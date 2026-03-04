Mahiques se reúne con Adorni en Casa Rosada: asume mañana y comenzará la gestión revisando lo que se hizo hasta ahora

Maximiliano Luna

Pocas horas después de que se conociera su designación al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques llegó este miércoles por la tarde a la Casa Rosada para mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y hacer un repaso de lo que será su gestión.

El hasta ahora fiscal general de la ciudad de Buenos Aires arribó a la sede de Gobierno poco antes de las 15:30 y se dirigió inmediatamente a la oficina de la persona a la que le va a reportar a partir de ahora.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el presidente Javier Milei le tomará juramento a su nuevo funcionario este jueves, en un acto que se realizará en el Salón Blanco de Balcarce 50, para que pueda asumir antes del viaje qu tiene previsto hacer a los Estados Unidos.

Una vez que se cumpla con ese paso formal, e incluso desde ahora, el flamante miembro del Gabinete hará un repaso de todo lo que se hizo hasta el momento en la cartera y uno de los asuntos principales serán los pliegos de los jueces federales.

Si bien había trascendido tiempo atrás que ya estaban listos más de 150 nombres para cubrir las vacantes existentes en diferentes tribunales, personas allegadas al nevo ministro aseguraron a este medio que nunca se iniciaron los procedimientos para enviarlos al Senado.

“Están en el Ministerio, pero no están preparados. Entiendo que no hay un acto formal y no sabemos cuáles eran esos nombres, la verdad”, reveló un integrante de la nueva mesa judicial, que comenzará a responder directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Noticia en desarrollo...