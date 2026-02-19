Tensión y cortes en Panamericana, Puente Pueyrredón y Autopista Buenos Aires-La Plata

La Policía contiene el avance de los manifestantes con sus escudos (Jaime Olivos)

Esta mañana se registraron una serie de disturbios en la zona del Puente Pueyrredón cuando la Policía se enfrentó con un grupo de personas que avanzaban por avenida Mitre y fueron reprimidas con gas pimienta.

Además, la Autopista Buenos Aires-La Plata se encuentra cortada por la presencia de una columna de manifestantes. Por otro lado, luego de dos horas de tensión, un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales quisieron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, de la Panamericana, y personal de Gendarmería se interpuso en el camino.

Cara a cara los manifestantes con la Policía Federal Argentina (Jaime Olivos)

Luego de negociar con las autoridades, se liberó la traza en la zona norte de AMBA. Al comienzo hubo un un carril habilitado para el tránsito en sentido a Capital Federal, mientras continuaban las protestas en otra parte de la autovía. Los manifestantes descendieron de la autopista para volver a la sede de FATE.

La medida estaba dispuesta para alrededor de las 8 de la mañana cuando varias columnas de trabajadores y gremialistas marcharon a paso veloz por la calle Uruguay hacia la autovía para intentar cortar el ramal completo.

Gremialistas conversan con Gendarmería en el intento de corte de la Panamericana

Al momento de llegar a la Panamericana, un cordón de Gendarmería Nacional estaba apostado en uno de los accesos con la intención de que los manifestantes no corten la circulación de forma total. “Hay una resolución ministerial que dice que no pueden cortar, tienen que dejar habilitado, tienen que dejar liberada la traza”, indicó un gendarme a las personas que se concentran allí. “La situación está explosiva, no está para que anden montando provocaciones de esa manera”, le contestó uno de los gremialistas.

“Estamos reclamando porque está cerrada la FATE, es una violación a los derechos incluso constitucionales. Estamos haciendo valer el derecho a la protesta, porque imagínate que 900 familias en la calle sin el pan para sus hijos, un día donde se está votando justamente leyes que son totalmente anticonstitucionales”, se quejó una de los manifestantes.

Por otro lado, uno de los trabajadores de la empresas se quejó cara a cara con el jefe del operativo. “Somos de FATE, estamos siendo atacados. Nos cerraron la fábrica. Tengo un hijo con discapacidad. Nos quedamos en la calle y vamos a tener que comer de la basura. No podemos soportar este atropello”, expresó con vehemencia.

Y agregó: “Nos echan con un papelito en la puerta. Nada, los mandaron los correos de un día para otro. A las 6 de la mañana empezaron los avisos. No podemos resistir así esta situación. Nos negamos a comer de la basura. Por eso tenemos que estar acá todos los trabajadores en un paro activo para voltear esta reforma esclavista, como ya lo está demostrando los que lo están haciendo en FATE”, sumó en plena tensión.