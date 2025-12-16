Javier Milei felicitó a José Antonio Kast y afirmó: “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad”

Javier Milei

Las recientes elecciones presidenciales en Chile marcaron una reconfiguración en el escenario político regional. Tras la contundente victoria obtenida por José Antonio Kast, diferentes líderes sudamericanos celebraron el resultado y enviaron mensajes hacia el país vecino, en un contexto de cambios políticos de alto impacto.

Durante la cena anual de la Fundación Faro, Javier Milei, que este martes recibirá a Kast, expresó públicamente su satisfacción por el desenlace electoral y enmarcó el resultado dentro de una tendencia continental: “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI”.

Al iniciar su intervención en la velada organizada por Agustín Laje, Milei abordó primero un tema de gran sensibilidad internacional. “Quiero expresar mi solidaridad con la comunidad judía en Argentina y en el mundo en un contexto en el cual el antisemitismo adquiere formas aberrantes”, señaló el jefe de Estado.

Para el titular del Ejecutivo, la escalada de discursos y ataques antisemitas responde a una confrontación ideológica más amplia. “Es lo que la barbarie terrorista inhumana quiere que pongamos en juego, están dispuestos a asesinar para imponer sus ideas, es la batalla cultural que estamos dando”, sostuvo.

Luis Caputo llegando al evento (Fotos: Gustavo Gavotti)

El mandatario advirtió sobre el avance del “virus woke” en Europa que, en sus palabras, “exige mirar para otro lado”. Para Milei, no hay matices ante ciertas cuestiones: “Lo que está mal, está mal y basta”.

Una vez abordado el contexto internacional, Milei pasó a mencionar la situación política en Chile, protagonista de una jornada clave. “En una noticia más feliz, quiero aprovechar para felicitar a José Antonio Kast por su contundente victoria en las urnas”, expresó el presidente. El mandatario argentino envió un saludo expreso y extendió “un fraternal abrazo al pueblo chileno que comienza a vivir una nueva era”.

En su análisis, el jefe de Estado vinculó el triunfo de Kast con una corriente política regional que, en su opinión, comienza a abandonar las propuestas distributivas del denominado “socialismo del siglo XXI”.

Sandra Petovello

La reflexión de Milei se extendió sobre el valor de las fundaciones y espacios de debate como Faro. El Presidente subrayó que “esta fundación y otras como ella tienen un rol crucial en esta batalla espiritual” y caracterizó el enfrentamiento ideológico como un conflicto sin armas, pero no menos decisivo para el destino de millones de personas.

“Cada centímetro arrebatado a la izquierda es una conquista”, afirmó. Al analizar el estado actual de la discusión cultural, admitió: “Partimos en desventaja. Durante años hemos ignorado la batalla cultural. Una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sólo ser atractiva”.

Luis Petri

Para Milei, la izquierda política ha dominado el terreno narrativo durante décadas. “La izquierda esto lo sabe muy bien y han sabido presentar sus mentiras como apetecible, sin tener en cuenta las consecuencias ni si dichas ideas pueden ser realizables. Siguen gozando de una alarmante popularidad”, planteó el mandatario.

Sostuvo además que “lo mejor del socialismo es que suena lindo, pero nunca funciona”, e insistió: “No olvidemos que asesinaron a 150 millones de seres humanos”. El presidente distinguió las formas históricas de acceso al poder de los sectores progresistas: “La izquierda gana votaciones. Antes lo hacía por la violencia, ahora por las urnas con mentiras”.

Mario Lugones, ministro de Salud

Durante su discurso, Milei reiteró su diagnóstico sobre una transformación continental. “Por suerte el continente está despertando y grita ‘viva la libertad carajo’”, exclamó. El jefe de Estado remarcó el avance de regulaciones y políticas estatistas que, bajo su punto de vista, amenazan las libertades individuales. “En todas partes el estatismo desenfrenado se abalanza sobre las libertades individuales condenando a las sociedades a una eventual desaparición”.

Bertie Benegas Lynch

En otro tramo de su exposición, Milei criticó las políticas de estímulo al consumo mediante gasto público y las catalogó como manifestaciones de una mala praxis económica. “Creyeron que el gasto público desenfrenado puesto al servicio de estimular el consumo es un ejemplo de que una idea no tiene porque ser verdadera para ser popular. A veces a los seres humanos nos gusta que nos digan mentiras”, argumentó.

El mandatario recordó un elemento cultural propio de Occidente al describirlo como “la cultura más prolífica de la historia en materia de pensamiento utópico”.

Guillermo Montenegro

El Presidente se refirió también a debates y etiquetas que circulan en el espacio público. “Algunos lo tratan a Keynes de liberal”, dijo sobre el economista británico John Maynard Keynes.

