Cómo votaron cada uno de los diputados el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

En una votación que marcó el pulso del escenario político actual, la Cámara de Diputados ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La sesión extraordinaria, celebrada este jueves, se desarrolló bajo una fuerte expectativa tanto desde el oficialismo como en los bloques opositores, reflejando las tensiones y alineamientos que atraviesan al Congreso en medio de un clima de negociaciones intensas.
El acuerdo fue aprobado con el voto afirmativo de 203 legisladores, frente a 42 votos negativos y cuatro abstenciones. Siete diputados no participaron en la sesión. La decisión se tomó sobre un total de 257 miembros, lo que implicó una mayoría contundente para la validación parlamentaria del tratado. Esta definición, que contó con el apoyo parcial del peronismo, pone de manifiesto la compleja trama de consensos y disidencias internas dentro de los principales bloques políticos.
La conducción de la sesión estuvo a cargo del presidente de la Cámara, Martín Menem, quien anunció el resultado definitivo en horas de la noche. La ratificación del acuerdo representa un capítulo clave en la estrategia comercial argentina y sudamericana, con implicancias directas sobre sectores productivos, exportadores y el posicionamiento internacional del país.
Quiénes votaron a favor
El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea recibió el aval de 203 diputados nacionales en una definición que cruzó bloques y expuso acuerdos inesperados entre el oficialismo y la oposición.
Votaron en contra
Un total de 42 diputados emitieron voto negativo al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La mayoría de los rechazos provinieron de bancas del bloque Unión por la Patria, con participación también del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.
Se abstuvieron
