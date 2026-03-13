Política

Sigue la pelea en el PJ bonaerense: el entorno de Mayra Medoza criticó a Bianco por elogiar la gestión en Berazategui

“Hoy la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui”, sostuvo el ministro provincial. “En vez de opinar de los quilmeños, dedíquese a trabajar”, aseguró el secretario de Servicios Públicos

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Carlos Bianco sobre la gente de Quilmes y Berazategui

La pelea de fondo dentro del peronismo bonaerense entre el gobernador Axel Kicilof y La Cámpora sumó, en las últimas horas un nuevo capítulo que tiene como protagonistas nuevamente al ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, y a la diputada local e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza.

La polémica surgió luego de las declaraciones de “Carli” Bianco en un acto con vecinos en Berazategui, donde elogió la figura de Juan José Mussi, el histórico exintendente y exsecretario de Ambiente y Desarrollo nacional, que falleció en noviembre del año pasado.

“Yo me acuerdo, cuando era adolescente en Quilmes a los de Berazategui se los trataba despectivamente, pero yo sigo yendo a Quilmes porque ahí vive mi familia, mis amigos, juego al fútbol, y hoy la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui. Todos dicen: ‘Acá no hay obra como en Berazategui’. Cambió muchísimo Berazategui, creció y eso tiene que ver con el doctor Mussi”, remarcó el funcionario bonaerense.

Y amplió: “Mussi hizo un cambio cultural, totalmente contrario al señor que dijo varias veces públicamente en su discurso de apertura de sesiones que él quiere hacer un cambio cultural sobre la Argentina y que le habla a la política desde la moral”, en relación al presidente Javier Milei.

“Esa misma moral que tiene su Jefe de Gabinete para irse de vacaciones un fin de semana largo en un jet privado que sale USD10.000. Desde esa moral habla Milei. Desde la moral de su Jefe de Gabinete, que se llevó a la mujer en un avión oficial a ‘deslomarse’ a Nueva York”, completó, en alusión a la polémica que involucra a Manuel Adorni.

Mayra Mendoza, durante una reunión
Mayra Mendoza, durante una reunión del PJ Quilmes

La respuesta del gobierno de Quilmes fue inmediata y coordinada. “Eso puede decir alguien que eligió vivir en otro lado. No quienes vivimos en Quilmes y trabajamos todos los días para que nuestra ciudad esté mejor”, señaló la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Soler, en sus redes sociales.

A su vez, la secretaria de Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, manifestó las restricciones presupuestarias que enfrenta el municipio: “Nos encantaría poder invertir muchísimo más de lo que ya hacemos con fondos propios, pero ahora tenemos que resolver la compra de alimentos y de insumos críticos que recortó el gobierno provincial”.

Por su parte, el responsable de Servicios Públicos, Sebastián García, fue más contundente. “En vez de opinar de los quilmeños, dedíquese a trabajar y gestionar los fondos que aún están pendientes en el Ministerio de Infraestructura bonaerense para seguir avanzando con las obras en nuestro querido Quilmes”.

El cruce de declaraciones no es el primero entre Bianco y Mendoza, entre otros dirigentes de La Cámpora. La semana pasada, el funcionario provincial replicó un comunicado firmado por la legisladora, donde cuestonó que Kicillof no haya hecho referencias a la situación de Cristina Kirhcner en su discuso de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura provincial.

“Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”, planteó Mendoza.

En este sentido, Bianco estableció que el eje “estaba puesto en otro lugar”, centrado en “las consecuencias del modelo de Milei” y la situación social bonaerense. De todos modos, ratificó el compromiso del espacio con la causa de la expresidenta: “A mí no me molesta ni mucho menos, pero nosotros compartimos esa causa, y lo hemos dicho públicamente”.

En esta línea, sostuvo: “Ninguna polémica para mí. Polémica, si la quieren establecer otros, bienvenidos, allá ellos, pero nosotros no vamos a entrar en ninguna discusión ni en ninguna polémica”.

“Tenemos que hacer algo, mostrar lo que está pasando en la Argentina, mostrar lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y poner en valor lo que se hace desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, argumentó el dirigente.

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