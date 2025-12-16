Política

Argentina volvió a pedir por liberación de Nahuel Gallo ante la ONU a más de un año de su desaparición en Venezuela

El reclamo se llevó a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos en medio de una exposición sobre los hechos que ocurren en el régimen de Nicolás Maduro. El gendarme argentino fue secuestrado el 8 de diciembre de 2024 y desde entonces no se sabe dónde está

El reclamo se llevó a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos en medio de una exposición sobre los hechos que ocurren en el régimen de Nicolás Maduro.

La Argentina volvió a reiterar el reclamo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la desaparición forzada de Nahuel Galle, el gendarme argentino del que no se sabe nada desde el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó ingresar a Venezuela para visitar a su familia.

La presentación estuvo a cargo de Carlos Mario Foradori, representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas. Se trata de un nuevo reclamo realizado por el Gobierno de Javier Milei, que todavía busca conseguir su liberación a través de las vías diplomáticas.

"Señor presidente, agradezco que nos convoque hoy para continuar con este ritual sin misa para analizar el informe sobre Venezuela. Justamente los hechos documentados no piden interpretación, sino firmeza, decisión, justicia y coraje para afrontarlos. Elementos de notoria ausencia de muchos en este recinto. El informe afirma, y cito: ‘Que en Venezuela se incurrió en desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, sesiones de asfixia y descargas eléctricas, violencia sexual en forma recurrente y continuada desde el año 2014′“, comenzó en la presentación Foradori.

Y continuó: “Once años disciplinando almas y voluntades. Y ese mismo patrón sistemático hoy tiene un nombre propio para todos los argentinos. Se trata del ciudadano Nahuel Gallo, quien fuera detenido hace más de un año, privado de libertad sin orden judicial conocida, incomunicado y acusado de atentar contra la seguridad del Estado, cuando todavía ni siquiera había ingresado al territorio venezolano. Una acusación muy conveniente, elástica, ambigua, útil e ingeniosa e imposible de refutar, cuando no hay pruebas que mostrar ni tribunal independiente que las evalúe”.

En ese sentido, sostuvo que “no se lo detuvo por lo que hizo, porque no hizo absolutamente nada, se lo detuvo por lo que conviene que represente”. Y completó: “Hoy este consejo ya no puede alegar ignorancia, pretender neutralidad, simular preocupación o demencia y esperar que todos se olviden lo más pronto posible del impacto de las palabras pronunciadas. Porque el silencio o la inacción frente al sufrimiento documentado implica complicidad y una traición flagrante a los defensores de la libertad”.

Justamente, en la misma comisión el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el reclutamiento forzado de adolescentes por partes de las Milicias Bolivarianas asociadas a la dictadura de Maduro.

En su exposición sobre la situación del país, Türk afirmó que desde junio las condiciones no han mejorado y persisten graves restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión pacífica, además de registrarse detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y severas dificultades socioeconómicas.

Esto se da en el marco de que ya se cumplió más de un año desde que no se sabe nada del gendarme argentino que fue ilegalmente detenido cuando intentaba ingresar a suelo venezolano para visitar a su esposa y a su hijo que se encontraban allí.

Antes del secuestro, Gallo llevaba una vida tranquila. Se desempeñaba como gendarme en Uspallata, Mendoza, una zona estratégica y familiar para él. Su entorno lo describe como sereno, disciplinado y cercano a sus afectos, especialmente a su hermana Daiana.

En ese marco, es conocido que el régimen venezolano utiliza a los detenidos extranjeros como fichas de negociación, rehenes para obtener concesiones políticas. En Rodeo 1, en El Helicoide y otros centros clandestinos controlados por Cabello y el Cártel de los Soles, los rehenes sufren torturas, amenazas y traslados para quebrar su voluntad. Gallo permanece allí desde hace un año, sin garantías legales, sin cargos claros, sin contacto con su familia y a merced de un sistema dispuesto a asesinar opositores y ejecutar detenidos.

Por lo pronto, la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, habló sobre Gallo semanas atrás y comentó: “Nosotros no hemos dejado un solo día, se va a cumplir un año el ocho, de trabajar para ver cómo podemos traerlo. No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer“.

Todo esto ocurre en medio de la creciente tensión en el Mar Caribe producto de la movilización de tropas frente a las costas de Venezuela. Días atrás, el presidente norteamericano, Donald Trump confirmó que habló con el dictador Maduro, aunque no brindó detalles de su comunicación.

