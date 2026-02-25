El Gobierno confronta con Quintela y pone a La Rioja como distrito prioritario en la disputa electoral 2027

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, durante una sesión en el Congreso (Maximiliano Luna)

A la par de la reunión que protagonizaba el Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, la primera de este 2026, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una polémica frase sobre el futuro del Gobierno Nacional al sostener que el peronismo debe “asumir una responsabilidad histórica” para evitar que el presidente Javier Milei llegue al 10 de diciembre de 2027. Al tomar conocimiento, en las filas libertarias recibieron con malestar las declaraciones, y si bien buscaron evitar confrontar públicamente, remarcaron que La Libertad Avanza se prepara para disputarle la provincia al referente del Partido Justicialista (PJ) en 2027.

“Aunque no nos importa, no nos parecen correctos los comentarios antidemocraticos”, expresó ante Infobae un importante funcionario. Sin embargo, la determinación del Ejecutivo fue eludir polarizar con el mandatario provincial, y más allá del irónico posteo en X del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no planean responder lo que consideran “una provocación”.

No es la primera vez que el riojano se despacha contra el libertario. En la previa a la segunda vuelta electoral del 22 de octubre de 2023, el peronista había planteado que si Javier Milei se imponía por sobre Sergio Massa dejaría la gobernación. “Este gobernador, si es que no le va bien, tiene que presentar la renuncia, porque no quiero tomar una sola decisión en contra de la gente”, aseveró en aquel entonces. En septiembre de 2025, repitió el accionar al subrayar que la administración libertaria “estaba acabada” a raíz de la derrota del sello violeta en los comicios bonaerenses de septiembre.

“Quintela no puede hablar. Es un desastre. Tiene la provincia pésimamente administrada. No tiene autoridad política y no mide las consecuencias de sus actos. Es un timbero”, arremetió con dureza otro alfil del ecosistema libertario. Es que el mandatario provincial integra la lista de los cinco opositores más cuestionados por el oficialismo, a los que dejaron afuera de la ronda de reuniones que encabezaron Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de las negociaciones por la reforma laboral.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en Casa Rosada

El peronista visitó Casa Rosada en una oportunidad, en julio de 2024, cuando el entonces tandem del interior compuesto por Guillermo Francos y Lisandro Catalán lo recibió en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior para la firma del convencio de traspaso de obras públicas a la provincia. Algunos meses después, el dirigente peronista Jorge Yoma, apoderado del gobernador, repitió la visita en el marco de la interna abierta con la titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, para disputar la conducción del sello. Tras el recambio en el Ejecutivo, no hubo nuevos contactos entre los gobiernos.

En algunos despachos de Balcarce 50, detectan que Quintela intenta polarizar con el Ejecutivo para garantizar “su subsistencia política”, y anticipan que La Libertad Avanza trabaja para presentar candidato a gobernador en 2027. “Estará en los riojanos si dan lugar a lo nuevo o se quedan con los mismos de siempre”, argumentaron desde el campamiento violeta.

Aún con tiempo de sobra, entre las opciones cobra especial relevancia la postulación del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien intentó disputar la provincia en 2021. Hijo de Eduardo Menem, senador nacional por más de 20 años, y sobrino de Carlos Saúl, que lideró dos veces La Rioja y presidió la Nación durante 10 años, el legislador no descarta volver a anotar su nombre en la disputa electoral.

Como contó este medio, la determinación del armado rumbo a los comicios provinciales será la de acompañar los deseos reeleccionistas de los gobernadores aliados y disputar los territorios de los opositores. La Rioja figura segunda detrás de Buenos Aires en el ranking de prioridades de los libertarios. “Quintela es un animal. Es triste lo que pasa en la provincia: el recambio no existe. Lo que dijo hoy fue una expresión de deseo”, sintetizó un funcionario a Infobae.

La vicepresidenta Victoria Villarruel junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

Asimismo, la provincia cuyana es otro de los destinos que las autoridades de La Libertad Avanza aspiran a que el mandatario visite con el Tour de la Gratitud. Hace algunas semanas, fue la vicepresidenta Victoria Villarruel la que se mostró junto a Quintela en la Fiesta Nacional de la Chaya, a la que estaba invitado el mandatario. “Victoria solo quiere fama. No aprendió nada”, se despachó un integrante de la mesa chica. “Es consecuente: es peronista, con ansias de poder y antiliberal”, la definió otro integrante miembro del reducido círculo.

Otro de los que se expidió públicamente fue el secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien cuestionó desde su cuenta de X las palabras del riojano al que tildó de golpista. “Un gobernador peronista llamando a derrocar a Milei. Nadie se indigna. Nadie se escandaliza. A nadie le llama la atención. Total normalidad...”, planteó. Hasta entonces el mandatario no hizo alusión al tema en redes como estila hacer cada vez que intenta responder los cuestionamientos externos.

Pese a la determinación de no confrontar, en el oficialismo llevan la cuenta de cada una de las arremetidas de “El Gitano” cuyo accionar identifican como el de “una fuerza choque en una asamblea universitaria”. “Esto lo hace porque su administración depende de los subsidios estatales. Es una bestia. Como este Gobierno solo gira lo que corresponde y no él no está dispuesto a acomodar el gasto patalea”, resumieron a Infobae.