Política

El peronismo busca una tregua y negocia las principales comisiones en la Legislatura bonaerense

En Diputados habría distribución equitativa entre el MDF, el cristinismo y el Frente Renovador. En el Senado, una legisladora de CFK le pide a Magario crear una nueva comisión

Guardar
La Cámara de Diputados bonaerense.
La Cámara de Diputados bonaerense. El peronismo negocia internamente la distribución de las comisiones

Tras la apertura de sesiones legislativas que encabezó esta semana que finaliza el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la Legislatura aceleró la negociación y distribución de las comisiones. Una instancia que está cerrándose, sobre todo en la Cámara de Diputados provincial, donde hay especial interés por algunas comisiones de relieve como la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Justicia o Legislación General; básicamente porque por allí pasan la mayoría de los proyectos de ley de peso, tanto del Ejecutivo como los generados propiamente por los integrantes del recinto legislativo provincial.

En las próximas horas se terminará de definir el esquema. Lo comunicará el presidente de la Cámara Baja, Alejandro Dichiara. En el marco de las conversaciones se llegó a un esquema que buscó evitar el quiebre del bloque del peronismo, un espacio que convive con sus diferencias desde hace tiempo. Así fue que el cristinismo, el Movimiento Derecho al Futuro que representa a Axel Kicillof y el Frente Renovador de Sergio Massa, tendrán el control de las tres comisiones de mayor impacto.

Pese al recambio de legisladores y la llegada de dirigentes de peso dentro del universo peronista bonaerense como la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza o de Almirante Brown, Mariano Cascallares, la mayoría de los nombres se repetirán.

El diputado Juan Pablo De Jesús seguirá al frente de la comisión de Presupuesto e Impuesto. Ex jefe comunal del Partido de La Costa, se trata de un legislador de perfil técnico y que se encuadra en el grupo de los intendentes cercanos al esquema de CFK. Supo estar dentro de la estructura de los jefes comunales que seguían los movimientos del entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Desde que es legislador está al frente de dicha comisión por la que se realizan los cambios a cada Presupuesto y Ley Fiscal bonaerense. Siempre oficia de negociador.

El diputado Juan Pablo De
El diputado Juan Pablo De Jesús. Seguirá como titular de la comisión de Presupuesto e Impuesto

El MDF, el espacio de Kicillof, controlará la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Es otro de los ámbitos de relevancia por donde pasan proyectos con cierto impacto político. Hasta fines del año pasado estaba presidida por la diputada Susana González, que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco. Pero González venció mandato y pasó a presidir el consorcio del Puerto La Plata. Sin embargo, el sector del gobernador se quedaría con el control de esa comisión y será para la diputada por la Octava Sección Electoral, Lucía Iáñez. La legisladora es cercana al intendente de La Plata, Julio Alak y de estrecha relación con el círculo íntimo de Kicillof.

Finalmente, el Frente Renovador de Sergio Massa retendrá la comisión de Legislación General con la presidencia a cargo de Rubén Eslaiman, una de las voces legislativas en el ámbito bonaerense del ex ministro de Economía. El otro es el actual vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Guerrera. Eslaiman seguiría al mando de Legislación General.

La diputada provincial, Lucía Iáñez
La diputada provincial, Lucía Iáñez junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof el día de la apertura de sesiones

Se espera que el lunes se oficialice cómo queda la nómina de comisiones, que también deberá tener una correlación de las fuerzas políticas. Esto sugiere que La Libertad Avanza quedará al mando de varias comisiones, ya que en la Cámara Baja provincial tiene un bloque de 20 diputados, mientras que Fuerza Patria cuenta con un total de 38 bancas.

En el Senado, otro pedido a Magario

En la Cámara Alta provincial, la negociación por las comisiones también se activará. Luego de lo que fue la compleja designación de autoridades, que finiquitó con la elección del intendente de José C. Paz en uso de licencia Mario Ishii como vicepresidente I del Senado, a contramano de los deseos del propio Kicillof, que buscaba para ese lugar ubicar a la senadora del MDF, Ayelán Durán, lo que sigue son las comisiones.

La Cámpora tenía hasta diciembre la presidencia de la poderosa Asuntos Constitucionales y Acuerdos bajo la figura de Emmanuel González Santalla. Se trata de un ámbito clave para el nombramiento de jueces. Y más con la especulación dando vuelta de que este 2026 el mandatario elevará pliego para ocupar vacancias en la Suprema Corte bonaerense, que funciona con tres de sus siete miembros.

