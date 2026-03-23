Eduardo Fidanza: “El caso Adorni dañó la narrativa oficialista y su imagen está en caída”

En una entrevista en Infobae en vivo, el analista político y director de la consultora Poliarquía, Eduardo Fidanza advirtió que la imagen del gobierno de Javier Milei atraviesa un desgaste creciente por el avance de la inflación, el aumento en la percepción de corrupción y la falta de respuestas claras frente a la crisis política, según los últimos sondeos de la consultora.

Durante el debate en vivo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, el director de Poliarquía sostuvo que ya en febrero y marzo los relevamientos marcan una tendencia definida: “Lo que se empieza a ver en nuestros sondeos, en los sondeos de colegas, con diferencia de valores pero la tendencia es muy clara, es que el gobierno empieza a sufrir un desgaste”.

El impacto de la corrupción y la inflación en la confianza pública

Fidanza detalló que la inflación sigue siendo el factor económico central y que la ciudadanía la evalúa en relación con sus ingresos: “Cuando la gente dice: ‘No llego a fin de mes’, es que con 3% de inflación y servicios, tarifas creciendo por encima de la inflación, la gente manifiesta esto”.

Sobre la corrupción, el consultor subrayó la gravedad del cambio de percepción en las encuestas: “Nosotros tenemos una pregunta que forma parte del índice de confianza en el gobierno que dice: ‘Dígame si usted cree que este gobierno, ninguno de los funcionarios es corrupto, algunos son corruptos, todos son corruptos’. Y lo que estamos viendo es que la percepción de que pocos son corruptos, ninguno son corruptos, se va yendo a todos son corruptos. Y este es un indicador complicado”.

El caso Adorni generó un impacto negativo en la narrativa oficialista y profundizó el desgaste del gobierno de Javier Milei, según Poliarquía (Photo by JUAN MABROMATA/AFP)

El caso Adorni fue presentado como un ejemplo de cómo un funcionario puede perder capital político tras verse involucrado en un escándalo que contradice el discurso oficialista sobre la “batalla cultural” contra la casta política. “Adorni fue protagonista de unos principales éxitos electorales de este gobierno, pero su carrera política como figura con potencialidad electoral me parece que está muy dañada”, indicó Fidanza, y remarcó: “Ahora lo medimos a Adorni, sí, en caída. Sí, sí, en caída”.

Expectativas sociales y fragmentación política

Fidanza explicó que el deterioro de las expectativas se observa entre los distintos segmentos sociales: “Claramente, el electorado femenino es mucho más opositor que el electorado masculino. El perfil de Milei le cae mejor a los varones que a las mujeres. Y los jóvenes, que han sido una de las bases electorales principales de Milei, a la hora de preguntar si evalúan bien o mal al gobierno, tienden a evaluarlo más críticamente. Sin embargo, sus expectativas a futuro son mejores”.

El politólogo comparó el fenómeno con la época de Menem: “Estamos mal, pero vamos a estar mejor. Ese aspecto es importante”. Según Fidanza, el presidente Milei mantiene aún niveles de aprobación que sostienen a la gestión pese al desgaste: “Todavía estamos viendo porcentajes importantes, de modo que uno puede decir: este gobierno se desgasta, ocurren todos estos fenómenos que expliqué, pero todavía pareciera que la figura de Milei es la que sostiene”.

La fragmentación de la oposición constituye, para Fidanza, un factor clave para el oficialismo: “Tenemos una oposición absolutamente fragmentada, desprestigiada. Hay que ver también la situación electoral, porque las elecciones tienen una regla… El gobierno tiene que cuidar algo muy importante que es, y testear si está en condiciones, si las elecciones fueran hoy la primera vuelta, si puede juntar cuarenta por ciento de los votos. Si ustedes me preguntaban en diciembre, enero, yo les decía: ‘Sí, los puede juntar’. Si me preguntan ahora, es un interrogante”.

Tanto la crisis interna como los conflictos entre figuras clave del oficialismo contribuyen a una mayor inestabilidad política en Argentina (Infobae en Vivo)

El liderazgo personalista y el clima interno en el gobierno

El director de Poliarquía analizó el fenómeno del personalismo en la política argentina: “Nosotros venimos de una tradición que en realidad es la tradición de España, de liderazgos fuertes. Juan Bautista Alberdi decía: ‘Estos países deben ser gobernados por reyes a los que le llamemos presidentes’. Efectivamente, los argentinos y otros lugares apostamos al líder”.

Sobre el desgaste interno y los conflictos en el oficialismo, Fidanza señaló: “El problema principal de este gobierno son las lesiones que se autoinfinge. Los tiros en el pie, todo esto. Y vuelve a depender del presidente, de su hermana, que son los co-gobernadores de este país, qué van a hacer de acá en adelante. Hay un problema interno muy serio, porque se están echando las culpas hacia adentro”.

Fidanza advirtió también sobre el vínculo del presidente con los medios y los gobernadores: “Milei desconoce la amabilidad política, que es un componente importante en la construcción política. Ser amable, ser respetuoso. Sectores perjudicados, no además de que están perjudicados, insultarlos. Los medios han sido implacables con Adorni, pero Adorni se mofó de los periodistas durante dos años con ese sarcasmo. Yo les digo los testimonios que nosotros recibimos… La gente se siente ofendida cuando los maltratan”.

Finalmente, el consultor marcó que mientras la economía argentina podría resolver uno de sus problemas estructurales —la falta de dólares— en los próximos años, la inestabilidad política y la falta de legitimidad entre actores centrales complican el futuro inmediato: “Por un lado progresamos en ese nivel y por otro lado seguimos con presidentes que insultan, con eso que se llama negar la legitimidad del otro. Así que vamos en dos tiempos”.

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