El juez Leopoldo Bruglia fue elegido presidente de la Cámara Federal porteña para 2026

El Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002 renovó sus autoridades para el año próximo

El camarista Leopoldo Bruglia fue elegido presidente de la Cámara Federal porteña para 2026, en un acuerdo general al que asistieron este martes todos los integrantes del Tribunal de Apelaciones, quienes votaron la renovación de autoridades.

Bruglia reemplazará así al juez Mariano Llorens en la presidencia de la Cámara, el tribunal intermedio de apelaciones del fuero federal con sede en Comodoro Py 2002. El juez Eduardo Farah seguirá en la Vicepresidencia.

El Tribunal tiene sus seis puestos completos y funciona con dos salas. En 2026, al frente de la Sala uno estará el juez Llorens y de la dos su colega Roberto Boico.

Llorens presidió la Cámara durante 2025 y el año próximo estará al frente de su sala y de la Oficina de Gestión y Capacitación del Tribunal. También seguirá como responsable del área de Derechos Humanos.

Segundo mandato de Bruglia

Bruglia fue presidente de la Cámara en 2023 y este será su segundo mandato. Se lo designó en el Tribunal como juez subrogante en noviembre de 2016. Hasta entonces se desempeñaba en el Tribunal Oral Federal 4 porteño. En 2018 el entonces presidente Mauricio Macri dispuso por decreto su traslado definitivo a la Cámara.

Por decisión de la Corte Suprema el juez ocupa interinamente el cargo hasta que se designe un reemplazo mediante concurso en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, está pendiente de resolución un recurso ante la CIDH presentado por el magistrado que busca que se reconozca la validez de su nombramiento.

Del acuerdo realizado en el segundo piso de los tribunales federales de Retiro participaron los jueces Bruglia, Llorens, Boico, Eduardo Farah, Martín Irurzun y Pablo Bertuzzi.

Irurzun cumplirá 75 años en 2026 y ya concretó ante el Poder Ejecutivo el pedido para que se envíe su pliego al Senado, con miras a obtener un nuevo acuerdo y permanecer en el cargo por cinco años más.

La Cámara Federal es la primera instancia de apelación de las decisiones que se toman en los doce juzgados de instrucción que integran el fuero federal de la ciudad de Buenos Aires. Es tribunal revisor de todas las causas de corrupción y tiene la potestad de avalar las acusaciones o revocarlas.

Informe de gestión

Durante el acuerdo, el juez Llorens presentó a sus colegas un informe de gestión de la presidencia durante 2025.

Allí se remarcó el trabajo de la oficina de Derechos Humanos de la Cámara, que “llevó adelante la organización integral” del acto de homenaje a los jueces que condenaron a los represores que integraron las Juntas Militares en la última dictadura.

También la mudanza del archivo de la Cámara al Archivo Histórico de la Corte Suprema. Lo trasladado incluyó la Causa 13 y los 530 videos originales del Juicio a las Juntas.

En el informe de repaso de su año de gestión, se remarcó que desde el 1 de enero al 1 de diciembre de 2025 la Oficina de Sorteos de la Cámara realizó 4817 ingresos y sorteos de juzgados y 1722 de salas.

El 25 de septiembre pasado se dictó la Acordada 11, que resolvió que las contiendas por conexidad pasen a ser resueltas por las Salas del Tribunal y no por la presidencia.

También se mencionaron las obras de infraestructura y reestructuración de áreas, acordadas que dispusieron el reordenamiento de recursos humanos y la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial de la Cámara.

Se puso en funcionamiento una nueva sala de audiencias para la Cámara, con miras a la puesta en marcha del sistema acusatorio en el fuero y en el lugar ya se celebraron 15 audiencias.

Además se anticipó que la Cámara trabaja para certificar normas ISO y se actualizaron correos institucionales.