El senado bonaerense también es
El senado bonaerense también es terreno de disputa por las comisiones

En las últimas horas a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, le hicieron un pedido desde el cristinismo: la creación de una nueva comisión. La senadora por Nuevo Encuentro, Mónica Macha, elevó un pedido para activar la Comisión de Mujeres y Diversidades.

La solicitud hacia Magario no es nueva. Ya había sido presentada, sin éxito, por la senadora camporista Amira Curi. En esta oportunidad, la legisladora de La Matanza acompañó el pedido de Macha; iniciativa que también lleva las firmas de las senadoras cristinistas María Inés Laurini, Evelyn Díaz, Sabrina Bastida, María Rosa Martínez y Laura Clark.

Técnicamente, el proyecto promueve la modificación del artículo 154 del reglamento del Senado. Con la incorporación de esta comisión, el Senado bonaerense pasaría a contar con 28 comisiones permanentes. El texto indica que la nueva comisión tendrá competencia para dictaminar sobre iniciativas referidas a igualdad de oportunidades y trato, así como garantizar el acceso y reconocimiento de derechos para mujeres y diversidades. Hoy, todo se canaliza por la Comisión de Igualdad Real de Oportunidades y Discapacidad.

Temas Relacionados

provincia de Buenso AiresAxel KicillofAlejandro DichiaraCristina KirchnerLa Libertad AvanzaFrente RenovadorSergio MassaComisionesSenado bonaerenseVerónica MagarioperonismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ante el amparo de la CGT, el Gobierno delinea la estrategia para frenar la judicialización de la reforma laboral

La central sindical hizo una presentación a horas de que se promulgara la ley. La coordinación ahora queda en manos de la nueva conducción del Ministerio de Justicia, pero habrá coordinación con otras áreas en un tema que es prioridad para Milei

Ante el amparo de la

El plan de Karina Milei para potenciar la formación de militantes libertarios para buscar la reelección en 2027

La hermana del Presidente diseñó un proyecto para la consolidación de cuadros políticos con el objetivo de ampliar la representación del sello. Los planes en CABA y la experiencia en curso de la provincia de Buenos Aires

El plan de Karina Milei

El resurgimiento de la interna y la nueva etapa política que el Gobierno quiere inaugurar cuando Milei vuelva de EEUU

Al término de la gira, Manuel Adorni encabezará una reunión de la mesa política. Mientras tanto, se empiezan a organizar las áreas tras los cambios en el Ministerio de Justicia y se prepara una recorrida de Diego Santilli por el interior

El resurgimiento de la interna

Alcances del armado anti Milei: el gesto que esperan de CFK, ansiedad por Kicillof y la necesidad de una PASO

Varios dirigentes opositores mantienen diálogos cruzados para construir una propuesta electoral. La compleja articulación que tiene al peronismo como columna vertebral

Alcances del armado anti Milei:

Bonetti, nuevo líder de la UOM Capital, recalentó la interna con fuertes críticas a Furlán: “Tenemos salarios miserables”

Tras su triunfo electoral, el sucesor de Antonio Caló puso en duda el triunfo del jefe a nivel nacional en Zárate-Campana: “Se proclamó ganador, pero hay presentaciones en la Justicia. Hubo barras brava y hay videos de la policía llevándose las urnas”, advirtió

Bonetti, nuevo líder de la
DEPORTES
Franco Colapinto quedó 16° en

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

La sincera confesión de Franco Colapinto tras el mal arranque de Alpine en la Fórmula 1: “Lleva tiempo mejorar estas cosas”

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

Qué significa el título de gran maestro del ajedrez que busca alcanzar el argentino Faustino Oro a los 12 años

Tomás Etcheverry batalló ante Denis Shapovalov, pero quedó eliminado en el Masters 1000 de Indian Wells

TELESHOW
Hernán Lirio arranca una nueva

Hernán Lirio arranca una nueva aventura por el mundo junto a Ramoncito: “El entusiasmo se siente”

Guido Kaczka, otra vez listo para el prime time: “Mientras hagamos programas, la tele estará viva”

El Negro Tecla: “Con un show gané lo que otros ganan en un año”

Karina Mazzocco y el vuelco de su programa a las historias de vida de gente real: “Quiero crecer como comunicadora”

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación: “A los 3 meses era cornuda”

INFOBAE AMÉRICA

Rafael Grossi: “Irán acumuló una

Rafael Grossi: “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”

Cristina Banegas: “Si no hay más teatros, lo haremos en las plazas, en las calles, en los balcones; somos indomables”

La cuarta temporada de ‘Industry’ traza inquietantes paralelos con la realidad

Lo que la ficción no dice sobre los hombres que cuidan a sus hijos

Auditoría a mina de cobre en Panamá supera 66% con revisión de parámetros de agua y aire