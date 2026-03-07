El peronismo busca una tregua y negocia las principales comisiones en la Legislatura bonaerense

La Cámara de Diputados bonaerense. El peronismo negocia internamente la distribución de las comisiones

Tras la apertura de sesiones legislativas que encabezó esta semana que finaliza el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la Legislatura aceleró la negociación y distribución de las comisiones. Una instancia que está cerrándose, sobre todo en la Cámara de Diputados provincial, donde hay especial interés por algunas comisiones de relieve como la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Justicia o Legislación General; básicamente porque por allí pasan la mayoría de los proyectos de ley de peso, tanto del Ejecutivo como los generados propiamente por los integrantes del recinto legislativo provincial.

En las próximas horas se terminará de definir el esquema. Lo comunicará el presidente de la Cámara Baja, Alejandro Dichiara. En el marco de las conversaciones se llegó a un esquema que buscó evitar el quiebre del bloque del peronismo, un espacio que convive con sus diferencias desde hace tiempo. Así fue que el cristinismo, el Movimiento Derecho al Futuro que representa a Axel Kicillof y el Frente Renovador de Sergio Massa, tendrán el control de las tres comisiones de mayor impacto.

Pese al recambio de legisladores y la llegada de dirigentes de peso dentro del universo peronista bonaerense como la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza o de Almirante Brown, Mariano Cascallares, la mayoría de los nombres se repetirán.

El diputado Juan Pablo De Jesús seguirá al frente de la comisión de Presupuesto e Impuesto. Ex jefe comunal del Partido de La Costa, se trata de un legislador de perfil técnico y que se encuadra en el grupo de los intendentes cercanos al esquema de CFK. Supo estar dentro de la estructura de los jefes comunales que seguían los movimientos del entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Desde que es legislador está al frente de dicha comisión por la que se realizan los cambios a cada Presupuesto y Ley Fiscal bonaerense. Siempre oficia de negociador.

El diputado Juan Pablo De Jesús. Seguirá como titular de la comisión de Presupuesto e Impuesto

El MDF, el espacio de Kicillof, controlará la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Es otro de los ámbitos de relevancia por donde pasan proyectos con cierto impacto político. Hasta fines del año pasado estaba presidida por la diputada Susana González, que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco. Pero González venció mandato y pasó a presidir el consorcio del Puerto La Plata. Sin embargo, el sector del gobernador se quedaría con el control de esa comisión y será para la diputada por la Octava Sección Electoral, Lucía Iáñez. La legisladora es cercana al intendente de La Plata, Julio Alak y de estrecha relación con el círculo íntimo de Kicillof.

Finalmente, el Frente Renovador de Sergio Massa retendrá la comisión de Legislación General con la presidencia a cargo de Rubén Eslaiman, una de las voces legislativas en el ámbito bonaerense del ex ministro de Economía. El otro es el actual vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Guerrera. Eslaiman seguiría al mando de Legislación General.

La diputada provincial, Lucía Iáñez junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof el día de la apertura de sesiones

Se espera que el lunes se oficialice cómo queda la nómina de comisiones, que también deberá tener una correlación de las fuerzas políticas. Esto sugiere que La Libertad Avanza quedará al mando de varias comisiones, ya que en la Cámara Baja provincial tiene un bloque de 20 diputados, mientras que Fuerza Patria cuenta con un total de 38 bancas.

En el Senado, otro pedido a Magario

En la Cámara Alta provincial, la negociación por las comisiones también se activará. Luego de lo que fue la compleja designación de autoridades, que finiquitó con la elección del intendente de José C. Paz en uso de licencia Mario Ishii como vicepresidente I del Senado, a contramano de los deseos del propio Kicillof, que buscaba para ese lugar ubicar a la senadora del MDF, Ayelán Durán, lo que sigue son las comisiones.

La Cámpora tenía hasta diciembre la presidencia de la poderosa Asuntos Constitucionales y Acuerdos bajo la figura de Emmanuel González Santalla. Se trata de un ámbito clave para el nombramiento de jueces. Y más con la especulación dando vuelta de que este 2026 el mandatario elevará pliego para ocupar vacancias en la Suprema Corte bonaerense, que funciona con tres de sus siete miembros.

El senado bonaerense también es terreno de disputa por las comisiones

En las últimas horas a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, le hicieron un pedido desde el cristinismo: la creación de una nueva comisión. La senadora por Nuevo Encuentro, Mónica Macha, elevó un pedido para activar la Comisión de Mujeres y Diversidades.

La solicitud hacia Magario no es nueva. Ya había sido presentada, sin éxito, por la senadora camporista Amira Curi. En esta oportunidad, la legisladora de La Matanza acompañó el pedido de Macha; iniciativa que también lleva las firmas de las senadoras cristinistas María Inés Laurini, Evelyn Díaz, Sabrina Bastida, María Rosa Martínez y Laura Clark.

Técnicamente, el proyecto promueve la modificación del artículo 154 del reglamento del Senado. Con la incorporación de esta comisión, el Senado bonaerense pasaría a contar con 28 comisiones permanentes. El texto indica que la nueva comisión tendrá competencia para dictaminar sobre iniciativas referidas a igualdad de oportunidades y trato, así como garantizar el acceso y reconocimiento de derechos para mujeres y diversidades. Hoy, todo se canaliza por la Comisión de Igualdad Real de Oportunidades y Discapacidad.