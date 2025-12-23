Pese a las objeciones argentinas, avanza el proyecto de la planta de hidrógeno verde frente a las costas de Entre Ríos

La reunión que mantuvieron las autoridades uruguayas y argentinas por la planta de hidrógeno verde para Paysandú (Cancillería Uruguay)

El Gobierno uruguayo y la firma HIF Global rubricaron la semana pasada un acuerdo. Es un “plan de trabajo con hitos y plazos para cada una de las partes”, con la finalidad de promover el desarrollo del proyecto. El escrito es vinculante para la firma y el Gobierno uruguayo.

Se trata de un MOU (siglas en inglés de memorandum of understanding). El eje es la instalación de una planta de combustibles a partir de energía renovable, hidrógeno verde y CO₂. El proyecto se gestará en la localidad de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a las costas de la ciudad argentina de Colón.

Este emplazamiento ha generado un movimiento de resistencia en la localidad entrerriana y también en la región. Es que la planta se erigirá frente a los principales balnearios de Colón. El temor es que la “contaminación visual” afectará al turismo, la industria más importante de la zona.

La “contaminación visual” fue una de las razones que la Asamblea de Gualeguaychú esgrimió contra la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos. Los hechos demostraron que el turismo en el balneario El Ñandubaysal, localizado frente a la planta, no se vio afectado. Al contrario: el número de asistentes creció.

El MOU establece plazos perentorios a fin de que el contrato de inversión se rubrique durante 2026, y detalla que HIF ya cuenta con compradores asegurados para la producción de la planta de Paysandú.

Pablo Quirno y Mario Lubetkin, en la sede de la Cancillería uruguaya, donde se reunieron por el proyecto de hidrógeno verde previsto para Paysandú (Cancillería Uruguay)

¿En qué estado están las conversaciones bilaterales?

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, abrió un diálogo con las autoridades uruguayas. Mantuvo un encuentro con el presidente, Yamandú Orsi. Y luego, acompañado del canciller Pablo Quirno, se encontró con las máximas autoridades del Ministerio de Exteriores del vecino país.

Esta cumbre se desarrolló en noviembre. El mandatario entrerriano puso sobre la mesa el pedido de relocalización. La respuesta que recibió es que el proyecto de HIF estaba en las primeras etapas y que faltaba mucho para su concreción. Se trajo, a su vez, el compromiso de mantener un diálogo abierto y con intercambio permanente de información.

Sin embargo, semanas después, el secretario de la Presidencia del Uruguay, Alejandro Sánchez, rubricó el memo con HIF. El escrito no consigna las objeciones argentinas; por el contrario, se confirman las dos locaciones frente a Colón como bases del desarrollo. Solo hay una mención a que la empresa ajustó “el emplazamiento de la planta para ampliar el área de servicio ambiental”.

Asimismo, el MOU establece que la información que intercambien el Gobierno uruguayo e HIF sobre el desarrollo de la planta será secreto. Así se especifica en la Cláusula Octava: “Ninguna de las Partes divulgará a terceros información y/o documentación proporcionada por la otra Parte en el marco de este MOU y que expresamente haya sido calificada como confidencial, salvo que medie el consentimiento previo por escrito de la otra Parte”.

Infobae intentó contactarse con las autoridades uruguayas para obtener precisiones sobre el acuerdo, pero no obtuvo respuestas.

Cabe señalar que en paralelo a las conversaciones por la vía diplomática, la Justicia Federal ha puesto el ojo en el eventual conflicto. La fiscal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, realizó una serie de pedidos de informes. Estaban dirigidos al organismo binacional que administra el río Uruguay como recurso compartido: la CARU. En paralelo, ordenó a Prefectura ir tomando muestras del agua en la zona a fin de que sirvan de contraprueba en caso de contaminación.

Manifestantes en Colón, Entre Ríos, contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

¿Cuáles son los principales puntos del MOU?

El Memorándum contiene información clave sobre el grado de avance del proyecto de la planta y el compromiso que ponen el Estado uruguayo y la empresa a fin de que el emprendimiento esté operativo en 2029.

HIF destacó que ya avanzó con el terreno para el desarrollo. En efecto, a principios de este año logró que las autoridades de Paysandú cambiaran el uso de dos predios que estaban catalogados como rurales.

Además, consignó que presentó su proyecto ante el Ministerio de Ambiente, y que realizó audiencias públicas y acciones de acercamiento a la comunidad. Esto incluyó algunas charlas en localidades entrerrianas. Además, resaltó que ya desarrolló los estudios de factibilidad de la planta.

Para viabilizar los objetivos del MOU se constituyeron dos comités. Uno de carácter político, denominado de Alto Nivel. Y otro técnico de seguimiento del proyecto. En el primero, la representación pública corresponderá a la Secretaria de la Presidencia de la República y a los titulares de los Ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, Ambiente, Transporte y Obras Públicas.

Ambos tendrán que elaborar un plan de trabajo. En ese esquema, resalta el apartado “G” que indica: “Las partes realizarán los mayores esfuerzos a los efectos de la obtención de la Autorización Ambiental Previa (del) Ministerio de Ambiente que viabilice el proyecto HIF”.

Es decir, el Estado uruguayo actuará como juez y parte en el proceso de viabilidad del emprendimiento. Las autoridades del vecino país consideraron este desarrollo como “una oportunidad de inversión que de concretarse contribuiría positivamente al crecimiento del país”, según se expresó en el MOU.

¿De cuánto será la inversión?

Por otro lado, HIF se comprometió a un esquema de desembolsos por USD 5.385 millones en tres etapas. La primera implicará USD 2.881 millones. Se destinará a la construcción de la planta de eFuels. Incluye el desarrollo de planta de hidrógeno, otra de captura de CO₂, una de metanol, una para la producción de gasolina y una de generación de vapor, energía y CO₂.

Como correlato, la segunda fase implicará USD 1.277 millones. Se destinarán a una planta de energía solar y un parque eólico. Los USD 1.226 millones restantes tendrán como objetivo inversiones adicionales. La firma prevé ocupar 1.400 personas durante la construcción y 300 durante la fase operativa.

La meta es que el primero de los cuatro módulos esté listo en 2029. Para esa etapa inicial, HIF proyecta exportaciones por valor de USD 253 millones. En el MOU, la empresa declaró que ya tiene acuerdos con compradores asegurados (offtakers) desde el minuto cero de producción. Según detalló, los entendimientos marco son a 15 años.

Cuando los tres módulos restantes estén operativos, la proyección de ventas al exterior se estirará a USD 1.012 millones, según puntualiza la información brindada por la compañía.

El documento contiene también un esquema ajustado. En 20 días corridos a partir del 18 de diciembre deberá elaborarse el cronograma de trabajo.

Por otro lado, el MOU estará vigente hasta que se rubrique el contrato de inversión. Esto tiene dos topes. El primero es que si no se firma antes del 31 de diciembre de 2025, habrá una prórroga por 90 días. En contrapartida, si HIF no toma una decisión final de inversión antes del 31 de diciembre del 2026, el Memorándum perderá su vigencia.