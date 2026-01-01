El Gobierno acelera con las reformas en el inicio de 2026: las opciones de cara a las próximas sesiones extraordinarias

Patricia Bullrich con el bloque de senadores de LLA (Mario Mosca / Comunicación Senado)

El presidente Javier Milei cerró el 2025 con importantes victorias legislativas y, con el objetivo de acelerar con las reformas que todavía tiene pendiente, planea precipitar las negociaciones, al punto de que un sector analiza adelantar la convocatoria a sesiones extraordinarias para fines de enero.

Aunque todavía es solo una idea incipiente, fuentes parlamentarias anticiparon a Infobae que en la primera quincena de este mes se estudiarán las opciones y se tomará una decisión al respecto.

“Hasta el 15 de enero no va a haber novedades, ahí veremos qué se hace finalmente“, señaló a este medio una fuente al tanto de las conversaciones.

Luego de que el Congreso aprobara el Presupuesto y la Inocencia fiscal, ahora el Gobierno buscará sancionar la reforma laboral; los cambios en la ley de glaciares; el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal.

(Jaime Olivos)

La última versión era que las primeras dos de estas iniciativas se traten en el Senado el lunes 2 de febrero, pero hay un sector del oficialismo que impulsa el 26 de enero como fecha de votación.

Esto, de todas formas, dependerá de cómo avancen las negociaciones con la oposición para conseguir los votos necesarios como para aprobar ambas medidas.

En este sentido, el ministro del Interior, Diego Santilli, comenzará este viernes a planificar su nueva gira por el país para reunirse con gobernadores.

“El ‘Colo’ se queda en enero y se va a juntar con los mandatarios provinciales, como hizo a lo largo de diciembre, para alcanzar los votos para sacar la aprobación de la reforma laboral”, explicó una fuente cercana al funcionario.

En su primera recorrida, Santilli visitó a Rogelio Frigerio, en Entre Ríos; Alfredo Cornejo, en Mendoza; Carlos Sadir, en Jujuy; Rolando Figueroa, en Neuquén; Gerardo Zamora, en Santiago del Estero; Hugo Passalacqua, en Misiones, y Gustavo Valdés, en Corrientes.

La propia jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, anticipó durante una entrevista con este medio que “del 16 al 26 va a haber un grupo de asesores que van a estar viendo todos los temas“ y, a partir de esa fecha, se va “a trabajar directamente con los dos proyectos”.

“Se habló de la posibilidad de arrancar la última semana de enero, pero más para una cuestión de organización, no de extraordinarias”, explicó uno de los integrantes de la bancada.

Según pudo saber este medio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, uno de los principales funcionarios al frente de las negociaciones parlamentarias, se quedará también en Buenos Aires en esta primera quincena del mes, aunque trabajará desde su casa.

Por esta razón, se espera que haya poca actividad durante este periodo y que las únicas novedades sean los encuentros de Santilli con los gobernadores.

Uno de los desafíos del “Colo” será recomponer el vínculo con el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien recientemente volvió a marcar sus diferencias con la gestión libertaria.

El dirigente radical es uno de los pocos con los que no se vio el ministro del Interior el año pasado, más allá de los opositores duros.

En los últimos días, Pullaro reclamó nuevamente por las deudas de la Nación con las cajas previsionales no transferidas y por fondos para reactivar la obra pública.

Además, durante una entrevista con Cadena 3, de Rosario, criticó a la Casa Rosada por pretender que Santa Fe ingrese lo antes posible los 800 millones de dólares que logró colocar en el mercado en los últimos meses.

“Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar. Ayer estaba $1480 y cuando adquirimos los dólares estaba $1400. Esa diferencia las hubiéramos perdido. Si habría algún instrumento financiero que nos asegurara que si el dólar aumenta, Santa Fe estaría cubierta, los traemos desde luego”, remarcó.

En el entorno del gobernador precisaron que todavía no hay en agenda una reunión con Santilli, pero remarcaron que si decide visitar la provincia, “será muy bienvenido”.

La posibilidad de apremiar los tiempos responde a la voluntad expresa de la administración libertaria de lograr -cuanto antes- la aprobación de la Reforma Laboral.

De hecho, ya se había anticipado la chance de que las sesiones extraordinarias se convocaran para enero:“Podría ser antes del 2 de febrero. Todavía está en definición, pero hay que tratar la Reforma Laboral”, había planteado ante este medio un integrante de la mesa política que discute la estrategia legislativa.