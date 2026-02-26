Alejandro Bongiovanni, diputado de La Libertad Avanza: “La Ley de Glaciares argentina es única en el mundo y necesita ser reformada”

Alejandro Bongiovanni afirmó que la Ley de Glaciares argentina es única en el mundo y requiere una reforma para equilibrar protección ambiental y desarrollo productivo

En una entrevista en Infobae en vivo, el diputado de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni sostuvo: “La Ley de Glaciares que tenemos hoy es completamente excepcional, no existe en ningún país del mundo”, al analizar el debate legislativo que atraviesa el Congreso. El legislador remarcó la necesidad de avanzar en un nuevo marco normativo que permita “armonizar la protección ambiental con el desarrollo productivo”.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Bongiovanni profundizó sobre el debate en torno a los recursos naturales, el federalismo y la orientación ideológica del bloque oficialista en Diputados.

Bongiovanni y el debate sobre la ley de glaciares: “Tenemos una norma anómala”

El diputado defendió su posición a favor de la reforma: “Sí, voy a acompañar, por supuesto. Hay mucho alarmismo en este tema”. Explicó que la ley original, impulsada por Miguel Bonasso, fue incluso vetada por Cristina Fernández de Kirchner y “no existe en ningún lugar del mundo una prohibición total sobre la actividad en zonas periglaciares”.

“Busquen, Perú, Canadá, Unión Europea, Suiza, Chile: nadie tiene una norma semejante. La excepcionalidad argentina es absoluta”, insistió. Para Bongiovanni, la propuesta oficialista busca “armonizar mejor dos bienes jurídicos: la tutela del medio ambiente, que le compete a la Nación, y la protección de los recursos naturales, que es de las provincias”.

Sostuvo: “Los recursos naturales son de las provincias, muchachos, son de las provincias. 124 y 41. Tenés que armonizar los dos. Lo que tenemos que hacer los diputados nacionales es establecer un piso mínimo de protección, no un máximo”. El legislador advirtió que el régimen actual “tiene un piso máximo, no se puede hacer nada” y consideró que la reforma “permite destrabar minería en zona periglaciar cuando no haya afectación hídrica relevante”.

El rol de las provincias y la discusión federal: “No nos podemos salir de esto”

Bongiovanni remarcó que, en caso de que haya intereses de más de una provincia, “la Nación tiene algo para decir, por supuesto”, pero ratificó que la titularidad de los recursos es provincial. “No nos podemos salir de esto, son de las provincias. A nivel nacional hay que establecer un mínimo de protección”, reiteró.

El diputado de La Libertad Avanza sostuvo que los recursos naturales pertenecen a las provincias y que debe establecerse un piso mínimo de protección desde la Nación (Infobae en Vivo)

Frente a las dudas planteadas sobre la confiabilidad de los controles y la incidencia de la explotación minera en otras jurisdicciones, respondió: “No es que si no aplicás la ley de glaciares a la zona periglaciar queda desguarecida. Sigue operando la ley general ambiental, que establece un presupuesto mínimo”.

Cuestionó además el rol de organizaciones ambientalistas: “Greenpeace no hace militancia ambiental, hace militancia económica. No proponen un modelo productivo alternativo, simplemente te dicen que no”. Y agregó: “¿Vos te imaginás lo que sería este país sin agroquímicos y sin la tecnología que tenemos en el campo, o sin Vaca Muerta? Eso es lo que dice el ambientalismo de Greenpeace”.

Reforma laboral, transición económica y demandas sociales

Consultado sobre el impacto social de las reformas y la transición hacia un modelo de economía más abierta, Bongiovanni reconoció que hay tensiones: “Hoy, Milei está tratando de pasar de búsqueda de rentas a búsqueda de ganancia, y eso es traumático”. Sostuvo que la contención social “se hace con la Seguridad Social, que no ha dejado de aumentar incluso por encima de la inflación”.

Al ser interrogado por el futuro del empleo en ciudades industriales y el destino de los trabajadores desplazados, fue directo: “Tenés muy pocas herramientas hoy, salvo que quieras usar malas herramientas que solo estiran el problema. Una es la reforma laboral que hicimos, otra es seguir fortaleciendo la asistencia social. No hay mucho más para hacer”.

Sobre la reforma laboral, aseguró: “Hicimos una reforma bastante mejor de lo que yo soñaba que íbamos a hacer”. Resaltó la eliminación de la ultraactividad de los convenios: “Antes, el sindicato se caía un convenio y seguía funcionando. Ahora, si no querés negociar con el sindicato, vas a negociar con la empresa”.

El legislador también mencionó la presión impositiva como factor pendiente de reforma: “Ingresos brutos es la matapymes. No tocamos ese tema, las provincias y los municipios están de brazos cruzados esperando”.

Sobre la educación pública y el financiamiento universitario, Bongiovanni opinó: “La universidad pública es cara, nos sale cara. Creo que podemos hacer más para que el gasto llegue, sea más eficiente”. Admitió: “No me tiraría en contra de la educación pública hoy, pero hay que auditar más”.

Al cierre de la entrevista, y tras ser consultado sobre la imagen del presidente Javier Milei en las encuestas, Bongiovanni relativizó la caída de la imagen y la consideró funcional al proceso de reformas: “La imagen de los presidentes es una moneda para tradear a favor de reformas. Cuando las reformas muestren resultados, se recuperará”.

