A Edgardo Kueider le rescindieron de manera anticipada el alquiler y tuvo que mudarse de Asunción a Luque

A principios de diciembre, el abogado del ex senador Edgardo Kueider y de su pareja, Iara Guinsel, comunicó a la Justicia que a sus defendidos les habían rescindido el alquiler. Desde enero de este año, ambos residían en un dúplex en el Barrio San Vicente, un emplazamiento de Asunción donde la renta promedio está entre los 800 y los 1000 dólares.

El letrado Marcelo Bogado informó además que para cumplir con el arresto domiciliario, tanto Kueider como Guinsel propusieron un inmueble en la ciudad de Luque. La localidad está a 11 km al este de Asunción. Durante la Guerra de la Triple Alianza, fue la capital del Paraguay.

Bogado hizo el pedido ante el juez Humberto Otazú, del Tribunal Especializado en Delitos Económicos. El magistrado, tras revisar la documentación presentada y contar con la anuencia de Fiscalía, dio el visto bueno, según publicó el sitio PDSDigital de Paraguay. Otazú es quien tramitó la causa por contrabando en grado de tentativa. Por este proceso, tanto el ex legislador como su pareja irán a juicio el próximo lunes 20 de abril.

En esas audiencias se los juzgará por haber intentado ingresar a Ciudad del Este con USD 200 mil sin declarar. Fueron capturados durante los primeros minutos del martes 4 de diciembre de 2024 en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Circulaban en una Chevrolet Trailblazer negra 4x4.

Además, ambos enfrentan otro juicio. Es por la extradición a Argentina. El pedido lo formuló la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada los investiga por lavado de dinero y otros delitos.

¿Cuál será la nueva residencia del ex senador?

Kueider y Guinsel quedaron alojados en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

En esa intersección, uno de los únicos lugares que puede oficiar de residencia temporal es el edificio 3 de la serie Insignia. La línea fue desarrollada por Inversiones Urbanas SA (Invursa).

Kueider y Guinsel en un tribunal de Paraguay

Se trata de dos torres de siete niveles con 52 unidades en total. Comenzaron a ser construidas en 2019 y se entregaron en 2021. Los departamentos de dos dormitorios son de 60 mt2 y su valor mensual de alquiler ronda los USD 700. También hay de 3 habitaciones con 70 mt2 de superficie. Todos cuentan con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y zona de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24hs.

Tanto el edificio donde quedaron alojados Kueider y Guinsel como los dos que los antecedieron se vendieron en su totalidad. Se liquidaron a los 6 meses de salir al mercado. El éxito llevó a Invursa a incrementar la oferta. Pronto pusieron en marcha los proyectos Insignia Fly, Insignia Soho, Insignia Cuatro e Insignia Club, inaugurado en abril de este año.

¿Dónde se alojó antes Kueider?

El ex senador y su pareja tuvieron como primera residencia de su arresto domiciliario un departamento de lujo en el centro de Asunción. Luego debieron trasladarse a un dúplex en el Barrio San Vicente.

El primer destino fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

El 9 de enero de 2025, Tierra Alta les comunicó la determinación de rescindir de manera anticipada el contrato de alquiler suscripto el 6 de diciembre. Cinco días después, Bogado y el codefensor Carlos Girett notificaron que habían conseguido un nuevo lugar. Estaba ubicado en calle 18 de Julio casi Av. Bogado. El sitio está localizado en el Barrio San Vicente de Asunción. En el lugar se emplazó una guardia proveída por la Comisaría 14°.