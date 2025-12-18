Política

Milei entregó sables y medallas a una nueva camada de las Fuerzas Armadas: “Defiendan al país, el gobierno los defenderá a ustedes”

El Presidente encabezó el acto de egreso a los nuevos integrantes en el Colegio Militar. Reivindico su rol y la relación con la sociedad civil. “Gobiernos anteriores se dedicaron a demonizarlos, nosotros los vamos a apoyar”, afirmó

Guardar
Milei criticó el legado de
Milei criticó el legado de gobiernos anteriores y prometió aumentar la inversión en defensa y equipamiento militar

En una ceremonia caracterizada por el énfasis en el reconocimiento y la reivindicación institucional, Javier Milei presidió la entrega de sables y medallas a los flamantes oficiales de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de la Nación. El acto, destinado a la promoción de subtenientes, guardiamarinas y alféreces de la camada 2025, incluyó la presencia de las máximas autoridades castrenses y civiles del ámbito nacional. El mandatario priorizó en su discurso la necesidad de reconstruir el vínculo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, destacando la responsabilidad estatal en el fortalecimiento de la defensa y el bienestar de quienes cumplen funciones en el ámbito militar.

En la apertura del acto, Milei rindió homenaje a los integrantes del Ejército y Gendarmería que perdieron la vida recientemente, señalando que el Gobierno acompañará a las familias afectadas “en este momento de gran dolor”. Para el presidente, el reconocimiento a los caídos marca “el compromiso de gratitud” hacia quienes sirven a la Nación y pone en primer plano el respeto por la labor militar, una línea que se mantendría durante toda la jornada.

La ocasión también contó con la presencia del nuevo ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, quien fue especialmente saludado por Milei ante los egresados y autoridades. La ceremonia incluyó la entrega formal de sables, símbolo del mando militar, y la toma de juramento de fidelidad a la Constitución Nacional por parte de los nuevos oficiales, acto que el presidente afirmó representa “un compromiso inquebrantable entre ustedes y nuestra Nación para el resto de sus vidas”.

Durante su mensaje, Milei destacó la relevancia de los valores y principios que guían a las Fuerzas Armadas, vinculando conceptos como “el orden, el valor y la gloria” con los pilares del desarrollo nacional. Según el mandatario, “son el orden y el valor de hacer lo que es correcto incluso cuando sea impopular, los que llevan a las naciones a la gloria del crecimiento y la prosperidad”. De esta manera, subrayó el peso de la conducta militar como ejemplo para toda la sociedad y como motor del progreso económico.

La ceremonia incluyó la toma
La ceremonia incluyó la toma de juramento de fidelidad a la Constitución Nacional por parte de los flamantes oficiales militares

En línea con su perspectiva económica, Milei remarcó que “un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y construye las capacidades para defender esa riqueza”, cuestionando el legado de gobiernos anteriores al calificar a sus políticas como “una pantomima soberanista”. El presidente afirmó que, mientras se proclamaba la defensa de la soberanía, “dejaron un país empobrecido del cual una gran mayoría buscaba escapar, un país que era tomado de ejemplo a nivel mundial de todo lo que no debía hacerse”. Asimismo, denunció intentos previos de “fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderla”, acusando gestiones pasadas de haber “demonizado” y “desfinanciado” a los uniformados.

“Hemos perdido años valiosos en el desarrollo de nuestras capacidades militares, pero por suerte nunca lograron destruir el lazo inquebrantable que existe entre los argentinos y sus Fuerzas Armadas”, fue una de las frases destacadas del discurso de Milei, que enfatizó la necesidad de recomponer tanto el crecimiento económico como la inversión en defensa y equipamiento. El presidente sostuvo que la meta del actual Gobierno es “restituir y aumentar la capacidad y la fuerza” de la institución castrense y aseguró que se utilizará el crecimiento económico “para apoyarlos”.

