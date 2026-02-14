El Gobierno trabaja en los detalles del acuerdo comercial con EEUU pero se dificulta su tratamiento en sesiones extraordinarias

El tratado fue firmado por el canciller, Pablo Quirno (Fuente)

En otra sesión maratónica, el Gobierno logró aprobar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea en Diputados y ahora se prepara para tratar el que la Argentina firmó con los Estados Unidos, el cual resulta más complejo y no se llegaría a debatir durante estas sesiones extraordinarias.

A la complejidad que supone terminar de preparar los detalles del proyecto que se enviará al Congreso se suma el hecho de que, paralelamente, también se tienen que modificar varias leyes actuales para poder cumplir con lo pactado.

El jueves pasado, mientras en el Senado se estaba discutiendo la reforma laboral, en la Casa Rosada, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, estaba trabajando intensamente con su equipo en el texto del tratado.

El objetivo de la administración del presidente Javier Milei es -al menos- comenzar el proceso legislativo durante febrero, a pesar de que el oficialismo ya tiene varias medidas para aprobar en carpeta.

Ibarzábal Murphy estaba trabajando en los detalles del acuerdo

Así lo había anticipado durante una conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien precisó que se estaban “terminando de analizar” todas las opciones, porque todavía están en el periodo “de traducciones y de determinados tecnicismos, que exige un acuerdo de estas características”.

“Si los tiempos acompañan será enviado a extraordinarias, si no, será seguramente de los primeros proyectos que enviaremos a partir del primero de marzo”, remarcó el funcionario a principios de este mes.

En la Cámara de Diputados, que es la que trató el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, consideran que, una vez que esté lista, la iniciativa debería entrar también por este mismo recinto.

No obstante, después de haber aprobado ese otro tratado, y también el Régimen Penal Juvenil, los diputados tienen en carpeta debatir la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado.

Con este escenario en cuenta, varios referentes del bloque libertario consideran que el convenio comercial con los Estados Unidos debería esperar hasta las sesiones ordinarias.

Manuel Adorni, Karina Milei, Lule Menem y Diego Santilli

“Además, se tienen que cambiar varias normas paralelamente para poder cumplir con lo que prometió la Argentina. Algunas medidas podrían salir por Decreto, pero otras van a tener que pasar por el Congreso”, reconoció a Infobae una persona que trabaja en el tema.

Uno de los puntos más complejos es que, para que puedan entrar en vigencia los beneficios arancelarios, las autoridades norteamericanas exijen que el país adhiera a un conjunto de convenios internacionales, como el Tratado de Cooperación en materia de Patente (PCT, por sus siglas en inglés).

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló en las redes sociales que la incorporación a ese régimen ya tiene media sanción por parte de Diputados desde hace 29 años.

“Es decir que ocho Gobiernos le hicieron el juego a los lobbies y se hicieron los ‘dolobus’. La aprobación del PCT va a implicar un antes y después para la ciencia en Argentina. Mucho bla bla con la comunidad científica del kirchnerismo, pero, mamita, le prohibían a los científicos patentar sus invenciones en el país", cuestionó.

En un hilo que publicó en su cuenta de X, el funcionario remarcó que también se pide “normalizar la situación con los tratados de Bruselas sobre señales por Satélite; de Budapest sobre depósito de microorganismos; acta de Ginebra sobre dibujos y modelos industriales; protocolo de Madrid de registro internacional de marcas; tratado sobre derecho de patentes; de Singapur sobre derechos de marcas y el Convenio UPOV 91″.

Todas estas cuestiones deberían ser discutidas en el ámbito parlamentario, lo que demoraría la aplicación del acuerdo comercial, independientemente de si es aprobado o no en un proyecto aparte.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado analiza las normas que se tienen que modificar para cumplir con lo pactado

Solo después de cumplir con todas estas etapas legislativas, el Poder Ejecutivo quedará en condiciones de ratificar el instrumento y completar los pasos internacionales correspondientes, como el intercambio de notificaciones o el depósito formal, según establezca el propio tratado.

Además de exenciones arancelarias y beneficios fiscales mutuos, el gobierno norteamericano anunció que se van a ampliar las posibilidades de acceso a créditos y esquemas de financiamiento otorgados por organismos estatales para las empresas argentinas.

Tal como precisó este medio, ya hay al menos dos compañías locales con procesos avanzados, que atraviesan instancias de due diligence y reciben visitas de representantes de los organismos estadounidenses en el país. De acuerdo con fuentes la tanto de las negociaciones, una de las firmas pertenece al sector agrícola, mientras que la otra está vinculada a la producción industrial.

En tanto, la semana próxima Milei tiene previsto viajar Washington para participar de la primera cumbre del Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo que creó el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar los principales conflictos globales.