En tono irónico, ofreció una interpretación sobre los calificativos que recibe Kast en algunos medios internacionales: “Si quieren un detector de zurdos recalcitrantes, al pobre José Antonio Kast le dicen el ultraderechista. Verán lo corridos que están”.

Santiago Bausili

Milei analizó cuestiones de política económica con referencias técnicas, rechazando la distinción entre macroeconomía y microeconomía que promueven algunos sectores. “La versión traducida de hoy sería la macro está bien, pero el problema es la micro. Me voy a divertir con esto. La macro es la suma de la micro.

Salvo que sean economistas de cuarta colgados en el tiempo, los serios hacen equilibrio general intertemporal”, explicó el jefe de Estado. Para él, “la diferencia entre un buen economista y uno malo. El malo mira un solo mercado, el bueno mira todos y además las consecuencias futuras”, declaró, y concluyó que no hay diferencia entre micro y macro para el buen economista.

Manuel Adorni

Milei también respondió a las críticas dirigidas a su gobierno respecto a la gestión de la economía real. “Gracias a los que me dicen que este gobierno no se ocupa de la micro, porque sólo lo harían los corruptos. En el mundo no se eligen los ganadores. Si están hablando de salvar un sector poniéndole plata, la pregunta es de dónde sale la plata. Con algo lo van a tener que pagar”, advirtió.

El presidente enumeró las alternativas que suelen financiar políticas dirigidas a sectores específicos: “Si es con una protección, le arruinamos la vida a 47 millones de seres humanos, con bienes de menor calidad a mayor precio. Cobro impuestos. Emito dinero. Tomo deuda”. Para Milei, esas prácticas constituyen “lobby, corrupción pura”.

Patricia Bullrich

Además, volvió a defender el marco teórico del liberalismo económico: “Un gobierno liberal se dedica a nivelar la cancha. Respeta el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada respetando el principio de no agresión. Después, nivelada la cancha, que compitan”. En ese sentido, el presidente agregó: “Cuando me dicen que no me ocupo de la micro muestran que este es un gobierno honesto, que no hace lobby, no es corrupto”.

El Presidente también denunció el mecanismo del Estado al buscar nuevas funciones y aumentar su aparato burocrático. Explicó con la metáfora del “Ministerio del Puente y el Ministerio del Agua” cómo, en su visión, la administración pública busca perpetuarse agregando estructuras innecesarias. “Nosotros llegamos y bajamos la cantidad de ministerios a la mitad”, afirmó.

Santiago Caputo

Al descender a los resultados de su gestión, Milei recalcó la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal como logros del programa económico del gobierno. “Cuando nosotros decíamos que íbamos a poner en caja al sector público en un año, decían que eso era imposible, que como mucho se podía ajustar un punto por año… y lo hicimos en el tesoro en el primer mes”, declaró. También se refirió al impacto de la eliminación de “los gerentes de la pobreza” luego de haber sacado “a doce millones de personas de la pobreza”.

Federico Sturzenegger

El presidente comentó que el crecimiento económico de los últimos meses descansa sobre tres pilares: desregulación, capital humano y apertura. Agradeció a funcionario como Sandra Petovello y Pablo Quirno en la transición hacia un modelo con énfasis en la libertad económica. “La etapa del crecimiento económico tiene tres motores: desregulación, capital humano y apertura”, sostuvo.

Cristian Ritondo

El mandatario consideró que la polémica sobre la “justicia social” responde a criterios morales. “La justicia social es una cosa de ladrones, porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo”, agregó. Citó referencias bíblicas y a autores como Thomas Sowell para argumentar su posición sobre la propiedad y el mérito. “El robo está prohibido en los diez mandamientos”, remarcó Milei.

Lilia Lemoine

En tramos finales de la intervención, el Presidente definió la propiedad privada como un derecho natural anterior al Estado y fundamentó en postulados filosóficos su rechazo a los sistemas estatistas.

“Los liberales creemos que la propiedad privada es un derecho natural, es un contrato anterior al Estado que ordena la vida de los individuos y que marca una diferencia muy clara entre el bien y el mal. Es el ser dueños de nada más y nada menos que de nuestro tiempo”.

Al describir el rol estatal, ratificó que su función debe concentrarse en proteger a los individuos. Anunció una iniciativa legislativa para penalizar a los funcionarios que impulsen gasto público sin contrapartida de ingresos. “Hace que aquellos políticos que sancionen o impulsen y voten leyes que implican gasto público sin contrapartida de ingresos… van a ir presos porque tendrán una condena de uno a seis años”, concluyó.