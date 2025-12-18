Milei entregó sables y medallas a una nueva camada de las Fuerzas Armadas: “Defiendan al país, el gobierno los defenderá a ustedes”

Milei criticó el legado de gobiernos anteriores y prometió aumentar la inversión en defensa y equipamiento militar

En una ceremonia caracterizada por el énfasis en el reconocimiento y la reivindicación institucional, Javier Milei presidió la entrega de sables y medallas a los flamantes oficiales de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de la Nación. El acto, destinado a la promoción de subtenientes, guardiamarinas y alféreces de la camada 2025, incluyó la presencia de las máximas autoridades castrenses y civiles del ámbito nacional. El mandatario priorizó en su discurso la necesidad de reconstruir el vínculo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, destacando la responsabilidad estatal en el fortalecimiento de la defensa y el bienestar de quienes cumplen funciones en el ámbito militar.

En la apertura del acto, Milei rindió homenaje a los integrantes del Ejército y Gendarmería que perdieron la vida recientemente, señalando que el Gobierno acompañará a las familias afectadas “en este momento de gran dolor”. Para el presidente, el reconocimiento a los caídos marca “el compromiso de gratitud” hacia quienes sirven a la Nación y pone en primer plano el respeto por la labor militar, una línea que se mantendría durante toda la jornada.

La ocasión también contó con la presencia del nuevo ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, quien fue especialmente saludado por Milei ante los egresados y autoridades. La ceremonia incluyó la entrega formal de sables, símbolo del mando militar, y la toma de juramento de fidelidad a la Constitución Nacional por parte de los nuevos oficiales, acto que el presidente afirmó representa “un compromiso inquebrantable entre ustedes y nuestra Nación para el resto de sus vidas”.

Durante su mensaje, Milei destacó la relevancia de los valores y principios que guían a las Fuerzas Armadas, vinculando conceptos como “el orden, el valor y la gloria” con los pilares del desarrollo nacional. Según el mandatario, “son el orden y el valor de hacer lo que es correcto incluso cuando sea impopular, los que llevan a las naciones a la gloria del crecimiento y la prosperidad”. De esta manera, subrayó el peso de la conducta militar como ejemplo para toda la sociedad y como motor del progreso económico.

En línea con su perspectiva económica, Milei remarcó que “un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y construye las capacidades para defender esa riqueza”, cuestionando el legado de gobiernos anteriores al calificar a sus políticas como “una pantomima soberanista”. El presidente afirmó que, mientras se proclamaba la defensa de la soberanía, “dejaron un país empobrecido del cual una gran mayoría buscaba escapar, un país que era tomado de ejemplo a nivel mundial de todo lo que no debía hacerse”. Asimismo, denunció intentos previos de “fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderla”, acusando gestiones pasadas de haber “demonizado” y “desfinanciado” a los uniformados.

“Hemos perdido años valiosos en el desarrollo de nuestras capacidades militares, pero por suerte nunca lograron destruir el lazo inquebrantable que existe entre los argentinos y sus Fuerzas Armadas”, fue una de las frases destacadas del discurso de Milei, que enfatizó la necesidad de recomponer tanto el crecimiento económico como la inversión en defensa y equipamiento. El presidente sostuvo que la meta del actual Gobierno es “restituir y aumentar la capacidad y la fuerza” de la institución castrense y aseguró que se utilizará el crecimiento económico “para apoyarlos”.

A lo largo del acto, Javier Milei enmarcó la función militar como condición necesaria para “asegurar la continuidad del crecimiento, que no es otra cosa que el bienestar y la libertad de todos los argentinos”. De cara al futuro, aseguró que el Gobierno “va a hacer todo lo que esté en nuestro poder para apoyarlos”, en consonancia con el compromiso asumido por su flamante ministro de Defensa y las autoridades presentes en el Colegio Militar.

En el cierre de su intervención, el jefe de Estado instó a los graduados a asumir su responsabilidad en la defensa del país, al tiempo que prometió respaldo institucional: “Queridos graduados, de hoy en adelante ustedes se dedican a defender el país, que nuestro Gobierno se va a dedicar a defenderlos a ustedes”. La jornada concluyó con la frase emblemática del mandatario: “Que Dios los bendiga, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la Patria”.