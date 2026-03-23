Política

Eduardo Fidanza: “El caso Adorni dañó la narrativa oficialista y su imagen está en caída”

El director de Poliarquía analizó en Infobae al Regreso cómo el escándalo que involucra al vocero presidencial profundizó el desgaste del gobierno de Milei, en un escenario marcado por la inflación y la desconfianza social

Guardar

En una entrevista en Infobae en vivo, el analista político y director de la consultora Poliarquía, Eduardo Fidanza advirtió que la imagen del gobierno de Javier Milei atraviesa un desgaste creciente por el avance de la inflación, el aumento en la percepción de corrupción y la falta de respuestas claras frente a la crisis política, según los últimos sondeos de la consultora.

Durante el debate en vivo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, el director de Poliarquía sostuvo que ya en febrero y marzo los relevamientos marcan una tendencia definida: “Lo que se empieza a ver en nuestros sondeos, en los sondeos de colegas, con diferencia de valores pero la tendencia es muy clara, es que el gobierno empieza a sufrir un desgaste”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El impacto de la corrupción y la inflación en la confianza pública

Fidanza detalló que la inflación sigue siendo el factor económico central y que la ciudadanía la evalúa en relación con sus ingresos: “Cuando la gente dice: ‘No llego a fin de mes’, es que con 3% de inflación y servicios, tarifas creciendo por encima de la inflación, la gente manifiesta esto”.

Sobre la corrupción, el consultor subrayó la gravedad del cambio de percepción en las encuestas: “Nosotros tenemos una pregunta que forma parte del índice de confianza en el gobierno que dice: ‘Dígame si usted cree que este gobierno, ninguno de los funcionarios es corrupto, algunos son corruptos, todos son corruptos’. Y lo que estamos viendo es que la percepción de que pocos son corruptos, ninguno son corruptos, se va yendo a todos son corruptos. Y este es un indicador complicado”.

El caso Adorni generó un
El caso Adorni generó un impacto negativo en la narrativa oficialista y profundizó el desgaste del gobierno de Javier Milei, según Poliarquía (Photo by JUAN MABROMATA/AFP)

El caso Adorni fue presentado como un ejemplo de cómo un funcionario puede perder capital político tras verse involucrado en un escándalo que contradice el discurso oficialista sobre la “batalla cultural” contra la casta política. “Adorni fue protagonista de unos principales éxitos electorales de este gobierno, pero su carrera política como figura con potencialidad electoral me parece que está muy dañada”, indicó Fidanza, y remarcó: “Ahora lo medimos a Adorni, sí, en caída. Sí, sí, en caída”.

Expectativas sociales y fragmentación política

Fidanza explicó que el deterioro de las expectativas se observa entre los distintos segmentos sociales: “Claramente, el electorado femenino es mucho más opositor que el electorado masculino. El perfil de Milei le cae mejor a los varones que a las mujeres. Y los jóvenes, que han sido una de las bases electorales principales de Milei, a la hora de preguntar si evalúan bien o mal al gobierno, tienden a evaluarlo más críticamente. Sin embargo, sus expectativas a futuro son mejores”.

El politólogo comparó el fenómeno con la época de Menem: “Estamos mal, pero vamos a estar mejor. Ese aspecto es importante”. Según Fidanza, el presidente Milei mantiene aún niveles de aprobación que sostienen a la gestión pese al desgaste: “Todavía estamos viendo porcentajes importantes, de modo que uno puede decir: este gobierno se desgasta, ocurren todos estos fenómenos que expliqué, pero todavía pareciera que la figura de Milei es la que sostiene”.

La fragmentación de la oposición constituye, para Fidanza, un factor clave para el oficialismo: “Tenemos una oposición absolutamente fragmentada, desprestigiada. Hay que ver también la situación electoral, porque las elecciones tienen una regla… El gobierno tiene que cuidar algo muy importante que es, y testear si está en condiciones, si las elecciones fueran hoy la primera vuelta, si puede juntar cuarenta por ciento de los votos. Si ustedes me preguntaban en diciembre, enero, yo les decía: ‘Sí, los puede juntar’. Si me preguntan ahora, es un interrogante”.

Tanto la crisis interna como
Tanto la crisis interna como los conflictos entre figuras clave del oficialismo contribuyen a una mayor inestabilidad política en Argentina (Infobae en Vivo)

El liderazgo personalista y el clima interno en el gobierno

El director de Poliarquía analizó el fenómeno del personalismo en la política argentina: “Nosotros venimos de una tradición que en realidad es la tradición de España, de liderazgos fuertes. Juan Bautista Alberdi decía: ‘Estos países deben ser gobernados por reyes a los que le llamemos presidentes’. Efectivamente, los argentinos y otros lugares apostamos al líder”.

Sobre el desgaste interno y los conflictos en el oficialismo, Fidanza señaló: “El problema principal de este gobierno son las lesiones que se autoinfinge. Los tiros en el pie, todo esto. Y vuelve a depender del presidente, de su hermana, que son los co-gobernadores de este país, qué van a hacer de acá en adelante. Hay un problema interno muy serio, porque se están echando las culpas hacia adentro”.

Fidanza advirtió también sobre el vínculo del presidente con los medios y los gobernadores: “Milei desconoce la amabilidad política, que es un componente importante en la construcción política. Ser amable, ser respetuoso. Sectores perjudicados, no además de que están perjudicados, insultarlos. Los medios han sido implacables con Adorni, pero Adorni se mofó de los periodistas durante dos años con ese sarcasmo. Yo les digo los testimonios que nosotros recibimos… La gente se siente ofendida cuando los maltratan”.

Finalmente, el consultor marcó que mientras la economía argentina podría resolver uno de sus problemas estructurales —la falta de dólares— en los próximos años, la inestabilidad política y la falta de legitimidad entre actores centrales complican el futuro inmediato: “Por un lado progresamos en ese nivel y por otro lado seguimos con presidentes que insultan, con eso que se llama negar la legitimidad del otro. Así que vamos en dos tiempos”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Javier MileiEduardo FidanzaPoliarquíainflaciónconfianza socialInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El oficialismo demora la conformación de la comisión de juicio político en Diputados

Las recientes controversias que involucran al jefe de Gabinete y la criptoestafa $Libra han complicado el trámite parlamentario previsto al inicio del año, postergando la actividad legislativa en la Cámara baja

El oficialismo demora la conformación

La justicia porteña citará a indagatoria a 7 agresores del ex delegado golpeado por una patota de Camioneros

La fiscal Celsa Ramírez avanza contra los atacantes de Gustavo Ferreyra, a quienes imputarán por lesiones y amenazas. José “El Teta” Garnica, quien lideró la agresión, es dirigente de confianza de Hugo Moyano y renunció a la empresa donde se produjo la golpiza

La justicia porteña citará a

El comediante y streamer libertario Martín “Negro” Almeida: “El humor político es clave en la batalla cultural”

En una charla con el panel de Infobae a la Tarde, el humorista y streamer libertario analizó la polarización en la comedia argentina, la batalla cultural, el rol del humor político y su visión sobre el gobierno de Milei y la discusión pública actual

El comediante y streamer libertario

Tras semanas complejas, Adorni retoma las reuniones con ministros e intenta recuperar la agenda

En medio de la polémica, el jefe de Gabinete volverá a protagonizar encuentros individuales para el seguimiento de la gestión y escoltará a Javier Milei en la actividad de la semana. El intercambio con Patricia Bullrich

Tras semanas complejas, Adorni retoma

El PJ Federal presentará el armado político anti Milei en Entre Ríos y suma adhesiones a la iniciativa para el 2027

El encuentro sería en Concepción del Uruguay durante la primera quincena de abril. Restan detalles de organización. Estarán los principales dirigentes del interior que son parte de la propuesta electoral

El PJ Federal presentará el
DEPORTES
La impactante imagen que compartió

La impactante imagen que compartió Cristiano Ronaldo entrenando a su 41 años: “Piernas de acero”

“Cero piedad incluso para el árbitro”: el video de la gambeta viral de Nicolás Paz antes de sumarse a la selección argentina

Se agotaron las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en La Bombonera: los shows confirmados

La selección argentina anunció la incorporación de un nuevo integrante a su staff

El emotivo video de Tomás Aranda a los 12 años que compartió Boca tras su primer gol: “Los sueños se cumplen”

TELESHOW
Los preparativos de Allegra Cubero

Los preparativos de Allegra Cubero para su segunda fiesta de 15 junto a Mica Viciconte, en medio de la tensión familiar

El contraataque de Marcela Tauro contra Susana Roccasalvo: “A mí no me vengas a amenazar”

Maxi López se defendió tras los dichos de su exsocio y la acusación de estafa: “Yo decidí enfocarme en mi familia”

¿Emilia Mernes chateaba con Leandro Paredes?: “Los rumores en redes vienen desde hace rato”

El mal momento de Brenda Asnicar en las redes: “Se están haciendo pasar por mí”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky acusó a Rusia de

Zelensky acusó a Rusia de facilitar a Irán inteligencia para atacar bases y activos militares de Estados Unidos

Un aditivo alimenticio para bajar las emisiones de metano: el plan en la ganadería uruguaya para descarbonizar

Escocia incorpora la detección de atrofia muscular espinal en el test neonatal obligatorio

Netanyahu dijo que Trump ve posible lograr un acuerdo con Irán para alcanzar los objetivos de guerra

Ucrania bloqueó el avance de las fuerzas rusas en el este y recuperó posiciones clave en varios puntos del frente