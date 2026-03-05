Oficializaron la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona

En su primer mensaje como ministro, Mahiques sostuvo que "la Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas" (Maximiliano Luna)

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, esta madrugada oficializaron que será reemplazado por el, hasta entonces, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

La modificación en la cúpula de la cartera de Justicia quedó asentada en el Boletín Oficial, por medio de la publicación del Decreto 133/2026. En ese mismo documento, tanto Milei como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aceptaron la renuncia del ex titular del Ministerio, que se hizo efectiva a partir del 4 de marzo.

“Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques”, establecieron en el artículo 3° de la misma normativa.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, Mahiques asumió con el respaldo explícito de Karina Milei y el compromiso de fortalecer un sistema judicial que, según sus propias palabras, debe ser “independiente de las disputas políticas” y asegurar reglas claras para quienes cumplen la ley.

Juan Bautista Mahiques y Manuel Adorni durante su primera reunión

De hecho, el contexto de su designación reveló una cartera marcada por tensiones, en la que la salida de Cúneo Libarona ya había sido acordada desde octubre, estableciendo marzo como el plazo límite de su permanencia. El ex ministro ya había intentado abandonar las funciones, pero su salida no había sido aceptada por el Poder Ejecutivo.

Otro de los movimientos adicionales clave fue la designación de Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, como el nuevo secretario de Justicia, en reemplazo de Sebastián Amerio. La decisión se tomó días antes del anuncio público y fue precedida por reuniones entre Mahiques y su antecesor para garantizar una transición alineada.

Una vez acordados los pormenores, el anuncio formal se realizó tras un encuentro entre Cúneo Libarona y el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos. En la foto oficial estuvieron presentes, además, la secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete.

Al asumir, Mahiques delineó los principales ejes de su futura gestión mediante un mensaje en la red X. “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, afirmó el nuevo titular de Justicia.

La foto con la que anunciaron la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia

De esta manera, sostuvo que “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Luego agregó: “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual. Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

En su primer mensaje público, también agradeció de manera especial a Karina Milei por su “apoyo permanente” y por la “dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”. El gesto fue interpretado como una señal de la sintonía entre ambos.

Desde el entorno del nuevo ministro explicaron que Mahiques será “los ojos y el cuerpo en toda la Justicia” para la secretaria general de la Presidencia y que, de ahora en adelante, responderá plenamente a sus directivas. Su arribo fue promovido, además, por el peso político de los primos Menem.