Oscar Zago: “Estoy conforme con que revean las licencias médicas”

El diputado nacional Oscar Zago destacó el consenso alcanzado en el Congreso tras el reclamo conjunto de los bloques aliados en Diputados

En Infobae en vivo, el diputado nacional Oscar Zago valoró la rectificación oficial respecto al proyecto de reforma laboral: “Estoy conforme con que revean las licencias médicas”. La declaración llegó después de que el Gobierno resolviera retirar el artículo más discutido, tras un reclamo conjunto de los bloques aliados en la Cámara de Diputados.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Zago remarcó la importancia de haber sido escuchados: “Esto lo veníamos diciendo. Esperemos que mañana tomen en cuenta lo que venimos planteando”.

El legislador contó que mantuvo comunicación con el presidente del bloque oficialista y mencionó el respaldo público de otros diputados: “Hicimos un tuit temprano junto a Cristian Ritondo y Álvaro González para expresar nuestra postura; después de las declaraciones de la senadora miembro informante, ya no había más nada que debatir”.

Oscar Zago y la necesidad de transparencia en el debate legislativo

Zago subrayó la relevancia de discutir temas laborales con tiempo y claridad: “Una ley tan importante no la podés tratar en cuarenta y ocho horas. Se tiene que discutir. Nadie se hizo cargo de este proyecto. Todo el mundo político, incluso el oficialismo, sabe que hay grandes discusiones”. El diputado hizo referencia al tratamiento del texto y a la importancia de lograr consensos amplios para evitar errores en la legislación.

En relación al origen del artículo, Zago prefirió no personalizar, pero señaló: “Hay responsabilidades que deben ser asumidas por quienes impulsan estas iniciativas”. Destacó la importancia de identificar los puntos conflictivos y corregirlos en el trabajo parlamentario.

Oscar Zago celebró en Infobae al Regreso la decisión del Gobierno de retirar el polémico artículo sobre licencias médicas de la reforma laboral (Infobae en Vivo)

El MID y los próximos debates sobre la reforma: billeteras virtuales y libertad de elección

Durante la charla, Zago anticipó el posicionamiento del MID ante otros puntos sensibles de la reforma: “Vamos a firmar en disidencia con el tema de billeteras virtuales. Hay billeteras virtuales que tienen más clientes que un banco y cumplen con más requisitos. Queremos que cada trabajador pueda elegir dónde cobrar su sueldo”. Enfatizó el valor de la libertad individual en la administración de los ingresos y la necesidad de una regulación que contemple la realidad tecnológica del sector financiero.

El diputado planteó además la importancia de continuar el diálogo con el oficialismo y los bloques aliados: “Lo queremos discutir de la misma manera que discutimos el artículo cuarenta y cuatro. Si hay algo para corregir, debe hacerse con responsabilidad”.

Los tiempos legislativos y el clima político según Zago

Consultado por el apuro en la tramitación parlamentaria, Zago opinó: “No hay inconveniente en que la ley se trate después del primero de marzo. Lo importante es que se logre la mejor versión posible, con la oposición colaborando y buscando acuerdos”. Valoró la posibilidad de que el presidente cuente con un proyecto sólido, más allá de los plazos: “La gente entiende cuando se trabaja seriamente para lograr consensos”.

Sobre la dinámica del debate, Zago sostuvo: “Lo fundamental es que los cambios se hagan en base al diálogo y al entendimiento de todos los sectores. Una reforma de esta magnitud requiere tiempo y responsabilidad”.

