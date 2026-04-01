Caso $LIBRA: aparecieron tres documentos en el celular de Novelli vinculados a la estafa de CoinX

Documentos hallados en el celular de Novelli, por caso CoinX

Solo habían pasado ocho días desde que Javier Milei había asumido como diputado nacional, cuando subió una publicación a su cuenta de Instagram.

“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de invertir para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles a @coinx.world de parte mía así los asesoran con lo mejor”, escribió Milei el 18 de diciembre de 2021. Allí se lo ve, tanto en una foto como en un video, con Juan Manuel Malaspina, el fundador y CEO de CoinX World.

Milei promocionando Coin X

Por entonces, Milei ya se perfilaba como el principal influencer y capacitador de N&W Professional Traders, la empresa fundada por Mauricio Novelli y Jeremías Walsh, por lo que recibía pagos mensuales, en concepto de “sueldo”, que se depositaban en la cuenta de su hermana. Porque como suele repetir el ahora presidente, “nada es gratis”.

Pero CoinX World no era otra cosa más que un esquema Ponzi que prometía alta rentabilidad y como tal, al poco tiempo llovieron las denuncias por incumplimiento en los pagos de las utilidades, que eran altas, como en todos los de este tipo. La cuenta en Instagram de la empresa desapareció y un informe elaborado tres meses después por la Inspección General de Justicia, reveló que CoinX operaba con una trama de varias sociedades: Digital Pelicanoy SA, Fin American World SA, SF Centro Integral de Estética SA y LH Construcciones del Sur SA, entre otras que fueron puestas bajo la lupa. Razones no faltaban: hubo reclamos concretos por parte de quienes invirtieron su patrimonio en la plataforma y se sintieron engañadas.

Milei niega que CoinX haya sido una estafa

Más tarde, el 28 de junio de 2022, Milei concurrió a una entrevista radial con el periodista Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, donde al ser consultado por el tema por el colega Jairo Straccia, se desligó del caso diciendo que los responsables no quisieron hacer cambios en el negocio, al tiempo que negó que los inversores hayan sido estafados y admitió que se le paga por sus opiniones.

Los misteriosos documentos en el celular de Novelli

Pero el celular de Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados en el escándalo de $LIBRA, es una caja de Pandora.

Entre los 104.624 archivos que contiene el peritaje realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, hay tres referidos a “Digital Pelicanoy SA” y una curiosa referencia: en dos de ellos, aparece la empresa registrada en Centroamérica, concretamente, en El Salvador.

La compañía fue creada en Argentina el 19 de agosto de 2021, según consta en el Boletín Oficial, dedicada a servicios de informática. Su capital social se determinó en $300.000. Sus socios: Maximiliano Cena Castro y Luis Gastón Arteaga.

El primer documento hallado entre los archivos de Novelli fue justamente la inscripción de la misma ante la AFIP

El segundo documento es una declaración para el pago de impuestos con fecha del 12 de enero de 2022 y da cuenta que la sociedad estaba registrada en El Salvador desde 2021.

Y el tercero, una actualización de dirección para recibir notificaciones, tiene la misma fecha que el anterior.

La elección de esta jurisdicción no fue caprichosa. El Salvador fue el primer país en otorgar a una criptomoneda (el Bitcoin) el estatus de moneda de curso legal en 2021, impulsado por el presidente Nayib Bukele. Cuatro años más tarde, en 2025, en el marco de un acuerdo con el FMI, se derogó la obligatoriedad de los comercios para aceptar Bitcoin, haciéndolo voluntario.

La investigación del caso y el nexo con El Salvador

Una resolución de la Inspección General de Justicia del 22 de mayo de 2023, revela que Digital Pelicanoy SA no cumplió con la presentación de los balances correspondientes a 2021 y 2022, reportándose que adeudaba el pago de tasas. Cuando dos meses antes la IGJ efectuó una visita de inspección a su domicilio fiscal registrado en CABA (Rivadavia 4975), resultó que en dicho lugar existía una galería, sin evidencia alguna de que exista una sociedad funcionando en ese lugar. Tampoco hallaron rastros de la sede comercial de CoinX World.

La citada resolución contiene también una explicación del por qué hay documentos que revelan una sociedad espejo en El Salvador. El presidente de la misma, Maximiliano Cena Castro, se presentó ante la IGJ a brindar aclaraciones y dijo que “la sociedad se creó frente a la posibilidad de obtener una franquicia de una sociedad homónima constituida en El Salvador, para brindar cursos y programas de Trading, negocio que finalmente no se concluyó, motivo por el cual la sociedad no ha tenido movimientos desde su creación”.

La misma resolución indica que el 4 de Julio de 2022, se intimó a “Digital Pelicanoy S.A”, a fin de que informe si tiene vinculación jurídica, comercial o de alguna otra naturaleza con la plataforma web CoinX World, y si opera con criptomonedas, entre otros requerimientos, pero casi un año después no hubo respuesta. La plataforma Web ya no existe.

“En consecuencia resulta irrefutable que nos encontramos sin lugar a dudas ante una sociedad fantasma”, es la conclusión.

La investigación de CoinX quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12 que lidera Ariel Lijo. Como parte de estas actuaciones la Policía Federal allanó más de 20 domicilios en CABA y en la capital de Santa Fe, derivando con cuatro detenidos.

Al año siguiente, un fallo de la sala 2 de la Cámara Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del 16 de mayo de 2024, referida a la inhibición de bienes de varias personas involucradas, reveló que “las víctimas suscribieron contratos de mutuo con personas que se presentaban como responsables del negocio y entregaron (en efectivo o por vía bancaria) el capital comprometido. Meses después, comenzaron a tener problemas para cobrar los intereses prometidos; sus reclamos fueron contestados primero con evasivas. Posteriormente, la “empresa” desapareció, dejando de responder los mensajes y llamados”.

En vinculación a “CoinX” se investiga un entramado empresarial conformado por sociedades anónimas constituidas con una diferencia menor a un mes (entre el 27 de agosto y el 23 de septiembre de 2021) y con actividades de diverso tenor, como las anteriormente citadas, a las que se sumaron otras como “Xinergias”, “DyD accesorios46” y “Gis Cambio”.

La investigación judicial buscó formular una trazabilidad de la ruta del dinero, así como establecer las condiciones en que se convenció a los inversores a embarcarse en el emprendimiento, entre otros objetivos.

De la lectura del documento surge que “conforme informaron entidades financieras, en tiempos concomitantes a las fechas que habrían involucrado a las estafas, las cuentas de las empresas involucradas comenzaron a recibir y extraer grandes sumas de dinero”.

“Digital Pelicanoy SA, ingresó en seis días un total de $197.044.981 en concepto de créditos y exactamente la misma cifra en concepto de débitos”, se lee en el escrito.

Los hallazgos no aportan luz sobre por qué Mauricio Novelli tenía en su celular los tres archivos de esta empresa. Pero es una información imposible de pasar por alto, ya que expone el mismo parámetro de comportamiento de los siguientes emprendimientos promocionados por Milei y N&W, Vulcano y $LIBRA, que también resultaron un fracaso.