Política

Más de 18 mil personas se anotaron para participar del debate público de la Ley de Glaciares y se ralentiza el avance legislativo

Se trata de las audiencias sobre la normativa que habilitaría minería en zonas hoy prohibidas y estiman que se podría extender hasta 6 meses. LLA esconde datos y estudia recortes de oradores, mientras la oposición pide ampliar los días de debate

Guardar
El presidente argentino Javier Milei,
El presidente argentino Javier Milei, junto a Jamie Dimon de JPMorgan Chase, y otros dignatarios, durante su participación en el Argentina Week en Nueva York, destacando importantes reuniones. (Presidencia)

Las provincias mineras argentinas enfrentan un desafío político y reglamentario mientras buscan atraer inversiones internacionales. Esta semana, gobernadores de provincias mineras viajaron a Nueva York con el objetivo de “vender” las oportunidades de desarrollo de este sector en sus territorios ante grandes compañías, utilizando como argumentos tanto las aptitudes geológicas como la reciente media sanción del Congreso sobre la modificación de la Ley de Glaciares.

Este intento de seducción al capital extranjero coincide, sin embargo, con la emergencia de obstáculos internos: el avance de la reforma se ve comprometido por la masiva participación ciudadana registrada en las audiencias públicas, lo que amenaza con extender el debate durante varios meses.

De acuerdo con datos del oficialismo y la oposición, ya se inscribieron 18.000 personas y asociaciones para participar de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados. Bajo el esquema actual de exposiciones —cinco minutos por participante— se requerirían aproximadamente seis meses para completar el proceso. Este volumen podría incluso aumentar, ya que sectores opositores han solicitado conocer el listado completo de inscriptos, información todavía no publicada por el oficialismo.

Durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza, se definió la convocatoria a dos jornadas de audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo, de 10 a 19 horas. El formato prevé el primer día de exposiciones presenciales en la Sala A del Anexo “C” de la Cámara baja y el segundo día, intervenciones remotas para cumplir con el carácter federal del debate.

Aunque falta información de la cantidad de personas inscriptas, aseguran que sigue aumentando y desde los bloques de la oposición presentaron un pedido de ampliación de las jornadas.

Mediante una carta que lleva la firma de Maximiliano Ferraro (CC), Sabrina Selva (UP) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), se pidió a las autoridades de las comisiones ampliar los días de audiencias. “Solicitamos que se adopten las medidas necesarias para ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública, de modo tal que las personas inscriptas puedan participar efectivamente del proceso deliberativo. Solo de esta manera podrá asegurarse de que el procedimiento cumpla con los estándares de participación ambiental asumidos por la República Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú“, dice la carta que ingresó hoy.

La disposición de sesiones presenciales
La disposición de sesiones presenciales y virtuales promueve la inclusión federal, permitiendo que más actores sociales y comunidades tengan espacio en el proceso legislativo

El proyecto de ley propone modificar el objeto protegido por la norma vigente, limitando la protección solo a los glaciares y geoformas periglaciales que funcionen como reservas estratégicas de recursos hídricos o sean fuentes de recarga de cuencas. De este modo, la nueva redacción reduce el alcance respecto de la ley original, que protegía de manera general todos los glaciares y ambientes periglaciales.

De ser aprobada la reforma, las provincias obtendrían mayor autonomía para identificar qué áreas cumplen funciones hídricas relevantes sobre la base de estudios técnico-científicos propios, lo que les permitiría definir qué territorios resultan efectivamente protegidos por la ley.

Aunque se mantiene la prohibición de actividades que alteren el estado natural de glaciares y ambientes periglaciales —incluidos proyectos mineros, hidrocarburíferos, industrias y liberación de contaminantes—, la reforma establece un cambio en el criterio. Se reemplaza el sistema de prohibiciones absolutas por un enfoque fundado en impactos ambientales comprobables y evidencia técnica sobre el valor hídrico de cada área. Como consecuencia, las actividades productivas no se encontrarían automáticamente vedadas, sino sujetas a un análisis caso por caso.

