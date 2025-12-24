Jorge Macri volvió a reclamar la deuda de Nación por la Coparticipación y no descartó volver a la Corte: “Es el costo de tres líneas de subte y me sobra”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó hoy que la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires supera los cinco mil millones de dólares, una cifra que equiparó al costo de construir tres líneas de subte. En este sentido, destacó que persiste el diálogo con el gobierno nacional, aunque no descarta recurrir nuevamente a la Corte Suprema si no se alcanza una solución para los pagos pendientes.

“La ciudad tiene derecho a esos recursos, no hay ninguna duda, lo ha dicho hasta la Corte Suprema, y hay una cautelar que indica que hay que empezar a pagar”, sostuvo Macri al trazar el estado de situación de la disputa por los fondos retenidos. Recordó que en el pasado se firmó un acta de acuerdo con el gobierno nacional, aceptando incluso una modalidad de pago alternativa propuesta por la Nación. “De junio a mayo de este año, se cumplió bien, en mayo volvieron parte de los atrasos. Trabajamos y hablamos entre nosotros con Caputo. ¿Encontramos una solución? Todavía no. Es necesario encontrarla, no hay ninguna duda, porque es plata de los porteños”, enfatizó.

Actualmente, la ciudad mantiene conversaciones dos o tres veces por semana con funcionarios nacionales, según precisó el mandatario, con el interés de alcanzar un acuerdo fuera del ámbito judicial. “La voluntad debo decir que está”, sostuvo, aunque agregó: “Como pasa siempre, los recursos para el Gobierno nacional son escasos”.

Por otro lado, Macri cuantificó la deuda que dejó la presidencia de Alberto Fernández en más de cinco mil millones de dólares: “Tres líneas de subte y me sobra”, graficó. Además, especificó que desde agosto a la fecha, la deuda sumó unos cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos, equivalentes a unos trescientos millones de dólares adicionales: “Que también es mucho, porque trescientos es, por ejemplo, casi la obra, o sea, los túneles del subte lo pagamos con eso, o son, eh, veintipico de resonadores o tomógrafos para, para hospitales”.

El expresidente Alberto Fernández

Macri remarcó que la Ciudad “le da servicio a seis millones de personas todos los días”, entre aquellos que residen como a quienes trabajan o consumen en Buenos Aires. Y argumentó que estos fondos son recursos de los porteños y de quienes utilizan la infraestructura y los servicios instalados en la ciudad.

Frente a la posibilidad de una nueva avanzada judicial, el jefe de Gobierno reconoció: “No lo voy a descartar, pero voy a tratar de no tener que volver a la Corte, donde ya estamos. Hay una discusión que tiene estatus de Corte”. Sin embargo, admitió que aún busca un acuerdo en buenos términos. “Yo creo que nosotros tenemos que lograr con el presidente, con su equipo, un acuerdo que nos permita evitar eso. Un acuerdo razonable, porque entendemos el camino y el esfuerzo que hace el Gobierno nacional y la gente para que al Gobierno nacional le cierren los números, podemos acompañar un poquito. Lo que no podemos hacer es renunciar a los derechos”, planteó.

En esta línea, consideró posible aceptar formas de pago alternativas o bienes que resulten de interés para la ciudad —como tierras o inmuebles estatales— aunque aclaró que esto sólo puede ser “una parte menor y si no supone que nosotros renunciemos a derechos genuinos que tienen los porteños”.

La semana pasada se intensificaron los encuentros entre Nación y CABA para encontrar una solución a este reclamo. Sobre todo, porque la cláusula que reclamó el PRO y el oficialismo nacional agregó en el texto del proyecto de Presupuesto 2026 para especificar el mecanismo para recomponer esa deuda, fue rechazada en Diputados, más allá de que la iniciativa en general haya tenido media sanción.