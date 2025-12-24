Tras los reclamos de Villarruel, el Gobierno trabaja en la reasignación de partidas para darle fondos al Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel conversa con el mandatario Javier Milei (REUTERS/Matias Baglietto)

La relación entre el Poder Ejecutivo y Victoria Villarruel empeora día a día. Y este fin de año, la vicepresidenta rompió su habitual silencio y reclamó por la nulidad en los fondos proyectados para Bienes de Uso en el Presupuesto 2026, de los que depende el funcionamiento de la Cámara de Senadores. “Estamos entrando en rojo. No pasó nunca que haya un cero en un inciso”, cuestionó Villarruel en declaraciones públicas, por primera vez ante los acreditados de Congreso.

Algunos metros más lejos, en Casa Rosada sus quejas fueron respondidas con burlas, pero también con la garantía de que se redireccionarán partidas para que el Senado pueda funcionar correctamente.

Lo llamativo en la previsión para el año próximo diseñada por el Ministerio de Economía no fue sólo el ítem 0 en concepto de Bienes de Uso, sino la notoria diferencia con Diputados (liderado por Martín Menem), que lo tiene reconocido con $4.334 millones de pesos, según lo expuesto en un informe que circula entre los bloques del Congreso. “Diputados sí lo tiene reconocido”, subrayó la titular del Senado.

Un importante funcionario admitió ante Infobae que se trató de “un error” en el diseño de la hoja de previsión para el año entrante y anticipó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reordenará partidas para subsanar la falta de proyección en un concepto clave. En el Senado descreen de la argumentación esgrimida y lo leen en clave política.

Comparativa entre la proyección del Presupuesto 2026 entre las Cámaras de Diputados y Senadores

Los Bienes de Uso son las erogaciones destinadas a la adquisición, construcción o mejora de activos físicos que en este caso el Estado prevé para la Cámara de Senadores que incluye la inversión en infraestructura y equipamiento duradero.

Más allá de la composición de ambas cámaras, el Presupuesto proyectado para 2026 registra una clara diferencia de $33.628 millones a favor de Diputados, aunque la particularidad no está en los totales sino en cómo se distribuyen los recursos.

“Fue un error, pero ella se agarra de eso y quiere más plata. Administra mal y se aprovecha. Gasta más plata en pasajes que los diputados, entre otros puntos”, responden desde una de las oficinas de Balcarce 50.

Otra voz legislativa se expresó en sintonía y remarcó que Diputados registra menor gasto en materia de viajes y viáticos en la comparativa y que la reasignación presupuestaria del 2025 para ambas cámaras fue mayor para la Alta. “Fue un error, no fue de mala fe. Eso se va a reasignar en enero, ya se está trabajando. Hace alarde de que el Senado está ordenado y la realidad es que en pasajes gastan casi el doble de Diputados”, se escudaron ante Infobae, y agregaron: “La readecuación de este año para el Senado fue casi del 20% y para diputados del 14%. Es mentira que le dan más plata a Menem como repite”.

Pese a las críticas, como contó este medio, el Senado notificó durante finales de noviembre que en los últimos dos años, por orden de Villarruel, redujo un 20% la cantidad de empleados de planta permanente y temporaria y lanzó un plan de retiros voluntarios para recortar 200 puestos de la plantilla de casi 4.000 personas.

La Cámara de Senadores le toma juramento a los nuevos senadores (Presidencia)

La Vicepresidenta se jacta de respetar el mandato de achicamiento del Estado e incluso asegura que habría alertado -sin éxito- de la falla en la planificación a través de algunos senadores del oficialismo que se habrían comprometido a trasladar la observación. “Hemos sido muy cuidadosos con el gasto”, destacó.

A raíz de la falta de diálogo directo entre la Cámara Alta y el Ejecutivo, el mandatario libertario optó por postular a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que encabezara la lista de La Libertad Avanza en el Senado, quien luego del abultado triunfo el pasado 26 de octubre, oficia de puente entre ambos poderes. “Ahí está Patricia Bullrich y el bloque de La Libertad Avanza a cargo de esta cuestión. Nosotros se lo avisamos. Supongo que se les debe haber pasado”, remarcó la Vicepresidenta.

Desde el entorno de la flamante legisladora violeta aseguraron que trasladó el estado de situación al corazón de la administración libertaria y que están trabajando en la solución. “Lo vamos a arreglar”, prometieron a sabiendas de que habrá un reajuste de partidas mediante una decisión administrativa para dotar de fondos al Senado.

Lo cierto es que para no modificar el proyecto el viernes, cuando se trate en sesión, y cumplir con las voluntades del Presidente de evitar el retorno a Diputados, no habrá enmienda, por lo que el accionar quedará sujeto a la redirección de partidas a cargo de Adorni, cuyo vínculo con Villarruel tuvo un pico de tensión durante la jura de senadores.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli

Junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el funcionario alertó el pasado 28 de noviembre que la conducción del Senado no se les quería permitir la entrada a la ceremonia en la que asumían 23 senadores nacionales por lo que debió intervenir la entonces ministra de Seguridad. Tras el episodio que adquirió rápida visibilidad mediática, en Casa Rosada remarcaban que el accionar dependía del ministro coordinador: “Game Over”, bromeaban a sabiendas de que la solución parece estar encaminada.