La Libertad Avanza aceptó el
La Libertad Avanza aceptó el pedido de convocar a audiencias públicas para que la sociedad civil participe del debate

Mientras el oficialismo —encabezado por La Libertad Avanza— busca acelerar la aprobación de la norma, miembros de las propias comisiones reconocen la dificultad de cumplir los plazos ante el volumen de inscriptos. Fuentes parlamentarias señalan que probablemente se solicitará que parte de las posiciones sean presentadas por escrito, aunque admiten que de todos modos deberán ampliarse las jornadas de debate.

Desde la oposición, en particular el bloque de Unión por la Patria, se reclama mayor transparencia y la publicación del listado de quienes solicitaron participar. “Hay una pestaña en la web de Diputados para inscribirse y en la misma se tiene que publicar el listado, el oficialismo no lo hace. Se lo pedimos por carta el pasado 6 de marzo pero no tuvimos respuesta”, declaró a Infobae una fuente de dicho espacio.

Mientras se discute el modo de canalizar la inédita participación ciudadana, la Argentina Week en Nueva York —evento central para tentar inversiones mineras— revela la doble agenda que enfrenta el país. Por un lado, la búsqueda de capital foráneo; por el otro, una discusión social amplia y prolongada sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental.

Temas Relacionados

Provincias Mineras ArgentinasNueva YorkCámara de DiputadosLey de GlaciaresParticipación CiudadanaReforma Ambiental

Últimas Noticias

Adorni gana poder en el Gobierno: podrá autorizar transferencias de fondos a provincias y otras erogaciones

El jefe de Gabinete validará los actos administrativos que disponen el manejo de recursos, lo que implicará un aumento de control. Buena sintonía interna y su rol en el Gabinete

Adorni gana poder en el

La Justicia volvió a frenar la transformación del Banco Nación en sociedad anónima y prorrogó la cautelar contra el decreto del Gobierno

El juzgado federal de La Plata extendió por otros seis meses la suspensión del decreto que promovía convertir al principal banco público. La reforma no podrá aplicarse hasta septiembre

La Justicia volvió a frenar

Nacho Torres destacó el acercamiento de Milei con los gobernadores: “Tenemos que mostrar unidad y previsibilidad”

El mandatario de Chubut, que estuvo presente en la Argentina Week, explicó que la coyuntura internacional puede favorecer las inversiones, aunque advirtió sobre el impacto inflacionario del precio de los combustibles y la necesidad de coordinación federal

Nacho Torres destacó el acercamiento

Lorena González: “Alberto Fernández no me benefició con obras, la constructora las ganó en licitaciones”

La ex participante de Gran Hermano y directiva de Niro Construye aseguró a Infobae que no hubo favoritismo ni corrupción en las obras que realizó la empresa. Explicó que se reunió con el entonces presidente por la crisis que atravesaba la compañía y que hacía más de un año que no tenían contacto

Lorena González: “Alberto Fernández no

Sir Niall Ferguson, prestigioso historiador: “Javier Milei es mucho más intelectual que cualquier político que haya conocido”

El especialista en historia económica y profesor en la Universidad de Harvard elogió el rumbo tomado por el gobierno argentino durante una charla con el empresario Pierpaolo Barbieri en el marco de la Argentina Week en Nueva York

Sir Niall Ferguson, prestigioso historiador:
DEPORTES
Con doblete de Julián Álvarez,

Con doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence al Tottenham por los octavos de la Champions: la agenda completa

Los dos goles y la asistencia de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras dos errores del arquero del Tottenham en la Champions

La respuesta de Alpine ante los rumores sobre el interés del jefe de Mercedes en comprar parte de la escudería

Las fuertes críticas de un ídolo del San Pablo a Hernán Crespo tras ser despedido: “No todos los entrenadores son mártires”

Cometió dos bloopers insólitos y fue sustituido a los 17 minutos: la noche de terror del arquero del Tottenham ante Atlético de Madrid

TELESHOW
Cami Homs compartió un tierno

Cami Homs compartió un tierno video de Aitana y reaccionó al debate sobre a quién se parece la beba

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro pidió al Supremo de

Bolsonaro pidió al Supremo de Brasil autorización para recibir en prisión a un asesor de Donald Trump

Banco Nacional de Panamá pide al Ejecutivo frenar ley sobre caducidad de créditos aprobada por diputados

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos: así es el Sendero de los Toblerones, la región suiza que fusiona historia bélica y naturaleza

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz

Centroamérica resiste y proyecta crecimiento arriba del 3% al cierre del año