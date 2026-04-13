Política

El viaje de Diputados y Senadores a Estados Unidos ralentizará la actividad de esta semana en el Congreso

Un contingente de legisladores de LLA, PJ, UCR, PRO y bloques provinciales participará de una visita organizada por la ONG Red de Acción Política. Visita a Harvard, presentación de un premio Nobel de Economía e IA en la agenda

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Congreso - Cámara de Diputados - 17 de septiembre - Vetos Milei financiamiento universitario y Garrahan
Legisladores de todos los bloques viajarán con una ONG a EEUU (Foto: Jaime Olivos)

El Congreso de la Nación tendrá una semana a “media máquina” como consecuencia de un viaje a los Estados Unidos de un grupo de legisladores invitados por una ONG.

Luego de una extensa sesión en donde la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares y la de Senadores aprobó el pliego de la ex senadora Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá, un grupo de 22 legisladoras se tomarán esta semana para para participar de un viaje organizado por la Red de Acción Política a los Estados Unidos.

Según pudo averiguar Infobae, la presencia de legisladores es transversal a casi todos los bloques de envergadura del Palacio Legislativo y significará que ninguno avanzará en un pedido de sesión en un contexto en donde los números, tanto para el oficialismo como para la oposición, son “finitos” a la hora de buscar el quórum. En especial en la Cámara Baja.

Entre los nombres invitados a participar de este evento se encuentran los diputados de La Libertad Avanza -el grupo más nutrido- Belén Avico (Córdoba); Mariano Campero (Tucumán); Silvana Giudici (CABA); Mercedes Llano (Mendoza); Nicolás Mayoraz (Santa Fe); Luis Petri (Mendoza); Luis Picat (Córdoba). Por el lado del peronismo la lista incluye a Fernanda ávila (Catamarca); Carolina Basualdo (Córdoba); Guillermo Snopek (Jujuy). El bloque del PRO también tiene representatividad con Daiana Fernandez Molero (CABA); Gisela Scaglia (Santa Fe); Martin Yeza (Buenos Aires).

En tanto, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) con Diógenes González (Corrientes) y Pamela Verasay (Mendoza); por Encuentro Federal viajaría Nicolás Massot (Buenos Aires); la sanjuanina Nancy Picón por Producción y Trabajo y la misionera Yamila Ruiz por el Frente Renovador de la Concordia Social.

También están invitados varios senadores en un grupo en el que se replica la presencia de varios bloques -salvo el peronismo- pero en este caso más parejos. Natalia Gadano (SER Santa Cruz); Victoria Huala (Pro – La Pampa); Mariana Juri (UCR – Mendoza) y Bruno Olivera (LLA – San Juan).

El premio Nobel Daron Acemoglu disertará en el encuentro al que viajarán diputados y senadores argentinos
El premio Nobel Daron Acemoglu disertará en el encuentro al que viajarán diputados y senadores argentinos

Como adelantó este medio el viernes pasado, la invitación de RAP incluye la participación en una exposición del premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu.

Un punto fundamental del viaje es su financiación. Fuentes de la ONG señalaron que los pasajes y la estadía, que incluye hotel y comida, son financiadas por RAP, que se nutre de aportes de empresarios y de organizaciones internacionales.

RAP es una organización argentina que tiene más de 220 políticos entre sus miembros, incluidos tres gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut). También a dirigentes tanto en actividad en cargos electivos como a otros que hoy se encuentram en el “llano”.

En el caso de LLA, RAP cuenta entre sus filas al senador Bruno Varela y al diputado Santiago Sarturio. Pero también a Felicitas Beccar Varela (Directora Nacional de Reinserción Social), y al senador provincial Diego Valenzuela. Eduardo Amadeo y José Rolandi se suman a los integrantes de la ONG.

En las filas del peronismo figuran 61 miembros en diferentes cargos y en diferentes bloques parlamentarios tanto en el Congreso de la Nación como en las legislaturas provinciales. Pero RAP cuenta con representación de todos los partidos salvo los de izquierda.

Este viaje -en donde también participarán otros dirigentes políticos para llegar a un total de 35 miembros en la comitiva- significará una ralentización en el parlamento.

De esta manera, las reuniones de comisión retomarán la agenda pero le darán un aire a los bloques que tendrán unos días para reorganizarse de cara a un semestre en el que el oficialismo intentará aprobar leyes que cree importante.

En este contexto, se espera que en los próximos días la Secretaría de Legal y Técnica libere el proyecto de reforma electoral que preparó el Ejecutivo que tiene entre sus puntos principales la eliminación de las PASO. La expectativa respecto de esto está puesta en si la administración de Javier Milei incluye o no “ficha limpia” en el proyecto final.

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