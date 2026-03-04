Política

Mahiques se reúne con Adorni en Casa Rosada: asume mañana y comenzará la gestión revisando lo que se hizo hasta ahora

El designado ministro de Justicia llegó a Balcarce 50 para reunirse con Manuel Adorni. El jueves, el presidente Javier Milei le tomará juramento. Los pliegos de los jueces federales será una de las primeras cosas a analizar

Guardar
Maximiliano Luna
Maximiliano Luna

Pocas horas después de que se conociera su designación al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques llegó este miércoles por la tarde a la Casa Rosada para mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y hacer un repaso de lo que será su gestión.

El hasta ahora fiscal general de la ciudad de Buenos Aires arribó a la sede de Gobierno poco antes de las 15:30 y se dirigió inmediatamente a la oficina de la persona a la que le va a reportar a partir de ahora.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el presidente Javier Milei le tomará juramento a su nuevo funcionario este jueves, en un acto que se realizará en el Salón Blanco de Balcarce 50, para que pueda asumir antes del viaje qu tiene previsto hacer a los Estados Unidos.

Una vez que se cumpla con ese paso formal, e incluso desde ahora, el flamante miembro del Gabinete hará un repaso de todo lo que se hizo hasta el momento en la cartera y uno de los asuntos principales serán los pliegos de los jueces federales.

Si bien había trascendido tiempo atrás que ya estaban listos más de 150 nombres para cubrir las vacantes existentes en diferentes tribunales, personas allegadas al nevo ministro aseguraron a este medio que nunca se iniciaron los procedimientos para enviarlos al Senado.

“Están en el Ministerio, pero no están preparados. Entiendo que no hay un acto formal y no sabemos cuáles eran esos nombres, la verdad”, reveló un integrante de la nueva mesa judicial, que comenzará a responder directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

GobiernoJusticiaMinisterio de JusticiaJuan Bautista MahiquesManuel AdorniKarina MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Nahuel Gallo habla tras haber sido secuestrado por el régimen chavista: “El Rodeo 1 es un lugar de tortura”

El gendarme argentino dio su testimonio sobre lo que vivió durante 448 días en la cárcel en la que estuvo detenido de forma ilegal. “Mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte”, agregó.

Nahuel Gallo habla tras haber

Facundo Jones Huala seguirá detenido en una cárcel de máxima seguridad hasta junio

Este miércoles se realizó la audiencia en la que la Justicia Federal aceptó el pedido de fiscalía y prorrogó la preventiva del líder mapuche hasta el mes en el que cumplirá un año detenido

Facundo Jones Huala seguirá detenido

Gabriel Bornoroni defendió las críticas de Milei al kirchnerismo en la apertura de sesiones: “No es ninguna estrategia”

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados habló de las posibilidades de llegar a los dos tercios en el Senado

Gabriel Bornoroni defendió las críticas

La oposición logró fijar dos audiencias públicas y retrasa el debate de la Ley de Glaciares

Las jornadas tendrán lugar el 25 y 26 de marzo, bajo un sistema híbrido entre presencialidad y modalidad virtual. Esto retrasa hasta abril las posibilidades de que la ley vaya al recinto

La oposición logró fijar dos

Cambios en el Gobierno: Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona

El presidente Javier Milei lo anunció con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente. El apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, será el secretario de Justicia. El trasfondo de la decisión y cuáles serán los ejes de la nueva gestión

Cambios en el Gobierno: Juan
DEPORTES
De casi cambiar el destino

De casi cambiar el destino de la final de la Libertadores 2018 para Boca a firmar con un club de la Primera Nacional

La insólita defensa de Boris Becker tras el escandaloso caso de infidelidad con su primera esposa

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El día que el cuerpo dijo basta y el corazón respondió: a 15 años de las lágrimas de David Nalbandian en la Copa Davis

Lo que no se vio de la conferencia del Chacho Coudet como nuevo DT de River: la broma sobre el histórico 147 que llevó a un entrenamiento

TELESHOW
Daniela Ballester contó cómo sigue

Daniela Ballester contó cómo sigue tras sufrir un ACV: “Tranquila y contenta”

Lizy Tagliani se sinceró sobre su continuidad en La Peña de Morfi: “Estamos en la misma”

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba sufre un nuevo apagón

Cuba sufre un nuevo apagón masivo por la avería de su principal central eléctrica

Israel confirmó que soldados de las FDI operan en el sur del Líbano

Cuánto cuesta obtener el pasaporte de EEUU en marzo de 2026: estos son los costos para trámite y renovación

El Salvador suma una parada internacional de Oceanman a su calendario deportivo

Murió Einstein, el reconocido loro africano que podía cantar el feliz cumpleaños y usar más de 200 palabras