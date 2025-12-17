Política

Cristina Kirchner cuestionó las nuevas medidas: “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”

La expresidenta se refirió a la decisión del gobierno de indexar las bandas cambiarias. “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar”, planteó

Guardar
Cristina Kirchner saluda desde el
Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su domicilio, donde cumple la condena de prisión por el caso Vialidad

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó el reciente anuncio del Gobierno de indexar las bandas entre las cuáles se mueve la cotización del dólar y aseguró que la economía se encuentra en caída libre.

La exmandataria difundió un mensaje desde su domicilio en el barrio de Constitución, en donde cumple la condena por el caso vialidad. En el texto, repasó diversos anuncios y frases del presidente Javier Milei y se centró finalmente en la decisión oficializada esta semana, que habilitará a partir de enero una aceleración del tipo de cambio.

“En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos. En el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después). El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado”, enumeró CFK.

Y continuó: “A través de su presidente Santiago Bausili, socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora, presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas)”.

“Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: “La economía va a subir como pedo de buzo”, o “agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón” o una de las últimas… “Los dólares nos van a salir por las orejas”. Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… “¡Flota! ¡Flota!”“, desarrolló.

Y concluyó: “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa… Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa! Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones".

La última frase alude a un artículo publicado por Infobae el lunes, que registró que por primera vez en 22 años la inversión extranjera directa arrojó un saldo negativo en 2025.

Como suele hacer cada vez que envía un mensaje dedicado al Presidente, Cristina Kirchner incluyó una serie de posdatas. La primera aludió a las inconsistencias que existen entre el mensaje público de Milei y los hechos, lo que la llevó a concluir: “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar un país con la gente adentro”.

Luego hizo hincapié una vez más a la caída del índice de Inversión Extranjera Directa. “Los registros más altos fueron durante los dos gobiernos que tuvo el honor de presidir”, repasó.

Y cerró: “Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…“.

