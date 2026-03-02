Política

Javier Milei se cruzó con el kirchnerismo por la causa AMIA: “Vení a explicarme qué pasó con Nisman”

Fue durante su discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, donde le lanzó varias críticas a la oposición que estaba presente en el recinto

“Vení a explicarme qué pasó con Nisman”, dijo el mandatario en su discurso frente al Congreso de la Nación

Durante su discurso en la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei criticó varias veces a dirigentes opositores que estaban en el recinto y, particularmente, con el kirchnerismo. En uno de los cruces, se refirió a la causa AMIA, cuestionó a la expresidenta Cristina Kirchner y recordó al fiscal Alberto Nisman.

“Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas, ¡dale!. Donde la corrupta, además, firmó un memorándum. Vení a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros!“, expresó el mandatario en su intervención

El cruce ocurrió cuando el jefe de Estado decía que el país enfrenta tiempos de cambio que “requieren un diagnóstico correcto, una brújula moral calibrada y el coraje para actuar”. “Sin moral, terminás haciendo causa común, con dictadura, sin pericia, y terminás yendo a contramano de la historia”, había dicho Milei segundos antes.

En la misma línea, señaló: “La era de la cooperación global y brújula moral ha terminado. Tenemos la energía, gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción a escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio. Tenemos la ubicación en el extremo sur del continente, con salida a 12 océanos y presencia en la Antártida”.

A lo largo de su discurso, Javier Milei le lanzó varias otras chicanas a la oposición. Les dijo: “Fascistas”, “manga de chorros” y “mentirosos”, entre otras cosas.

Cada vez que se refirió a Cristina Kirchner, sin nombrarla, fue lapidario: “Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Ya desde el inicio, y luego de que se escucharan los vitores ‘Presidente, Presidente’“, el primer mandatario tomó el micrófono con las dos manos, giró la cabeza y, mirando hacia su izquierda, le lanzó a la oposición: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

Después de los aplausos por esa chicana, Milei siguió leyendo los ítems de los logros de su gestión y hablaba de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, cuando volvió a mirar a la oposición y le dijo: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”.

Pero eso era sólo el principio de un discurso que tuvo varias dedicatorias sarcásticas del Presidente al kirchnerismo: “Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la Justicia por mentirosos, dale”.

Las claves del discurso de Milei

El Presidente inició su discurso pasadas las 21, en el que resaltó la relación con la administración norteamericana y precisó: “En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no al ALCA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”.

“El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía modernísima y la presencia creciente de actores que nos comparten nuestros valores en los controles contrarían una parte clave del trabajo personal. Argentina tiene que ser ese actor”, remarcó.

En ese sentido, Milei resaltó: “Enviaremos un paquete de meses para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia. Pero todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”.

Y completó: “Es lo que nos permitió renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, reventar nuestro comercio exterior e impulsar ahora la innovación estratégica más importante de nuestra historia. Es hora de hacer de esto una política de Estado. Tenemos que crear el siglo de las Américas. ‘MAGA’ de Alaska a Tierra del Fuego”.

Por otro lado, el mandatario cruzó a Cristina Kirchner y anticipó que “va a seguir presa por chorra”. Además, elogió a sus ministros y anticipó una cargada agenda legislativa para este año: “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.

