el giro de otros cuatro). Y el asesor Santiago Caputo desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) lanzó, en fase preliminar, la “Comunidad Informativa Nacional (CIFN)”, según dijo en X, para permitir que los distintos organismos del Estado compartan información de forma rápida, segura y ordenada “para anticipar y enfrentar riesgos, amenazas e identificar oportunidades”.

Por último, siempre atenta a mostrarse activa, a pesar de que no integra el Gabinete, Patricia Bullrich tuiteó un dato vinculado a su gestión el año pasado al frente del Ministerio de Seguridad antes de asumir su banca como senadora: “Mejor que decir, es hacer”, dijo antes de asegurar que bajó la cifra de femicidios en 2025.

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Para la semana que viene la agenda del Presidente y sus ministros es un misterio.