Política

Quiénes son los 15 prófugos buscados por los disturbios durante la marcha en el Congreso por la reforma laboral

De los 17 identificados por el Ministerio de Seguridad Nacional, solo dos fueron detenidos. El listado

Identificaron a los manifestantes violentos
Identificaron a los manifestantes violentos de la marcha contra la reforma laboral y piden su detención

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional identificó a 17 personas señaladas por su participación en los disturbios ocurridos durante la protesta por la reforma laboral frente al Congreso de la Nación. Son buscados por actos de “violencia extrema”, según definió la propia ministra Alejandra Monteoliva cuando se refirió a los hechos. De esa lista, por ahora hay sólo dos detenidos.

La identificación de los manifestantes fue resultado de un trabajo entre las fuerzas federales y la Justicia. Se utilizó imágenes de seguridad, registros de los medios y material de redes sociales.

Según supo Infobae, la mayoría de los implicados son vecinos de la provincia de Buenos Aires, mientras que unos pocos son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del norte del país.

Jorge Ismael González
Jorge Ismael González

Los dos detenidos fueron encontrados por la Policía de la Ciudad en CABA: el primer arresto tuvo lugar en Luis María Campos al 1300, en el barrio porteño de Palermo. El procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B detectó a un hombre durmiendo en el interior de un cajero automático. Al identificarlo, el sospechoso adoptó una actitud agresiva hacia los efectivos, que procedieron a su detención.

El individuo no portaba documentación, por lo que la fiscalía actuante autorizó la intervención del Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica para avanzar con su identificación por medios biométricos. Mediante el sistema Face Expert, las imágenes capturadas del rostro del detenido fueron comparadas con la base de datos oficial. El resultado arrojó una coincidencia positiva con un hombre identificado como Néstor Gabriel Barrera, argentino de 31 años, quien registra antecedentes por robo.

Natanael Benjamín Aguirre
Natanael Benjamín Aguirre

Luego, durante la tarde, la fuerza de seguridad porteña detuvo a otro de los manifestantes que participaron en los incidentes y ataques con bombas Molotov frente al Congreso el pasado miércoles.

Fuentes policiales le indicaron a Infobae que se trata de Matías Enzo Roldán, alias “Tucumano”, uno de los identificados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien posee varios antecedentes por delitos contra la propiedad.

La detención fue realizada por personal de la comisaría vecinal 1B en Montevideo al 300, al reconocerlo por ser asiduo en la zona. Fue clave, según se observa en las imágenes, un tatuaje que el delincuente presenta en su brazo izquierdo. Gonzalo Rua, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, avaló la detención de Roldán.

Carlos Nicolás Kipper
Carlos Nicolás Kipper

Según datos oficiales, los identificados que continúan prófugos son: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan.

También figuran Denis Alejandro Figueredo, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.

Lucas Horacio Cabrera
Lucas Horacio Cabrera

Parte de los identificados, según las autoridades, tiene antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque no todos presentan el mismo perfil.

Claudio Marcelo Figueroa
Claudio Marcelo Figueroa

En diálogo con la prensa este viernes, Monteoliva sostuvo que la intención de quienes participaron de los incidentes “no era solo agredir a la policía, sino desestabilizar las instituciones”, aludiendo al uso de bombas molotov, martillos y bulones.

Néstor Alejandro Flores
Néstor Alejandro Flores

“Gente que llevaba en su mochila bidones de nafta, bombas molotov, bulones para tirar con gomeras, palos convertidos en lanzapalos”, enumeró la ministra.

La ministra también señaló la existencia de grupos organizados, entre ellos barrabravas y sectores de izquierda combativa, que participaron en los incidentes.

Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con organizaciones y financiamiento, así como la relación entre los detenidos y hechos delictivos anteriores.

Nahuel Ezequiel Britos
Nahuel Ezequiel Britos

En cuanto a la judicialización, la Unidad de Flagrancia Este de CABA, a cargo de la fiscal Mergulliani, interviene en la causa y ya recibió los primeros informes de identificación.

Patricio Henrán Castellán
Patricio Henrán Castellán

El ministerio anticipó que presentará una denuncia por terrorismo, considerando el uso de artefactos explosivos y la intención de generar caos.