A lo largo del acto, Javier Milei enmarcó la función militar como condición necesaria para “asegurar la continuidad del crecimiento, que no es otra cosa que el bienestar y la libertad de todos los argentinos”. De cara al futuro, aseguró que el Gobierno “va a hacer todo lo que esté en nuestro poder para apoyarlos”, en consonancia con el compromiso asumido por su flamante ministro de Defensa y las autoridades presentes en el Colegio Militar.

En el cierre de su intervención, el jefe de Estado instó a los graduados a asumir su responsabilidad en la defensa del país, al tiempo que prometió respaldo institucional: “Queridos graduados, de hoy en adelante ustedes se dedican a defender el país, que nuestro Gobierno se va a dedicar a defenderlos a ustedes”. La jornada concluyó con la frase emblemática del mandatario: “Que Dios los bendiga, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la Patria”.

Temas Relacionados

Fuerzas ArmadasJavier MileiDefensaCarlos PrestiColegio Militar de la NaciónSoberaníaEjército

Últimas Noticias

Se posterga el acuerdo Mercosur-UE, pero Milei le envía un gesto a Lula e irá a la cumbre en Brasil

El bloque europeo debatirá las salvaguardas del tratado unas semanas más. Pese a que se demorará la firma de los presidentes sudamericanos, el mandatario argentino irá a Foz de Iguazú

Se posterga el acuerdo Mercosur-UE,

La DGI amplió la denuncia contra la AFA por presunta apropiación indebida de tributos

La presentación de la entidad contra el ente regulador del fútbol argentino es por la supuesta retención y falta de depósito de impuestos y contribuciones por un monto que ahora asciende a casi $12 mil millones

La DGI amplió la denuncia

Así fue la marcha de la CGT en las principales ciudades del país

Miles de personas respondieron al llamado de la Confederación General del Trabajo, sindicatos y movimientos sociales, en una jornada donde la protesta contra la reforma laboral impuso cortes, actos y paros

Así fue la marcha de

El Gobierno obtuvo el dictamen de la reforma laboral en el Senado, pero se debatirá en febrero

Se decidió esta tarde entre el oficialismo y la oposición dialoguista. Mismo caso ocurrió con la ley de glaciares. Al mediodía casi se rompen las conversaciones. Sí avanzaría mañana un despacho del Presupuesto 2026, para sancionarlo el 26 de diciembre junto a la inocencia fiscal

El Gobierno obtuvo el dictamen

Nuevo Congreso: qué bloques votaron a favor del Presupuesto 2026 y quiénes lo rechazaron

El oficialismo logró la media sanción en general, pero la oposición logró voltear algunos artículos clave. Los gobernadores tuvieron un rol protagónico. Cómo votó cada diputado

Nuevo Congreso: qué bloques votaron
DEPORTES
Quiénes son los dos nuevos

Quiénes son los dos nuevos refuerzos que sumó el Inter Miami de Messi en el Draft de la MLS: “Bendecido es quedarse corto”

La conmovedora historia detrás del gol de Santino, uno de los hijos de Walter Montillo, en el partido despedida del futbolista

Los inéditos videos de la consagración de Argentina en Qatar 2022: del diálogo entre Enzo y Messi al saludo de Mbappé con Scaloni

La “gallinita”, un toque sutil y una reacción: las provocaciones de Jake Paul a Anthony Joshua en el pesaje

Con Marino Hinestroza casi cerrado, Boca acelera por un refuerzo local: es capitán y referente de un equipo grande

TELESHOW
Germán Martitegui justificó sus duras

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

Flavio Mendoza contó el sufrimiento que vivió su hijo tras su última ruptura: “Me da miedo ingresar a alguien a mi vida”

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

INFOBAE AMÉRICA

Gracias Stewart Copeland, reviviste a

Gracias Stewart Copeland, reviviste a The Police y nos hiciste felices por una noche

El país del año 2025 según The Economist

Archivan causa de policía que mató a dos hinchas de Nacional tras clásico en Uruguay: fue en legítima defensa

Tras una masiva protesta en Bruselas, se postergó la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa