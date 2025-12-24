Política

El mensaje de Javier Milei por las fiestas: “Feliz Navidad en libertad y abróchense los cinturones”

El mandatario posteó un video en el que repasó los logros de su gestión en materia económica, seguridad y relaciones internacionales. Además enfatizó su determinación de avanzar en el Congreso con reformas estructurales

El mensaje de Javier Milei por la Navidad: "Abróchense los cinturones"

Feliz Navidad en Libertad. ¡Viva la Libertad, carajo!”. El presidente Javier Milei posteó en las redes sociales ese escueto mensaje, acompañado por un video de 86 segundos en el que alternó un tono festivo con la advertencia de los grandes desafíos que vienen: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino, bajando el gasto y bajando impuestos”, afirmó el mandatario, realzando los logros económicos de su gestión. “Pusimos la inflación en orden y, mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre”, remarcó.

Además, Milei celebró avances en política exterior y seguridad interna: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos”. Mencionó también la reducción de piquetes: “Recuerden que teníamos nueve mil piquetes por año, hoy es cero”. Y dejó en claro que no se conforma con eso: “Por eso presentamos con la doctora (Patricia) Bullrich estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia. Fuimos contra los narcotraficantes, reequipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”.

En el plano de las reformas políticas, el Presidente defendió la implementación de la Boleta Única Papel: “Ningún gobierno, siendo oficialista, quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”. Y de inmediato marcó un tono triunfal: “¡A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país! El país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”.

En cuanto al futuro, el jefe de Estado expresó su determinación política: “Con este Congreso, no tengan dudas que vamos a ir hasta el hueso hasta hacer la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

Cerca del final, Milei dedicó un saludo especial: “Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo los acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo!”.

